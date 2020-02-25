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Создан: 17.12.2009
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САЛАТ из печени трески - лучшие рецепты!

Понедельник, 24 Февраля 2020 г. 18:43 + в цитатник

Салаты из печени трески

рецепты

Фото к рецепту: Салат с печенью трески

Это самый вкусный из всех салатов с печенью трески, который я ела. Рекомендую. Необычно. Красиво. Просто. Нежно. Замечательный вариант салата на день рождения или закуски на Новый год.

 печень трески, морковь, яйца отварные, сыр, лук, майонез
 
Фото к рецепту: Салат из печени трески и яиц

Предлагаю вам приготовить самый простой салат из печени трески. Ингредиенты салата - печень трески, вареные яйца, лук и зелень.

 печень трески, яйцо куриное, лук репчатый, лук зелёный, зелень петрушки
 
Фото к рецепту: Слоеный салат с печенью трески

Очень вкусный и нежный слоеный салат с печенью трески. Так как разлетается салат быстро, то подавать лучше всего порционно, в креманках, дабы всем досталось.

 печень трески, картофель, морковь, яйца, огурцы маринованные, огурцы свежие, лук зелёный, сыр твёрдый, майонез, соль
 
Фото к рецепту: Салат из печени трески с сыром

Отличный салат из серии "Гость на пороге". Вкусно, быстро и полезно.

 печень трески, сыр, яйца, чеснок, зелень, соль
 
Фото к рецепту: Салат с печенью трески (лучше "Мимозы")

Всем известен салат "Мимоза". Я не люблю рыбные консервы, за исключением икры и печени трески. Этот салат с печенью трески мне очень нравится. Он похож по составу на "Мимозу", но гораздо лучше по вкусовым качествам. В качестве заправки можно использовать майонез или сметану с горчицей, что больше по вкусу.

 печень трески, картофель отварной, яйца отварные, сыр твёрдый, лук-порей, лук-шалот, майонез, сметана, соль, перец чёрный молотый, зелень
 
Фото к рецепту: Салат яичный с печенью трески

Быстрый и очень вкусный вариант яичного салата с печенью трески.

 печень трески консервированная, яйца отварные, огурцы солёные, лук репчатый, майонез, соль
 
Фото к рецепту: Салат из печени трески с рисом

Салат из печени трески традиционно украшает наш праздничный стол. Вот один из простых вариантов его приготовления с рисом, свежим огурцом и яйцом.

 печень трески, рис, лук, огурец, яйца, майонез, сметана, соль
 
Фото к рецепту: Салат с печенью трески

А хотите приготовить салат из печени трески? Не знаете как? Для вас самый подробный рецепт.

 яйца, картофель, печень трески консервированная, горошек зелёный, лук зелёный, соль
 
Фото к рецепту: Салат из печени трески

Печень трески - нежный рыбный деликатес. Печень трески хороша в салатах с рисом, яйцами, маринованными огурцами. Салат из печени трески - замечательная закуска для праздничного стола.

 печень трески, яйцо куриное, рис, огурцы маринованные, зелень, соль
 
Фото к рецепту: Салат «Северный»

Пришли гости неожиданно? Выручит быстрый салат «Северный» из яиц и печени трески. И вкусно, и полезно.

 печень трески консервированная, яйца, лук зелёный
 
Фото к рецепту: Салат из печени трески (без майонеза)

Очень вкусный салат из печени трески, яиц, сыра, огурцов и зеленого лука, с невероятно свежей и вкусной заправкой! Весь секрет этого салата в заправке, она просто неимоверно ароматная и по-весеннему свежая. Приготовление салата занимает минимум времени, но вкус - просто потрясающий!

 печень трески, яйца, сыр твёрдый, огурцы свежие, огурцы маринованные, лук зелёный, помидоры, салат листовой, зелень петрушки, масло оливковое, сок лимона...
 
Фото к рецепту: Салат из печени трески, сыра и чеснока

Сытный салат из печени трески и сыра с чесноком и зеленью.

 печень трески консервированная, яйца, сыр, чеснок, майонез, зелень петрушки, перец чёрный молотый
 
Фото к рецепту: Салат с печенью трески

Вкусный, быстрый и простой в приготовлении салат с печенью трески, сыром, отварными яйцами, консервированной кукурузой и свежим огурцом. Замечательное угощение, когда пришли нежданные гости!

 печень трески консервированная, яйца отварные, огурцы, сыр твёрдый, кукуруза консервированная, лук репчатый, петрушка, майонез, соль, перец чёрный молотый
 
Фото к рецепту: Салат "Мимоза" с печенью трески

Этот салат из тех, которые проверены временем, но далеко не все его готовили с печенью трески! Поверьте на слово – это великолепно! Поэтому советую всем его попробовать…

 печень трески, сыр пармезан, масло сливочное, яйца отварные, лук репчатый, майонез, соль, зелень
 
Фото к рецепту: Салат с печенью трески и сельдереем

Очень люблю печень трески. Да, слишком калорийно, да! Но хоть иногда, в салатике, да с сельдерейчиком...

 печень трески консервированная, яйца, огурец, стебель сельдерея, укроп
 
Фото к рецепту: Салат из яиц с печенью трески

Вкусный салат из печени трески подходит как для праздника, так и на каждый день!

 яйца, печень трески, лук, зелень укропа, маслины
 
Фото к рецепту: Салат с печенью трески

Салат из печени трески, зеленого горошка и яиц выглядит нарядно и очень вкусный.

 печень трески консервированная, горошек зелёный консервированный, яйца, картофель, майонез, зелень укропа, соль
 
Фото к рецепту: Салат из крабовых палочек и печени трески

Оригинальный салат из крабовых палочек и печени трески идеально впишется в меню для праздников, семейного обеда и дружеской вечеринки.

