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Перец на зиму - 30 лучших рецептов

Понедельник, 28 Сентября 2020 г. 16:35 + в цитатник

Перец на зиму - 30 лучших рецептов

рецепты

 

Фото к рецепту: Маринованный болгарский перец

Рецепт этого перца был переписан у сотрудницы на работе лет 25 назад. С тех пор было опробовано еще несколько рецептов, но большую часть перца на зиму закрываю так.

 перец болгарский, вода, уксус, масло подсолнечное, сахар, соль, лавровый лист, перец чёрный горошком, гвоздика, перец душистый горошком
 
 
Фото к рецепту: Маринованный болгарский перец с чесноком (на зиму)

Сегодня предлагаю приготовить маринованный болгарский перец на зиму. Готовить очень просто. Если Вы приготовите такой перец, то и в Вашей семье он тоже войдёт в список обязательных ежегодных заготовок на зиму. Сладкий перец получается очень вкусным, просто объедение!

 перец болгарский, чеснок, сахар, соль, масло растительное, отвар, уксус
 
 
 
 
 
Фото к рецепту: Перец маринованный

С детства обожаю эти по-осеннему разноцветные маринованные лодочки болгарского перца! Готовим перец маринованный, рецепт домашний для заготовки на зиму.

 перец болгарский, масло подсолнечное, уксус, сахар, перец чёрный горошком, лавровый лист
 
Фото к рецепту: Маринованный перец на зиму

Очень вкусная закуска из болгарского перца. Для маринования я беру именно красный перец - закуска получается не только вкусной, но и красивой. По этому рецепту вкус маринованного перца получается сбалансированным, без яркой остроты. Если любите поострее, добавляйте больше перца чили.

 перец болгарский, вода, чеснок, уксус, масло растительное, сахар, соль, перец чёрный горошком, лавровый лист, зелень петрушки, перец чили
 
Фото к рецепту: Консервированный перец в сладко-масляной заливке (быстрый рецепт)

Еще одна вкусная идея, как сохранить лето в банке. :) Удивительно быстро и также удивительно вкусно. Рецепт консервированного перца в масляной заливке. Так мы делаем уже несколько лет, решили поделиться рецептом. Готовьте с удовольствием!

 перец болгарский, перец острый, сахар, уксус винный, масло растительное, соль, лавровый лист, перец душистый горошком, тимьян (чабрец, богородская трава), вода
 
 
 
 
 
Фото к рецепту: Маринованный болгарский перец (на зиму)

Маринованный болгарский перец с чесноком на зиму - вкусная и очень ароматная закуска, которую под силу приготовить даже кулинарному новичку.

 перец болгарский красный, перец горький, чеснок, масло растительное, уксус, соль, сахар, вода
 
Фото к рецепту: Перец по-одесски

Два в одном. :) Не рецепт, а сказка. И перчик вкусный, и томатный ароматный сок впридачу.

 помидоры, перец болгарский, сахар, уксус, масло растительное, соль
 
Фото к рецепту: Маринованный перец на зиму

Хрустящий, сладкий и ароматный перец на зиму – это просто! Такая закуска со стола расходится всегда, еще и рецепт гости спрашивают. Можно таким образом заготавливать не только болгарский, но и острый перец или сделать микс.

 перец, чеснок, соль, сахар, масло растительное, уксус, вода, перец душистый горошком
 
Фото к рецепту: Икра из перца с луком и помидорами

В сезон осенних заготовок вам пригодится этот рецепт для домашнего консервирования. Икра из перца с луком и помидорами - это вкусная овощная закуска и отличное дополнение к мясным блюдам или картофелю.

 перец, помидоры, лук, соль, сахар, перец чёрный молотый, лавровый лист
 
 
 
Фото к рецепту: Перец жареный маринованный

Зимой - как находка. Вкусно и очень разнообразит меню.

 перец сладкий, масло растительное, чеснок, уксус, соль
 
Фото к рецепту: Лечо (на зиму)

Лечо – популярное блюдо венгерской кухни. Оно настолько вкусное, что получило признание во всем мире. Настоящее и очень вкусное лечо приготовить совсем несложно. Главное - запаситесь сладким перцем и помидорами. И заготовьте несколько баночек лечо на зиму - каждая открытая баночка с лечо зимой напомнит вам о солнечном лете и согреет своим неповторимым вкусом.

