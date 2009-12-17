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Закуски из лаваша
Иногда мы голову ломаем, что быстро приготовить на завтрак. Этот рецепт выручит в таких ситуациях. Очень вкусный и быстрый завтрак за 15-20 минут вместе с приготовлением. В результате получается настоящая вкуснятина из лаваша с сыром, колбасой, помидорами и яйцами.
Готовить закуски из лаваша легко и просто. Очень вкусным получается лаваш с колбасой, помидором и сыром, обжаренный на сковороде. По вкусу такой лаваш напоминает пиццу. Отличное блюдо для завтрака.
Лаваш - универсальный продукт и часто используется для приготовления различных блюд. Один из вариантов - ленивые хачапури из лаваша. Треугольнички из лаваша с начинкой из творога, сыра и зелени, обжаренные на сковороде, очень похожи по вкусу на хачапури. Получается быстро, вкусно и оригинально!
Вкусные и простые в приготовлении жареные трубочки из лаваша с сырной начинкой. Такое блюдо можно готовить на завтрак, также это отличная закуска на праздничный стол. Приятного вам аппетита!
Долго искали рецепт настоящей шаурмы. Не просто лаваша с куриным мясом. А сочной шаурмы, сытной, с большим количеством мяса и овощей, с великолепным соусом, одним словом - домашней! Стоит попробовать! :)
Ленивый пирог из лаваша с сыром, колбасой и помидором, приготовленный на сковороде - очень вкусный и оригинальный завтрак для всей семьи.
Сегодня я представляю вам сразу три рецепта отличной закуски к праздничному столу! Их суть одинакова - это рулетики из лаваша. Однако они обладают настолько разнообразной начинкой, что совершенно непохожи друг на друга! К тому же приготовление рулетов из лаваша занимает всего около 10 минут. Так что хозяйки обязательно должны взять рецепт на заметку!
Всего несколько минут - и отличный перекус, который очень напоминает самсу, готов! Хороша самса из лаваша! Очень довольны этим простым рецептом - корочка лаваша хрустящая, сыр растопился и тянется. Ну а с колбаской все вкусно. :) Готовьте на завтрак или перекус, получается отлично!
Если вы хотите приготовить что-нибудь вкусненькое к чаю, но не хочется возиться с тестом, то этот рецепт яблочного штруделя из лаваша именно для вас. Сколько раз уже готовила этот штрудель, мне никто не верит, что вместо теста в нем лаваш. И когда гости уже на пороге, а в холодильнике есть все ингредиенты, то уже через полчаса можно наслаждаться вместе с гостями вкусным, нежным и ароматным яблочным штруделем.
Сегодняшний рецепт специально для всех наших друзей, кто любит пироги с вкусной начинкой и хрустящей корочкой. И готовится очень быстро! Пирог из лаваша с картофелем, сыром и зелёным луком, классно получается! Повторяйте на здоровье и с удовольствием!
Пицца на лаваше готовится за 15 минут. Можно делать такую пиццу с колбасой, курицей, рыбой, овощами. Это очень вкусно и быстро!
Ленивые чебуреки получаются очень вкусными, с хрустящими краями и сочным фаршем в середине. Их можно приготовить на завтрак, на природу или на пляж перекусить. Готовьте с удовольствием, приятного вам аппетита!
Закуска из лаваша с курицей и плавленым сыром готовится очень быстро, продукты самые простые! А как это вкусно! Вот такой рецептик лаваша с начинкой мы подглядели и выпросили у соседей. Закуска из лаваша, которая понравится вам с первого кусочка!
Домашние чипсы из лаваша, с чесноком и паприкой.
Сосиски в лаваше с сыром, жаренные на сковороде, - питательное, простое и очень вкусное блюдо, которое можно приготовить за несколько минут. Отличный вариант сытного перекуса на скорую руку. Попробуйте!
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