 печень трески консервированная, крабовые палочки, яйца отварные, орех грецкий, майонез, сок лимона, соль, перец чёрный молотый, зелень
 
Фото к рецепту: Салат из печени трески (минтая) с сыром

Салат с печенью трески, сыром и яйцами - это беспроигрышный вариант закуски на праздничный стол. Также можно приготовить такой салат с печенью минтая.

 печень трески консервированная, сыр, яйца, чеснок, зелень, соль, перец чёрный молотый
 
Фото к рецепту: Салат из печени трески с зеленым горошком

Простой и вкусный салат. Печень трески царица этого салата.

 печень трески консервированная, горошек зелёный консервированный, яйца, лук, картофель, лимон, соль, зелень
 
Фото к рецепту: Салат из помидоров с тресковой печенью

В копилку рецептов с тресковой печенью. Овощной салат только выиграет, если приготовить его с печенью трески.

 печень трески, помидоры, огурец, лук зелёный, соль, перец чёрный молотый
 
Фото к рецепту: Салат с печенью трески

Салат с печенью трески - рецепт очень популярного блюда для праздничного стола. Чаще всего салат с печенью трески (рецепт, предложенный здесь, не исключение) готовится с добавлением отварных яиц и репчатого лука. Для пикантности добавляются соленые огурчики в салат с печенью трески - рецепт расскажет, как такой салат приготовить.

 яйца, печень трески консервированная, огурцы солёные, лук репчатый, майонез, зелень укропа
 
Фото к рецепту: Салат из печени трески с рисом и огурцами

Этот салат родом из СССР, его готовили во многих семьях на праздники, если удавалось достать баночку печени трески. Салат с печенью трески, рисом и огурцами - вкусный и очень сытный, идеальная закуска под крепкие спиртные напитки.

 печень трески, рис, огурцы солёные, яйца, зелень укропа, лук зелёный, майонез, соль, перец чёрный молотый
 
Фото к рецепту: Салат из печени трески, с яйцами и оливками

В этом рецепте печень трески отлично сочетается с оливками и каперсами, благодаря чему салат обладает ярким и насыщенным вкусом. А яйца делают салат из печени трески более сытным и питательным. Такой салат можно подать не только в качестве закуски, также это полноценное блюдо для обеда или ужина.

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Фото к рецепту: Салат с печенью трески

Не знаю для кого как, но у меня этот салат ассоциируется с детством! Вот купила на днях баночку печени трески и решила приготовить!) Делюсь с вами рецептом :))

 печень трески, яйца, листья салата, укроп, перец красный молотый, травы
 
Фото к рецепту: Салат из печени трески (минтая) с овощами

Сытный зимний салат из вареных овощей, соленого огурчика и печени трески (можно приготовить это блюдо из печени минтая).

 печень трески консервированная, картофель, огурцы солёные, морковь, лук, майонез, соль
 
Фото к рецепту: Салат из печени трески (минтая) с яйцами

Всеми любимый салат из печени трески - рецепт прост, а польза несомненна!

 печень трески консервированная, яйца, лук репчатый, лук зелёный, соль
 
Фото к рецепту: Салат из печени трески и овощей "Яркая поляна"

Слоеный салат "Яркая поляна" – это неповторимый вкус печени трески, оттененный душистым овощным ароматом. Все цвета радуги присутствуют в этом пикантном салате, благодаря удачно подобранным ингредиентам. Салат идеально подходит и для праздничного стола, и для легких перекусов.

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Фото к рецепту: Салат из печени трески

Одно из самых популярных блюд на праздничном столе - салат из печени трески. Рецепты этой великолепной закуски бывают разные. Например, можно очень просто приготовить пикантный салат из печени трески с чесноком.

 печень трески, чеснок, сыр голландский, зелень петрушки, перец, соль, зелень
 
Фото к рецепту: Салат из печени трески с овощами

Салат из печени трески, с помидорами, огурцами, яйцами, сыром. Сытный, вкусный, гости будут рады:)

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Фото к рецепту: Салат с печенью трески

Очень простой салат из печени трески, перепелиных яиц и зеленого лука - вкусное и полезное блюдо. Такой салат можно приготовить на семейный обед, а можно и на праздничный стол поставить.

 печень трески, яйцо перепелиное, лук зелёный, перец чёрный молотый, соль морская
 
Фото к рецепту: Салат из печени трески с рисом

Неизменно вкусный салат с печенью трески.

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Фото к рецепту: Салат из печени трески (минтая) с рисом

Простой рецепт салата из печени трески с рисом. Салат украсит любой праздничный стол.

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Фото к рецепту: Салат из печени трески и кукурузы

Любите печень трески? Тогда этот простой, вкусный, сытный салат именно для вас.

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Фото к рецепту: Салат "Рыбочка" с рисом и консервированной кукурузой

Я люблю разные салаты из рыбных консервов. Этот рыбный салат с кукурузой и рисом - просто палочка-выручалочка.

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Рубрики:  Кулинария/Рецепты
Здоровье
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Radeia   обратиться по имени Вторник, 25 Февраля 2020 г. 08:32 (ссылка)
Благодарю!
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Вторник, 25 Февраля 2020 г. 16:33ссылка
Рецепты_блюд
Готовьте на здоровье и с удовольствием!
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olga_nezinska   обратиться по имени Вторник, 25 Февраля 2020 г. 09:03 (ссылка)
Благодарю!
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Вторник, 25 Февраля 2020 г. 16:33ссылка
Рецепты_блюд
Мы стараемся для Вас!
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