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ОЛАДЬИ овсяные - только лучшие рецепты!

Вторник, 05 Мая 2020 г. 19:42 + в цитатник

Овсяные оладьи

рецепты

Фото к рецепту: Оладьи из овсяных хлопьев

Простые в приготовлении оладьи из овсяных хлопьев. Ни капли муки!

 хлопья овсяные, молоко, яйца, сахар, масло растительное
 
Фото к рецепту: Оладьи из «геркулеса»

Румяные оладьи из овсяной каши.

 хлопья овсяные, вода, яйцо куриное, сахар, соль, масло
 
Фото к рецепту: Овсяные оладьи для детей (на молоке)

Вкусный и полезный завтрак для взрослых и детей. А главное - вкусный. Ни один ребенок не откажется от такой вкуснятины...

 хлопья овсяные, мука, сода, яйца, молоко, сахар, соль, масло растительное
 
Фото к рецепту: Оладьи из овсяных хлопьев

Очень простые в приготовлении и вкусные оладьи из овсяных хлопьев. Минимум ингредиентов и времени на их приготовление.

 хлопья овсяные, яйца, майонез, лук репчатый, соль, перец
 
Фото к рецепту: Овсяные оладьи на кефире

Если вам слегка надоело есть просто овсяную кашу по утрам, приготовьте вкусные и ароматные блинчики на кефире, из овсяных хлопьев.

 кефир, хлопья овсяные, яйцо куриное, сахар, сахар ванильный, масло подсолнечное, корица
 
Фото к рецепту: Овсяные блинчики

Вчера жена попросила меня приготовить овсяные блинчики по какому-то рецепту. Просила - сделал. Раз, два, три - и всё готово! Отличный легкий рецепт блинчиков с овсяными хлопьями.

 хлопья овсяные, молоко, яйца, сахар, масло растительное, мука
 
Фото к рецепту: Блинчики из овсянки

А сегодня у нас на завтрак блинчики из овсянки, с яблоком и бананом. Делаю давно, рецепт прижился:) Действительно, очень вкусно и к тому же необычно!

 хлопья овсяные, молоко, яйца, банан, яблоко, сахар, соль
 
Фото к рецепту: Овсяные котлеты

Альтернатива овсяной каше на завтрак - вкусные и полезные овсяные котлетки.

 хлопья овсяные, вода, яйца, лук репчатый, перец чёрный молотый, соль, масло растительное, лук зелёный, сметана
 
Фото к рецепту: Оладьи из овсяной каши с яблоками

Шикарные овсяные оладьи на завтрак. Побалуйте своих родных.

 хлопья овсяные, вода, яблоко, мука, соль, сахар, масло растительное, корица
 
Фото к рецепту: Овсяноблин с бананом

Идеально сытный завтрак, который можно приготовить всего за 10-15 минут и без единого грамма сахара, - овсяноблин с бананом. Предельно простой в приготовлении блинчик с начинкой из кружочков банана - это вкусно, питательно, а главное быстро. Отличное начало дня!

 банан, хлопья овсяные, молоко, яйца, соль, масло растительное, мята
 
Фото к рецепту: Овсяные оладьи на кефире

По данному рецепту овсяные оладьи на кефире получаются очень мягкими и вкусными.

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Фото к рецепту: Несладкие оладьи из овсянки

Оладьи из овсяных хлопьев с луком чем-то напоминают картофельные деруны. Хорошо сочетаются овсяные оладьи со сметаной или майонезом. И даже могут заменить хлеб.

 хлопья овсяные, лук репчатый, яйца, вода, мука, кубик бульонный, соль, специи, масло растительное
 
Фото к рецепту: Драники с овсяными хлопьями

Интересные драники с овсянкой – вкусное блюдо из простейших бюджетных продуктов. Так что, если нужно накормить семью плотным завтраком или обедом, такой рецепт необычных драников будет как нельзя кстати. Они получаются очень сочными, ароматными, нежными и с хрустящей румяной корочкой.

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Фото к рецепту: Оладьи из кабачков и геркулеса

Кабачковые оладьи с овсяными хлопьями.

 кабачок, хлопья овсяные, яйца, крахмал, мука, приправа, соль, масло растительное
 
Фото к рецепту: Кабачковые оладьи с курицей и овсяными хлопьями

Простой рецепт мягеньких, ароматных и румяных оладий из молоденького кабачка с куриным филе и овсяными хлопьями. Такие кабачково-куриные оладьи разлетаются, как горячие пирожки. Получаются оладьи очень вкусными, а готовятся проще простого!

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Фото к рецепту: Овсяные оладьи с зелёным луком

Неплохой способ применения привычных овсяных хлопьев - закусочные овсяные оладьи с зелёным луком. Приготовить эти румяные, сочные оладушки с хрустящей корочкой очень легко - даже овсянку варить не придётся. Такой простой рецепт сытных и вкусных оладий из овсяных хлопьев точно стоит взять на заметку!

 хлопья овсяные, яйца, лук репчатый, лук зелёный, куркума, соль, перец чёрный молотый, масло растительное
 
Фото к рецепту: Овсяные оладьи с яблоком и имбирем

Отличное блюдо для завтрака - вкусные и полезные дрожжевые оладушки из овсяных хлопьев с тёртым яблоком и имбирём! Они нежные и очень ароматные.

