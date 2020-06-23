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КАБАЧКИ молодые - только новые рецепты!

Понедельник, 22 Июня 2020 г. 18:21 + в цитатник

Молодые кабачки

рецепты

Фото к рецепту: Запеканка из кабачка, моркови и овсяных хлопьев

Несложное, вкусное и вполне бюджетное блюдо из овощей - запеканка из кабачка, моркови и овсяных хлопьев. Такая запеканка готовится без муки и получается удивительно нежной, сочной и одинаково хороша как в тёплом, так и в холодном виде. Отличный завтрак, перекус или дополнение к мясным или рыбным блюдам. Однозначно стоит взять на заметку!

 кабачки, морковь, лук репчатый, хлопья овсяные, яйца, сыр твёрдый, зелень петрушки, соль, перец чёрный молотый, масло растительное
 
Фото к рецепту: Запечённые куриные котлеты с кабачком и морковью

Диетические котлеты из куриного фарша с кабачком, морковью и луком готовятся в духовке, никакого обжаривания на масле. Получаются котлетки сочными, ароматными и аппетитными, как будто приготовлены на пару. Идеальный рецепт для тех, кто придерживается здорового питания, а также для детского меню (исключив чёрный перец).

 
Фото к рецепту: Кабачковый омлет-рулет с сырной начинкой

Оригинальное и очень вкусное блюдо - сочный, сытный и питательный рулет из омлета с кабачками. Нежный кабачковый омлет просто идеально дополняет начинка из натёртого сыра. Интересный и в то же время совсем несложный способ приготовления делает привычный омлет с кабачками очень необычным - такой рулетик из множества тонких слоёв однозначно вызовет аппетит! Роскошный завтрак или перекус из вполне доступных продуктов - обязательно попробуйте!

 кабачки, яйца, сыр твёрдый, паприка молотая, соль, перец чёрный молотый, масло растительное
 
Фото к рецепту: Картофельно-кабачковые котлеты с сыром

Классное сочетание для вкусных котлет, совсем без мяса. Рецепт приготовления очень прост, повторяйте на здоровье!

 картофель отварной, кабачки, сыр твёрдый, яйца, лук зелёный, чеснок, мука, соль, перец чёрный молотый, сухари панировочные, масло растительное, сметана
 
Фото к рецепту: Лодочки из кабачков, запечённые с творогом и сыром

Кабачки по этому рецепту запекаются с ароматной начинкой из творога, твердого сыра, чеснока и укропа. В результате получаются аппетитные лодочки. Лодочки из кабачков с творогом - это вкусно и сытно, даже без мяса!

 кабачки, творог, сыр твёрдый, чеснок, яйца, соль, перец чёрный молотый, зелень укропа
 
Фото к рецепту: Кабачковые блины с начинкой из мясного фарша и сыра

Если хочется разнообразить меню, используя обычные ингредиенты, можно приготовить кабачковые блины с начинкой из обжаренного с луком мясного фарша и сыра. Блинчики получаются очень сочными и нежными.

 кабачки, фарш мясной, сыр твёрдый, лук репчатый, сметана, яйца, мука, чеснок, соль, перец чёрный молотый, масло растительное
 
Фото к рецепту: Кабачки, запечённые с помидорами, под сметанным соусом и сыром

Кабачки, запечённые с помидорами в духовке, - лёгкое, вкусное и полезное блюдо, которое может быть подано и как горячая закуска, и как универсальный гарнир. Сметанно-чесночный соус поможет сделать запечённые овощи сочными и ароматными, а сырная корочка придаст блюду аппетитный внешний вид и приятный вкусовой оттенок.

 кабачки, помидоры, сыр твёрдый, сметана, чеснок, зелень укропа, лук зелёный, соль, перец чёрный молотый, масло подсолнечное
 
Фото к рецепту: Оладьи на кефире, с припёком из кабачков

Оригинальное и вкусное блюдо из кабачков - оладьи на кефире, с кабачковым припёком. Кружочки кабачка отлично дополняют кефирное тесто. Оладушки получаются мягкими и нежными. Очень интересный и красивый завтрак или перекус!

 кефир, мука пшеничная, кабачки, сода, соль, масло растительное
 
Фото к рецепту: Кабачки, тушенные с зелёным горошком

Кабачки, тушенные с зелёным горошком, - прекрасный вариант блюда для жарких летних дней, когда хочется чего-то лёгкого. Готовится быстро и проще простого: нарезанные кабачки, особенно хороши будут молодые, обжариваются, а потом тушатся с зелёным горошком. А розмарин, базилик и петрушка придадут блюду аромат и более интересный вкус.

 
Фото к рецепту: Тефтели из риса и крабовых палочек, запечённые в овощном соусе

Оригинальные тефтели можно приготовить из крабовых палочек и отварного риса. Крабовые палочки придадут рису интересный вкус. А запекаясь в соусе из кабачка, морковки, лука и сметаны, тефтели станут сочными, нежными и ароматными.

 рис, крабовые палочки, зелень петрушки, мука, соль, перец чёрный молотый, кабачки, морковь, лук репчатый, сметана, соль, перец чёрный молотый, масло растительное
 
Фото к рецепту: Куриная печень, тушенная с молодой картошкой и кабачками

Любителям куриной печени придётся по вкусу вариант её приготовления с картошкой, кабачками и морковью. Молодые овощи отлично сочетаются с куриной печенью, делая её сочной и ароматной.

 
Фото к рецепту: Кабачковая "лапша" с помидорами и беконом

Очень простое в приготовлении, лёгкое и вкусное блюдо из трёх основных ингредиентов. Кабачки, помидоры и бекон идеально сочетаются и удачно дополняют друг друга. А розмарин, тимьян и базилик придают блюду особенный яркий аромат.

