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Лучшие рецепты БЫСТРЕЕ! (выпуск 37)

Вторник, 28 Июля 2020 г. 19:57 + в цитатник

Рецепты на скорую руку

рецепты

Топ-5 блюд: готовятся до 20 минут!

Густой персиковый смузи-боул с йогуртом и ягодами - вкусный, полезный и вполне сытный завтрак или полдник. Украсьте его дольками персика, ягодами малины и смородины - и можно подать как десерт на праздничный стол.

Макароны с колбасками в томатном соусе - полноценный ужин или обед, приготовленный за короткое время. Пока варятся макароны, можно приготовить колбаски в томатном соусе с ароматным чесноком. После остается всё соединить, подождать буквально 5 минут, и можно подавать.

Помидоры, запечённые с тунцом и яйцами, готовятся настолько быстро, что прекрасно подойдут в качестве оригинального вкусного завтрака. Это яркое и сочное блюдо вы с лёгкостью сможете сделать и к приходу нежданных гостей. Отличная идея их удивить!

Приелся обычный салат из помидоров и огурцов? Приготовьте овощной салат с копчёным сыром чечил. Копчёный сыр косичка придаёт привычному блюду новые нотки и кардинально меняет его вкус и внешний вид. Такой салат можно подать и на праздничный стол.

Тушёная стручковая фасоль с яйцами - отличное блюдо для ужина или позднего перекуса. Оно лёгкое, низкокалорийное и при этом весьма питательное. Минимум компонентов, всего 20 минут вашего времени - и аппетитное блюдо у вас на столе!

Хотите ещё больше рецептов для экономии времени на кухне? Мы с радостью готовим для вас продолжение!

И не забудьте заглянуть в подборку рецептов блюд на скорую руку на нашем канале Дзен:
https://zen.yandex.ru/media/russianfood.com/luchshie-recepty-bystree-37-5f1dfccbaceff24387cf116f

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Рубрики:  Кулинария/Рецепты
Здоровье
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