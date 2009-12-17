Знаменитое "Умное" пирожное и еще 6 хитов вкусной выпечки.

Пирог из манной крупы с лимонным джемом. Манник можно приготовить не на кефире или молоке, как обычно, а на основе джема, добавив в тесто орехи и немного ароматного рома. Получим новый вкус известного пирога.

Королевская ватрушка с заливкой из сгущенки и шоколада готовится слоями - из песочного теста-крошки и творожной начинки. А сверху заливается кремом из сгущенного молока и сметаны и покрывается растопленным шоколадом. Красиво и очень вкусно.

Торт "Графские развалины" - один из самых популярных домашних тортов. Мягкие сметанные коржи с лёгким сметанным кремом и шоколадной глазурью. Торт простой, но отличается своим особым нежным вкусом. Подойдёт и в пир, и в мир...)

Татарское печенье "Бармак" с орехами готовится из песочного теста на сметане. Формируется в виде рулетиков с ореховой начинкой. После выпечки рассыпчатое печенье аппетитно посыпается сахарной пудрой.

Дрожжевые пирожки с мясом и пекинской капустой. Начинка для пирожков готовится из обжаренного мясного фарша с луком, пекинской капустой и зеленью. Пекутся пирожки в духовке, получаются мягкими, румяными, ароматными.

Слоеные завитки с сыром. Быстрые закусочные слойки из готового слоеного теста с сыром и кетчупом по вкусу напоминает пиццу, но готовится в разы проще и быстрее.

"Умное" пирожное. Своё название оно получило из-за того, что в процессе выпечки тесто само разделяется на слои. Рецепт пирожного необычный, интересный и не зря имеет бешеную популярность в Интернете. Готовится пирожное просто, но идеальный результат получается не всегда. А вы рискнёте?..)

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