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LEOTIGER
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Написано: 41411


Знаете ли вы, что изюм, вымоченный в уксусе, помогает очистить сосуды?

Воскресенье, 09 Января 2022 г. 11:54 + в цитатник
https://www.liveinternet.ru...489563699/






Знаете ли вы, что изюм, вымоченный в уксусе, помогает очистить сосудыДля того чтобы очистить сосуды, стоит приготовить изюм, вымоченный в уксусе. Высушенный виноград уже давно пользуется популярностью не только в кулинарии, но и для оздоровления. Виноград – это богатейший источник антиоксидантов, которые продлевают молодость, а также витаминов и минералов. Изюм содержит много полезных веществ, что делает его особенным.
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Для того чтобы очистить сосуды, стоит приготовить изюм, вымоченный в уксусе. Высушенный виноград уже давно пользуется популярностью не только в кулинарии, но и для оздоровления. Виноград – это богатейший источник антиоксидантов, которые продлевают молодость, а также витаминов и минералов. Изюм содержит много полезных веществ, что делает его особенным.

Чем полезен изюм для сосудов

Знаете ли вы, что изюм, вымоченный в уксусе, помогает очистить сосуды

Все полезные вещества, которые есть в винограде, присутствуют также в изюме, но в гораздо большем количестве — примерно в 8 раз. В нем есть витамины и минералы, органические кислоты, микроэлементы и антиоксиданты.
Можно смело сказать, что изюм является довольно-таки мощным лекарством. При его приеме внутрь наблюдаются значительные улучшения показателей здоровья.
Но отдельно стоит подчеркнуть тот факт, что в изюме больше сахара, чем в винограде. По этой причине нельзя превышать рекомендованную норму, которая составляет порядка 50-100 граммов в день для взрослого человека.
В лечебных целях стоит выбирать темные сорта ягоды. Перед покупкой важно убедиться в том, что на плодах остались хвостики, а значит, их целостность не нарушена. Кроме того, изюминки должны быть разного цвета и без блеска. Если же плоды блестят и все одинаковой расцветки, то это говорит о химикатах.
Манипуляции проводятся продавцами для того, чтобы улучшить внешний вид ягоды.

Рецепт настойки с изюмом для очистки сосудов



Знаете ли вы, что изюм, вымоченный в уксусе, помогает очистить сосуды


Для того чтобы ощутить положительное влияние настойки, важно пройти курс лечения на протяжении минимум 2 недель. Через месяц желательно повторить, исходя из состояния своего здоровья.

Рецепт


Понадобится порядка 300 граммов плодов, но обязательно темного цвета. Тщательно промыть их под проточной водой. Залить кипятком и оставить так на 24 часа. Через сутки необходимо слить воду, отправить плоды в стеклянную тару и залить их уксусом. Рекомендуется остановить свой выбор на яблочном или же виноградом. Важно проследить, чтобы продукт был исключительно натуральный, без каких-то добавок — это важно
Ягоды должны быть полностью покрыты жидкостью. Место, где будет храниться раствор, должно быть темным и достаточно прохладным. Через двое суток ягоды следует процедить, после чего хорошенько отжать. Выложить на бумажное полотенце и просушить. Целебные ягоды готовы к употреблению. Хранить их необходимо исключительно в холодильной камере.
Что касается приема, то в день следует съедать порядка 20-25 граммов вымоченного изюма утром натощак, запивая стаканом чистой фильтрованной воды. Уже через две недели состояние здоровья значительно улучшится по той причине, что сосуды очистятся.
Изюм также положительно влияет на сердце, нервную систему, обладает сильными успокаивающими свойствами. Если произошла ситуация, которая вывела из себя, тогда поможет горсть изюма.


Рубрики:  ЗДОРОВЬЕ
Метки:  

