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Закуски из лаваша

Среда, 09 Декабря 2020 г. 15:47 + в цитатник

Закуски из лаваша

рецепты

 

Фото к рецепту: Лаваш с сыром, колбасой, помидорами и яйцами

Иногда мы голову ломаем, что быстро приготовить на завтрак. Этот рецепт выручит в таких ситуациях. Очень вкусный и быстрый завтрак за 15-20 минут вместе с приготовлением. В результате получается настоящая вкуснятина из лаваша с сыром, колбасой, помидорами и яйцами.

 лаваш, сыр, колбаса, помидоры, яйца, соль, перец чёрный молотый, кунжут
 
 
Фото к рецепту: Лаваш с начинкой из колбасы, помидора и сыра

Готовить закуски из лаваша легко и просто. Очень вкусным получается лаваш с колбасой, помидором и сыром, обжаренный на сковороде. По вкусу такой лаваш напоминает пиццу. Отличное блюдо для завтрака.

 лаваш, колбаса, сыр твёрдый, помидоры, майонез, масло растительное
 
Фото к рецепту: Ленивые хачапури из лаваша

Лаваш - универсальный продукт и часто используется для приготовления различных блюд. Один из вариантов - ленивые хачапури из лаваша. Треугольнички из лаваша с начинкой из творога, сыра и зелени, обжаренные на сковороде, очень похожи по вкусу на хачапури. Получается быстро, вкусно и оригинально!

 лаваш, творог, сыр твёрдый, лук зелёный, зелень петрушки, масло подсолнечное, яйца, соль, перец чёрный молотый
 
Фото к рецепту: Жареные трубочки из лаваша с сырной начинкой

Вкусные и простые в приготовлении жареные трубочки из лаваша с сырной начинкой. Такое блюдо можно готовить на завтрак, также это отличная закуска на праздничный стол. Приятного вам аппетита!

 лаваш, сыр, лук зелёный, яйца, сметана, майонез, молоко, соль, масло растительное
 
Фото к рецепту: Шаурма по-домашнему

Долго искали рецепт настоящей шаурмы. Не просто лаваша с куриным мясом. А сочной шаурмы, сытной, с большим количеством мяса и овощей, с великолепным соусом, одним словом - домашней! Стоит попробовать! :)

 лаваш, куриная грудка, капуста, огурцы маринованные, помидоры, морковка корейская, сыр твёрдый, майонез, сметана, зелень, чеснок, масло растительное...
 
 
 
 
 
Фото к рецепту: Ленивый пирог из лаваша с сыром и колбасой (на сковороде)

Ленивый пирог из лаваша с сыром, колбасой и помидором, приготовленный на сковороде - очень вкусный и оригинальный завтрак для всей семьи.

 лаваш, колбаса вареная, сыр твёрдый, помидоры, яйца, масло сливочное, соль, перец чёрный молотый
 
Фото к рецепту: Рулетики из лаваша (три варианта: с колбасой, шпротами и крабовыми палочками)

Сегодня я представляю вам сразу три рецепта отличной закуски к праздничному столу! Их суть одинакова - это рулетики из лаваша. Однако они обладают настолько разнообразной начинкой, что совершенно непохожи друг на друга! К тому же приготовление рулетов из лаваша занимает всего около 10 минут. Так что хозяйки обязательно должны взять рецепт на заметку!

 лаваш, яйца, шпроты консервированные, сыр, майонез, чеснок, огурцы маринованные, зелень петрушки, лаваш, яйца, сыр, крабовые палочки, майонез, лаваш, колбаса копченая...
 
Фото к рецепту: Самса из лаваша

Всего несколько минут - и отличный перекус, который очень напоминает самсу, готов! Хороша самса из лаваша! Очень довольны этим простым рецептом - корочка лаваша хрустящая, сыр растопился и тянется. Ну а с колбаской все вкусно. :) Готовьте на завтрак или перекус, получается отлично!

 лаваш, сыр твёрдый, колбаса копченая, зелень петрушки, масло сливочное
 
Фото к рецепту: Яблочный штрудель из лаваша

Если вы хотите приготовить что-нибудь вкусненькое к чаю, но не хочется возиться с тестом, то этот рецепт яблочного штруделя из лаваша именно для вас. Сколько раз уже готовила этот штрудель, мне никто не верит, что вместо теста в нем лаваш. И когда гости уже на пороге, а в холодильнике есть все ингредиенты, то уже через полчаса можно наслаждаться вместе с гостями вкусным, нежным и ароматным яблочным штруделем.

 лаваш, яблоко, изюм, сухари панировочные, масло сливочное, сахар, корица молотая, яйца
 
 
 
Фото к рецепту: Пирог из лаваша с картошкой, сыром и зелёным луком

Сегодняшний рецепт специально для всех наших друзей, кто любит пироги с вкусной начинкой и хрустящей корочкой. И готовится очень быстро! Пирог из лаваша с картофелем, сыром и зелёным луком, классно получается! Повторяйте на здоровье и с удовольствием!

 лаваш, картофель отварной, сыр, лук зелёный, яйца, сметана, соль, масло сливочное
 
Фото к рецепту: Пицца на лаваше

Пицца на лаваше готовится за 15 минут. Можно делать такую пиццу с колбасой, курицей, рыбой, овощами. Это очень вкусно и быстро!

 лаваш, колбаса, сыр твёрдый, лук репчатый, каперсы, маслины чёрные, кетчуп, масло растительное
 
Фото к рецепту: Ленивые чебуреки из лаваша

Ленивые чебуреки получаются очень вкусными, с хрустящими краями и сочным фаршем в середине. Их можно приготовить на завтрак, на природу или на пляж перекусить. Готовьте с удовольствием, приятного вам аппетита!

 лаваш, фарш мясной, лук репчатый, вода, масло растительное, яйца, соль, перец чёрный молотый
 
Фото к рецепту: Закуска из лаваша с курицей и плавленым сыром

Закуска из лаваша с курицей и плавленым сыром готовится очень быстро, продукты самые простые! А как это вкусно! Вот такой рецептик лаваша с начинкой мы подглядели и выпросили у соседей. Закуска из лаваша, которая понравится вам с первого кусочка!

 куриное филе, сыр плавленый, лаваш, майонез, зелень петрушки, масло растительное, соль
 
Фото к рецепту: Чипсы из лаваша

Домашние чипсы из лаваша, с чесноком и паприкой.

 лаваш, паприка молотая, соль, перец, чеснок, чеснок, масло оливковое
 
Фото к рецепту: Сосиски в лаваше с сыром (на сковороде)

Сосиски в лаваше с сыром, жаренные на сковороде, - питательное, простое и очень вкусное блюдо, которое можно приготовить за несколько минут. Отличный вариант сытного перекуса на скорую руку. Попробуйте!

 лаваш, сосиски, сыр для тостов, масло растительное, салат-латук
 
 
 

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Рубрики:  Закуски
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Alena_Maslennikova   обратиться по имени Четверг, 10 Декабря 2020 г. 05:30 (ссылка)
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olga_nezinska   обратиться по имени Четверг, 10 Декабря 2020 г. 08:12 (ссылка)
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