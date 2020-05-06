Сегодня мы к вам то ли с оладьями, то ли с овсянкой, то ли с хитростью - я не определилась. :) Изначально это, конечно, была обычная овсянка. Но мы путём нехитрых манипуляций превратили её в оладьи, да не простые, а с апельсином и вяленой вишней! Если вы любите овсянку, то такой вариант её подачи вам совершенно точно подойдёт.

молоко, вода, хлопья овсяные, яйца, мука, сахар, разрыхлитель для теста, сахар ванильный, апельсин, вишня, яблоко, масло растительное