Очень воздушные и нежные творожники. Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты: — творог, 500 г; — яйца, 4 шт; — мука, 4 ст.л; — разрыхлитель, 1 ч.л; — соль, треть ч.л; — сахар, 2 ч.л.

Процесс приготовления

Берите творог любой жирности и соедините его с яйцами, солью и сахаром, перемешиваем. Муку просеиваем и вместе с разрыхлителем вмешайте в творог. Взбиваем массу блендером до однородности. Смазываем форму для кексов сливочным маслом и выкладываем тесто по несколько ложек в каждую формочку. Духовку разогреваем до 220 градусов и выпекаем от 15 до 20 минут. Готовность – это румяная корочка. Подаем с вареньем, сгущенкой, взбитыми сливками с пудрой и т.д.

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