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Знаете ли вы, что изюм, вымоченный в уксусе, помогает очистить сосуды?
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|ЗДОРОВЬЕ
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Подруженька!
Пусть в Рождественский сочельник
Чудо вдруг произойдет,
И удача, и веселье
В дом уютный ваш войдет.
Пусть мечты осуществятся,
Веря в сказку Рождества,
Дни счастливые продлятся,
Не кончаясь никогда.
Будут все кругом здоровы,
Полны силы и добра.
Рождеством весь мир наполнен
Сказкой мира и тепла.
© https://pozdravok.ru/pozdravleniya/prazdniki/sochelnik/
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