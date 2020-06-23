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КАБАЧКИ молодые - только новые рецепты!
Несложное, вкусное и вполне бюджетное блюдо из овощей - запеканка из кабачка, моркови и овсяных хлопьев. Такая запеканка готовится без муки и получается удивительно нежной, сочной и одинаково хороша как в тёплом, так и в холодном виде. Отличный завтрак, перекус или дополнение к мясным или рыбным блюдам. Однозначно стоит взять на заметку!
Диетические котлеты из куриного фарша с кабачком, морковью и луком готовятся в духовке, никакого обжаривания на масле. Получаются котлетки сочными, ароматными и аппетитными, как будто приготовлены на пару. Идеальный рецепт для тех, кто придерживается здорового питания, а также для детского меню (исключив чёрный перец).
Оригинальное и очень вкусное блюдо - сочный, сытный и питательный рулет из омлета с кабачками. Нежный кабачковый омлет просто идеально дополняет начинка из натёртого сыра. Интересный и в то же время совсем несложный способ приготовления делает привычный омлет с кабачками очень необычным - такой рулетик из множества тонких слоёв однозначно вызовет аппетит! Роскошный завтрак или перекус из вполне доступных продуктов - обязательно попробуйте!
Классное сочетание для вкусных котлет, совсем без мяса. Рецепт приготовления очень прост, повторяйте на здоровье!
Кабачки по этому рецепту запекаются с ароматной начинкой из творога, твердого сыра, чеснока и укропа. В результате получаются аппетитные лодочки. Лодочки из кабачков с творогом - это вкусно и сытно, даже без мяса!
Если хочется разнообразить меню, используя обычные ингредиенты, можно приготовить кабачковые блины с начинкой из обжаренного с луком мясного фарша и сыра. Блинчики получаются очень сочными и нежными.
Кабачки, запечённые с помидорами в духовке, - лёгкое, вкусное и полезное блюдо, которое может быть подано и как горячая закуска, и как универсальный гарнир. Сметанно-чесночный соус поможет сделать запечённые овощи сочными и ароматными, а сырная корочка придаст блюду аппетитный внешний вид и приятный вкусовой оттенок.
Оригинальное и вкусное блюдо из кабачков - оладьи на кефире, с кабачковым припёком. Кружочки кабачка отлично дополняют кефирное тесто. Оладушки получаются мягкими и нежными. Очень интересный и красивый завтрак или перекус!
Кабачки, тушенные с зелёным горошком, - прекрасный вариант блюда для жарких летних дней, когда хочется чего-то лёгкого. Готовится быстро и проще простого: нарезанные кабачки, особенно хороши будут молодые, обжариваются, а потом тушатся с зелёным горошком. А розмарин, базилик и петрушка придадут блюду аромат и более интересный вкус.
Оригинальные тефтели можно приготовить из крабовых палочек и отварного риса. Крабовые палочки придадут рису интересный вкус. А запекаясь в соусе из кабачка, морковки, лука и сметаны, тефтели станут сочными, нежными и ароматными.
Любителям куриной печени придётся по вкусу вариант её приготовления с картошкой, кабачками и морковью. Молодые овощи отлично сочетаются с куриной печенью, делая её сочной и ароматной.
Очень простое в приготовлении, лёгкое и вкусное блюдо из трёх основных ингредиентов. Кабачки, помидоры и бекон идеально сочетаются и удачно дополняют друг друга. А розмарин, тимьян и базилик придают блюду особенный яркий аромат.
Куриные сердечки, тушенные с кабачками, луком и морковью, - бюджетное, простое в приготовлении, но при этом вкусное и полезное блюдо. Куриные субпродукты - отличная замена любому мясу. Овощи делают блюдо сочным и нежным. А тимьян и прованские травы добавят аромат и обогатят вкус блюда.
Интересный кулинарный эксперимент - сладкие кабачковые оладьи с изюмом. Оладушки получаются очень сочными, нежными внутри и с тонкой хрустящей корочкой снаружи. Такие румяные оладьи - отличный завтрак или перекус!
Необычная закуска из кабачков - кабачковые шарики с брынзой, запечённые в духовке. Смотрятся такие шарики ну как настоящие котлетки, а вот вкус их сложно описать, да и состав ингредиентов на пробу не угадывается. Мои дегустаторы вмиг снесли эти необычные кабачковые котлетки, а узнав, что в составе есть кабачок, долго этому удивлялись. :) Обязательно попробуйте и вы!
Лёгкое, низкокалорийное блюдо из филе хека с овощами. Готовится оно очень просто и практически без вашего участия. Нужно нарезать кабачок, лук, морковь и рыбу, отправить в рукав и запечь в духовке. Хек, приготовленный вместе с овощами, получается нежным и ароматным.
Ароматный, сытный, очень вкусный суп с копчёными рёбрами и кабачками - это интересный вариант для разнообразия обеденного меню. Копчёные рёбра придают особый аромат бульону, который просто невозможно ничем заменить. Помимо кабачков добавим также сезонные овощи - помидоры, картофель, лук, морковь, сладкий перец и сельдерей.
Нежные и мягенькие оладушки из кабачка, моркови, сельдерея и яблока нельзя назвать посредственными овощными оладьями, так как сочетание тёртых овощей и яблока даёт какой-то невероятный вкус. В данном случае будем готовить несладкие закусочные лепёшечки, но если заменить соль и перец на сахар, то у вас получится отличный десертный вариант витаминных оладий!
Куриный суп с рисом, кабачком, стручковой фасолью и зелёным горошком - лучший повод собраться за семейным столом. Это первое блюдо получается наваристым и густым. Пряности - карри, базилик и майоран - делают суп очень ароматным и вкусным. А томатная паста придаёт супу приятную кислинку и яркий цвет.
Очень сочная и нежная запеканка без муки готовится из молодых кабачков с творогом, брынзой и твёрдым сыром. Быстра и проста в приготовлении, одинаково хороша как в тёплом, так и в уже остывшем виде. И ещё один плюс - получается достаточно лёгкой и диетической!
Запеканка с мясным фаршем, кабачками и помидорами - прекрасный вариант для обеда. Блюдо получается питательным, очень вкусным и ароматным. Для запеканки по этому рецепту тёртые кабачки предварительно обжариваются, а затем запекаются на морковно-луковой "подушке", под слоем фарша и помидоров. Золотистая сырная корочка придаёт блюду аппетитный вид. Попробуйте!
Куриное филе, тушенное с кабачками и шампиньонами, – отличный вариант простого и вкусного летнего блюда. Филе маринуется в соевом соусе, обжаривается с луком и грибами, а затем тушится с кабачками. От вас потребуется минимум сил и времени, а сыты и довольны будут все домочадцы.
Куриная печень, тушенная с кабачками в сметане, да ещё и с морковью и луком - это вкусное и питательное блюдо, которое подойдет к столу в качестве обеда либо ужина. Куриная печень и сметана гармонично сочетаются друг с другом, а добавление свежих овощей делает блюдо сочным и более лёгким.
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