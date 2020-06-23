Необычная закуска из кабачков - кабачковые шарики с брынзой, запечённые в духовке. Смотрятся такие шарики ну как настоящие котлетки, а вот вкус их сложно описать, да и состав ингредиентов на пробу не угадывается. Мои дегустаторы вмиг снесли эти необычные кабачковые котлетки, а узнав, что в составе есть кабачок, долго этому удивлялись. :) Обязательно попробуйте и вы!