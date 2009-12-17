Я сегодня хочу поделиться прекрасным вариантом острой закуски из сладкого болгарского перца. Готовить такую закуску очень легко и просто. Можно приготовить ее непосредственно к застолью, а можно сложить в банку, закрыть плотной крышкой и хранить в прохладном месте в течение долгого времени. Однозначно такая закуска придется по вкусу любителям остренького.

перец болгарский, чеснок, перец острый, уксус, соль, масло растительное