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Фото к рецепту: Овсяники

Простой рецепт оладушек из овсяных хлопьев. Такие овсяные оладьи отлично подойдут на завтрак. Овсяники с зеленью можно подать и в качестве гарнира.

 хлопья овсяные, яйца, зелень, кубик бульонный, перец чёрный молотый, соль, масло растительное, майонез
 
Фото к рецепту: Оладьи из овсяных хлопьев с варёными яйцами и зелёным луком

Оригинальные овсяные оладьи с припёком из варёного яйца и зелёного лука - экспресс-рецепт для быстрого перекуса в течение дня или сытного завтрака. Особенно хороши такие оладьи в тёплом виде с каким-нибудь соусом, например со сметаной.

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Фото к рецепту: Овсяные оладьи

Просто вкусняшка. Вы никогда не догадаетесь из чего эти оладьи. Рекомендую на завтрак овсяные оладьи со сметаной.

 хлопья овсяные, молоко, яйца, лук репчатый, соль, перец чёрный молотый, масло растительное
 
Фото к рецепту: Овсяные лепёшки с финиками

Овсяные лепёшки с финиками - отличное решение для постного завтрака. Быстро и вкусно. А подаю я их горяченькими, с мёдом.

 хлопья овсяные, финики, сахар, соль, масло растительное
 
Фото к рецепту: Оладьи из овсяных хлопьев с яблоками

Нежные диетические оладьи из овсяных хлопьев с яблочной начинкой

 яблоко, хлопья овсяные, молоко, яйца, масло сливочное, сахар
 
Фото к рецепту: Постные "бризольки"

Экспериментируя на своей кухне, я составила интересный рецепт нежных постных котлеток, которые я назвала "Постные бризольки". Они очень похожи по толщине и нежности на классические бризоли.

 хлопья овсяные, картофель, морковь, грибы, чеснок, лук репчатый, соль, перец чёрный, масло растительное
 
Фото к рецепту: Оладьи из груши, имбиря и овсяных хлопьев

Если вы хотите попробовать что-то необычное и вкусное на завтрак – приготовьте эти оладьи! Сочетание груши и имбиря с овсяными хлопьями - прекрасное начало дня.

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Фото к рецепту: Оладьи из брокколи и овсяных хлопьев

Очень вкусные и сытные оладьи из брокколи с овсяными хлопьями и фетой можно приготовить по этому рецепту.

 капуста брокколи, хлопья овсяные, яйцо куриное, лук репчатый, сыр фета, соль, перец чёрный молотый, масло растительное
 
Фото к рецепту: Оладьи с овсянкой

Никто не будет отрицать полезность овсянки, но не всем она нравится в виде каши, как-то скучно. А вот в этих оладьях она намного интереснее. Овсяные оладьи — весьма вкусный и полезный завтрак. Рецепт совершенно простой, и придется по душе тем, кто соблюдает диету, так как рецепт абсолютно диетический. Единственное, что нужно — достать все продукты из холодильника заранее, они нам нужны комнатной температуры, так наши оладьи из овсяных хлопьев будут более пышными.

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Фото к рецепту: Оладьи из яблок и овсянки

Яблоки – недорогой фрукт, который в супермаркетах продается круглый год. Но есть люди, которые плохо едят яблоки в свежем виде, поэтому хозяйкам приходится придумывать разные блюда из яблок. Оладьи из яблок с овсяными хлопьями – прекрасная альтернатива классическим оладьям. Овсяные оладьи с яблоками вкусные и полезные, и готовятся без муки.

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Фото к рецепту: Овсяные оладьи с вишней и апельсином

Сегодня мы к вам то ли с оладьями, то ли с овсянкой, то ли с хитростью - я не определилась. :) Изначально это, конечно, была обычная овсянка. Но мы путём нехитрых манипуляций превратили её в оладьи, да не простые, а с апельсином и вяленой вишней! Если вы любите овсянку, то такой вариант её подачи вам совершенно точно подойдёт.

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Фото к рецепту: Закусочные оладушки на кефире

Нежнейшие как пух овсяные оладьи с укропом и карри.

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Фото к рецепту: Полезные оладьи с клубничным соусом

Полезные оладьи подайте на завтрак и обязательно получите массу благодарности от своих близких за такой чудный завтрак.

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Фото к рецепту: Котлетки из овсяных хлопьев

Простые оладьи из овсяных хлопьев.

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Фото к рецепту: Полезные оладушки с яблоками

Нежные яблочные оладьи на кефире будут полезнее для здоровья, если приготовить их с добавлением овсяной муки или пшеничной цельнозерновой муки.

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Рубрики:  Кулинария/Рецепты
Здоровье
Полезные для здоровья рецепты
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Евгения_Столярова   обратиться по имени Среда, 06 Мая 2020 г. 11:19 (ссылка)
Спасибо. большое разнообразие рецептов. Кое-что приготовлю.
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Среда, 06 Мая 2020 г. 17:52ссылка
Рецепты_блюд
Готовьте на здоровье и с удовольствием! Мы стараемся для Вас!
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