 
Фото к рецепту: Куриные сердечки, тушенные с кабачками

Куриные сердечки, тушенные с кабачками, луком и морковью, - бюджетное, простое в приготовлении, но при этом вкусное и полезное блюдо. Куриные субпродукты - отличная замена любому мясу. Овощи делают блюдо сочным и нежным. А тимьян и прованские травы добавят аромат и обогатят вкус блюда.

 сердце куриное, кабачки, морковь, лук репчатый, чеснок, травы пряные, тимьян (чабрец, богородская трава), соль, перец чёрный молотый, масло растительное
 
Фото к рецепту: Сладкие кабачковые оладьи с изюмом

Интересный кулинарный эксперимент - сладкие кабачковые оладьи с изюмом. Оладушки получаются очень сочными, нежными внутри и с тонкой хрустящей корочкой снаружи. Такие румяные оладьи - отличный завтрак или перекус!

 кабачки, мука пшеничная, сахар, изюм, масло растительное
 
Фото к рецепту: Котлеты из кабачков с брынзой, запечённые в духовке

Необычная закуска из кабачков - кабачковые шарики с брынзой, запечённые в духовке. Смотрятся такие шарики ну как настоящие котлетки, а вот вкус их сложно описать, да и состав ингредиентов на пробу не угадывается. Мои дегустаторы вмиг снесли эти необычные кабачковые котлетки, а узнав, что в составе есть кабачок, долго этому удивлялись. :) Обязательно попробуйте и вы!

 
Фото к рецепту: Хек, запечённый с кабачком и морковью (в рукаве)

Лёгкое, низкокалорийное блюдо из филе хека с овощами. Готовится оно очень просто и практически без вашего участия. Нужно нарезать кабачок, лук, морковь и рыбу, отправить в рукав и запечь в духовке. Хек, приготовленный вместе с овощами, получается нежным и ароматным.

 хек, кабачки, морковь, лук репчатый, соль, перец чёрный молотый, масло растительное, лимон, зелень петрушки
 
Фото к рецепту: Cуп с копчёными рёбрышками и кабачками

Ароматный, сытный, очень вкусный суп с копчёными рёбрами и кабачками - это интересный вариант для разнообразия обеденного меню. Копчёные рёбра придают особый аромат бульону, который просто невозможно ничем заменить. Помимо кабачков добавим также сезонные овощи - помидоры, картофель, лук, морковь, сладкий перец и сельдерей.

 рёбрышки свиные, кабачки, помидоры, перец сладкий, картофель, морковь, лук репчатый, сельдерей черешковый, соль, перец молотый, чеснок, зелень петрушки, вода
 
Фото к рецепту: Оладьи из кабачка, моркови, сельдерея и яблока

Нежные и мягенькие оладушки из кабачка, моркови, сельдерея и яблока нельзя назвать посредственными овощными оладьями, так как сочетание тёртых овощей и яблока даёт какой-то невероятный вкус. В данном случае будем готовить несладкие закусочные лепёшечки, но если заменить соль и перец на сахар, то у вас получится отличный десертный вариант витаминных оладий!

 кабачки, морковь, яблоко, корень сельдерея, мука пшеничная, сметана, яйца, зелень петрушки, соль, перец чёрный молотый, масло растительное
 
Фото к рецепту: Томатный суп с курицей, рисом, кабачком и бобовыми

Куриный суп с рисом, кабачком, стручковой фасолью и зелёным горошком - лучший повод собраться за семейным столом. Это первое блюдо получается наваристым и густым. Пряности - карри, базилик и майоран - делают суп очень ароматным и вкусным. А томатная паста придаёт супу приятную кислинку и яркий цвет.

 
Фото к рецепту: Творожно-кабачковая запеканка

Очень сочная и нежная запеканка без муки готовится из молодых кабачков с творогом, брынзой и твёрдым сыром. Быстра и проста в приготовлении, одинаково хороша как в тёплом, так и в уже остывшем виде. И ещё один плюс - получается достаточно лёгкой и диетической!

 
Фото к рецепту: Запеканка из мясного фарша с молодыми кабачками и помидорами

Запеканка с мясным фаршем, кабачками и помидорами - прекрасный вариант для обеда. Блюдо получается питательным, очень вкусным и ароматным. Для запеканки по этому рецепту тёртые кабачки предварительно обжариваются, а затем запекаются на морковно-луковой "подушке", под слоем фарша и помидоров. Золотистая сырная корочка придаёт блюду аппетитный вид. Попробуйте!

 фарш свиной, сыр твёрдый, кабачки, помидоры, лук репчатый, морковь, чеснок, перец чёрный молотый, соль, масло растительное, зелень укропа
 
Фото к рецепту: Куриное филе, тушенное с кабачками и шампиньонами

Куриное филе, тушенное с кабачками и шампиньонами, – отличный вариант простого и вкусного летнего блюда. Филе маринуется в соевом соусе, обжаривается с луком и грибами, а затем тушится с кабачками. От вас потребуется минимум сил и времени, а сыты и довольны будут все домочадцы.

 
Фото к рецепту: Куриная печень, тушенная с кабачками, в сметане

Куриная печень, тушенная с кабачками в сметане, да ещё и с морковью и луком - это вкусное и питательное блюдо, которое подойдет к столу в качестве обеда либо ужина. Куриная печень и сметана гармонично сочетаются друг с другом, а добавление свежих овощей делает блюдо сочным и более лёгким.

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Рубрики:  Кулинария/Рецепты
Здоровье
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Radeia   обратиться по имени Вторник, 23 Июня 2020 г. 10:44 (ссылка)
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Вторник, 23 Июня 2020 г. 17:38ссылка
Рецепты_блюд
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