 перец болгарский, помидоры, масло растительное, сахар, соль, уксус, перец чёрный горошком
 
Фото к рецепту: Универсальная заправка на зиму, без варки

Сегодня хочу поделиться с Вами универсальной заправкой из овощей на зиму, без варки. Она подходит для супов, рагу, соусов, мяса и других блюд. Готовится очень просто, буквально все нарезали, смешали - и готово.

 помидоры, перец болгарский, морковь, зелень петрушки, зелень укропа, соль
 
Фото к рецепту: Маринованный перец

Маринованный болгарский перец можно приготовить к столу или законсервировать на зиму. Заготавливать такую овощную закуску совсем не сложно, а рецептов существует очень много.

 перец сладкий, вода, масло растительное, уксус, сахар, соль, чеснок, перец острый, перец горошком
 
Фото к рецепту: Салат из разноцветного перца «Закусочный»

Яркий, аппетитный маринованный болгарский перец на зиму. Прекрасно дополняет своим вкусом мясо, блюда из картофеля.

 перец болгарский, вода, масло растительное, уксус, соль
 
Фото к рецепту: Баклажаны с перцем в маринаде (на зиму)

Баклажаны с перцем в маринаде - отличный рецепт настоящего деликатеса. Как же это вкусно! Не описать! Рецепт простой, повторить несложно. Так что приготовьте, потом спасибо скажете!

 баклажан, перец болгарский, перец острый, перец острый, чеснок, масло растительное, соль, сахар, соль, уксус
 
 
 
Фото к рецепту: Паста из перца

Ароматная и красочная паста из перца на зиму станет идеальной добавкой для первых и вторых блюд при готовке. Обязательно заготовьте ее в сезон созревания красного мясистого перца.

 перец болгарский красный, соль, перец чили, масло растительное
 
Фото к рецепту: Салат из сладкого перца и помидоров

Сочный салат из помидоров и сладкого перца готовится очень просто и быстро. Замечательно сочетается с мясными блюдами или служит самостоятельной закуской.

 перец сладкий, помидоры, лук, чеснок, масло растительное, сахар, соль
 
Фото к рецепту: Болгарский перец в меду

Очень вкусная закуска - болгарский перец в медовом маринаде. Рекомендую сделать заготовку, пока есть перец.

 перец болгарский, масло растительное, уксус, мёд, перец душистый горошком, перец чёрный горошком, лавровый лист
 
Фото к рецепту: Жареный болгарский перец в чесночном маринаде

Я сегодня хочу поделиться прекрасным вариантом острой закуски из сладкого болгарского перца. Готовить такую закуску очень легко и просто. Можно приготовить ее непосредственно к застолью, а можно сложить в банку, закрыть плотной крышкой и хранить в прохладном месте в течение долгого времени. Однозначно такая закуска придется по вкусу любителям остренького.

 перец болгарский, чеснок, перец острый, уксус, соль, масло растительное
 
Фото к рецепту: Аджика

Рецепт острой аджики из острого и сладкого перцев с чесноком и специями, не требующей консервации.

 перец болгарский красный, перец горький, чеснок, уксус, соль, сахар
 
 
 
Фото к рецепту: Лечо из кабачков и перца (на зиму)

Приготовить потрясающе вкусные кабачки на зиму - легко! Рецепт очень простой. Готовим вкуснейшее кабачковое лечо с чесноком и сладким перцем. Получается так вкусно, что не всегда успеваешь закатать баночки: пока пробуешь, может и до зимы не остаться! Советую приготовить и убедиться!

 кабачки, перец болгарский, чеснок, сахар, соль, масло растительное, томат-паста, уксус, лавровый лист, вода, перец горошком
 
Фото к рецепту: Перец сладкий печеный

Очень просто закатать на зиму печёный сладкий перец. Зимой просто находка.

 перец болгарский, соль, масло подсолнечное
 
 
 
 
 

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Рубрики:  Перец
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