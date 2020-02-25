Всем известен салат "Мимоза". Я не люблю рыбные консервы, за исключением икры и печени трески. Этот салат с печенью трески мне очень нравится. Он похож по составу на "Мимозу", но гораздо лучше по вкусовым качествам. В качестве заправки можно использовать майонез или сметану с горчицей, что больше по вкусу.

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