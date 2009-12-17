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Перец на зиму - 30 лучших рецептов
Рецепт этого перца был переписан у сотрудницы на работе лет 25 назад. С тех пор было опробовано еще несколько рецептов, но большую часть перца на зиму закрываю так.
Сегодня предлагаю приготовить маринованный болгарский перец на зиму. Готовить очень просто. Если Вы приготовите такой перец, то и в Вашей семье он тоже войдёт в список обязательных ежегодных заготовок на зиму. Сладкий перец получается очень вкусным, просто объедение!
С детства обожаю эти по-осеннему разноцветные маринованные лодочки болгарского перца! Готовим перец маринованный, рецепт домашний для заготовки на зиму.
Очень вкусная закуска из болгарского перца. Для маринования я беру именно красный перец - закуска получается не только вкусной, но и красивой. По этому рецепту вкус маринованного перца получается сбалансированным, без яркой остроты. Если любите поострее, добавляйте больше перца чили.
Еще одна вкусная идея, как сохранить лето в банке. :) Удивительно быстро и также удивительно вкусно. Рецепт консервированного перца в масляной заливке. Так мы делаем уже несколько лет, решили поделиться рецептом. Готовьте с удовольствием!
Маринованный болгарский перец с чесноком на зиму - вкусная и очень ароматная закуска, которую под силу приготовить даже кулинарному новичку.
Два в одном. :) Не рецепт, а сказка. И перчик вкусный, и томатный ароматный сок впридачу.
Хрустящий, сладкий и ароматный перец на зиму – это просто! Такая закуска со стола расходится всегда, еще и рецепт гости спрашивают. Можно таким образом заготавливать не только болгарский, но и острый перец или сделать микс.
В сезон осенних заготовок вам пригодится этот рецепт для домашнего консервирования. Икра из перца с луком и помидорами - это вкусная овощная закуска и отличное дополнение к мясным блюдам или картофелю.
Зимой - как находка. Вкусно и очень разнообразит меню.
Лечо – популярное блюдо венгерской кухни. Оно настолько вкусное, что получило признание во всем мире. Настоящее и очень вкусное лечо приготовить совсем несложно. Главное - запаситесь сладким перцем и помидорами. И заготовьте несколько баночек лечо на зиму - каждая открытая баночка с лечо зимой напомнит вам о солнечном лете и согреет своим неповторимым вкусом.
Сегодня хочу поделиться с Вами универсальной заправкой из овощей на зиму, без варки. Она подходит для супов, рагу, соусов, мяса и других блюд. Готовится очень просто, буквально все нарезали, смешали - и готово.
Маринованный болгарский перец можно приготовить к столу или законсервировать на зиму. Заготавливать такую овощную закуску совсем не сложно, а рецептов существует очень много.
Яркий, аппетитный маринованный болгарский перец на зиму. Прекрасно дополняет своим вкусом мясо, блюда из картофеля.
Баклажаны с перцем в маринаде - отличный рецепт настоящего деликатеса. Как же это вкусно! Не описать! Рецепт простой, повторить несложно. Так что приготовьте, потом спасибо скажете!
Ароматная и красочная паста из перца на зиму станет идеальной добавкой для первых и вторых блюд при готовке. Обязательно заготовьте ее в сезон созревания красного мясистого перца.
Сочный салат из помидоров и сладкого перца готовится очень просто и быстро. Замечательно сочетается с мясными блюдами или служит самостоятельной закуской.
Очень вкусная закуска - болгарский перец в медовом маринаде. Рекомендую сделать заготовку, пока есть перец.
Я сегодня хочу поделиться прекрасным вариантом острой закуски из сладкого болгарского перца. Готовить такую закуску очень легко и просто. Можно приготовить ее непосредственно к застолью, а можно сложить в банку, закрыть плотной крышкой и хранить в прохладном месте в течение долгого времени. Однозначно такая закуска придется по вкусу любителям остренького.
Рецепт острой аджики из острого и сладкого перцев с чесноком и специями, не требующей консервации.
Приготовить потрясающе вкусные кабачки на зиму - легко! Рецепт очень простой. Готовим вкуснейшее кабачковое лечо с чесноком и сладким перцем. Получается так вкусно, что не всегда успеваешь закатать баночки: пока пробуешь, может и до зимы не остаться! Советую приготовить и убедиться!
Очень просто закатать на зиму печёный сладкий перец. Зимой просто находка.
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