Процитировано 13 раз
Понравилось: 16 пользователям
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кот51   обратиться по имени Воскресенье, 09 Января 2022 г. 13:26 (ссылка)
Спасибо Людаша-здорово!Теперь все бум здоровыми.
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Воскресенье, 09 Января 2022 г. 13:46ссылка
LEOTIGER
кот51, Ага, когда начнём есть изюм вымоченый в уксусе А то у тебя вон зубы какие, а у меня перед Рождеством выпал один внизу , было 2 Ела бы изюм, может и не выпал бы
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Воскресенье, 09 Января 2022 г. 13:47ссылка
lyplared
спасибо
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Воскресенье, 09 Января 2022 г. 15:45ссылка
LEOTIGER
Это тебе, Любушка,спасибо Я обожаю изюм, но в уксусе не вымачивала...Я всегда знала,что тёмный изюм полезнее и Веду борьбу с сыном,который сам его не очень, но покупает мне только светлый...как назло Аргумент знаешь у него какой? Светлый ДОРОЖЕ поэтому и д.б.ВКУСНЕЕ сынок не могу убедить его что это совсем не такПричем это касается не только изюма...Жаль в этом году не уродил свой виноград,а то бы насушила бы и ела бы в соё удовольствие Ёлочка кликабельная для тебя
Открытки. Рождественская елка с огоньками открытки картинки гиф смайлики скачать
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Воскресенье, 09 Января 2022 г. 13:55ссылка
LEOTIGER
кот51, Моя любимая зубастая ,подружка
Спасибо тебе, за коммент и что зашла, наконец то От меня, Людаши-Лео-Тайгер,
мой рождественский поздравок тебе Надеюсь, что твой комп уже в порядке? Не забудь включить плеер
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Подруженька!
Пусть в Рождественский сочельник
Чудо вдруг произойдет,
И удача, и веселье
В дом уютный ваш войдет.
88609646852d7b3a495a0126555b4ee3 (442x36, 0Kb)
Пусть мечты осуществятся,
Веря в сказку Рождества,
Дни счастливые продлятся,
Не кончаясь никогда.
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Будут все кругом здоровы,
Полны силы и добра.
Рождеством весь мир наполнен
Сказкой мира и тепла.
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© https://pozdravok.ru/pozdravleniya/prazdniki/sochelnik/
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Понедельник, 10 Января 2022 г. 16:53ссылка
кот51
LEOTIGER, Спасибо за подарок-комп. всё ещё НЕ ТРОГАЛА, но плеер пел, как не странно.По немногу захожу смотрю и даже успеваю кое что сделать и посмотреть фильм.5 дней была у ст.сына вчера заявилась, почты около 1000(простите, всё сразу удалила чтобы не нервничать...)Оставила некоторые, вас моих самых, самых и вот 2 день пыхчу)))
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Понедельник, 10 Января 2022 г. 20:01ссылка
LEOTIGER
кот51, Людок у вас что в Саратове нет мастеров комп починить Сколько ты будешь пыхтеть то? Зайца без усов оставила небось и бритва не настроена
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Светлана_Ковалевска   обратиться по имени Воскресенье, 09 Января 2022 г. 18:25 (ссылка)
Спасибо Людочка! Не знала об этом. Попробую вымочить изюм в уксусе. Приятного тебе вечерочка!
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Понедельник, 10 Января 2022 г. 10:44ссылка
LEOTIGER
Светлана_Ковалевска, Я тоже не знала, спасибо Любашаlyplared, Подсказала А тебе
6 (2) (272x186, 67Kb)
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Talya6   обратиться по имени Воскресенье, 09 Января 2022 г. 23:00 (ссылка)
Интересный рецепт, Людочка. Будем оздоравливаться. Спасибо, дорогая. Держи очередного тигра. ZejoTYoA_vPHMtxNcwTz4xxTgpg294x523.gif
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Понедельник, 10 Января 2022 г. 10:53ссылка
LEOTIGER
Talya6, Поля И тебе спасибо за чудный комментарий и5 (236x218, 109Kb)И ты Держи звездочку Рождественскую по формуле transform: scale(-1, 1); opacity: 0;
infD0YMAEUbA (170x70, 9Kb)
_скомнюшка1x (220x258, 93Kb)
Жми и слушай

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LEOTIGER   обратиться по имени Понедельник, 10 Января 2022 г. 11:34 (ссылка)
Talya6, Поля смотри здесь:
https://cleanup.pictures
можно удалить объект на картинке одним кликом Подпись автора так поставлена,что портит весь пейзаж и я ее убрала
ZejoTYoA_vPHMtxNcwTz4xxTgpg294x523_cleanup (360x640, 274Kb)
Правда она почему то перестала быть гифкой...хотя в расширении стоит cleanup.gif правда вес в 10 раз меньше...Это же надо...
ZejoTYoA_vPHMtxNcwTz4xxTgpg294x523 (360x640, 2533Kb)
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Понедельник, 10 Января 2022 г. 20:03ссылка
Talya6
Этот сервис хороший, но если в пнг стираешь, то остается фон черный. Для пнг-https://www.remove.bg/
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[user=Talya6], В пнг еще не пробовала...Этот сайт https://www.unscreen.com/upload Точ

Понедельник, 10 Января 2022 г. 22:18ссылка
LEOTIGER
Talya6, В пнг еще не пробовала...Этот сайт
https://www.unscreen.com/upload
Точно для Гифок, но там стирают весь фон полностью и не всегда качественно
ZejoTYoA-vPHMtxNcwTz4xxTgpg294-unscreen (360x640, 641Kb)
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Понедельник, 10 Января 2022 г. 22:28ссылка
Talya6
интересно. Людочка, вот еще интересный сайт-https://ru.bloggif.com/slide
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Алла_Студентова   обратиться по имени Понедельник, 10 Января 2022 г. 16:52 (ссылка)
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Понедельник, 10 Января 2022 г. 20:07ссылка
LEOTIGER
Алла_Студентова, Да время бежит как ЧУМАЧЕЧЕЕ Ничего не успеваю Могу только сказать:
0Vwhei29AqvM (2) (220x258, 87Kb)
и спеть
Включается нажатием на картинку по центру
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Понедельник, 10 Января 2022 г. 20:35ссылка
Алла_Студентова
Замечательная работа, милая!!! Радости жизни!
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Светлана_Ковалевска   обратиться по имени Понедельник, 10 Января 2022 г. 19:45 (ссылка)
Людочка, думала я, думала, ну что тебе бы подарить. Вот что надумала. Ты уж не суди строго. От души дарю тебе эту открыточку.

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Светлана_Ковалевска   обратиться по имени Понедельник, 10 Января 2022 г. 19:52 (ссылка)
Что то не так сделала . Тигр должен ходить. Сейчас подумаю как переделать.
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