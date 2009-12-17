|
Лучшая выпечка недели (выпуск 3)
Знаменитое "Умное" пирожное и еще 6 хитов вкусной выпечки.
Пирог из манной крупы с лимонным джемом. Манник можно приготовить не на кефире или молоке, как обычно, а на основе джема, добавив в тесто орехи и немного ароматного рома. Получим новый вкус известного пирога.
Королевская ватрушка с заливкой из сгущенки и шоколада готовится слоями - из песочного теста-крошки и творожной начинки. А сверху заливается кремом из сгущенного молока и сметаны и покрывается растопленным шоколадом. Красиво и очень вкусно.
Торт "Графские развалины" - один из самых популярных домашних тортов. Мягкие сметанные коржи с лёгким сметанным кремом и шоколадной глазурью. Торт простой, но отличается своим особым нежным вкусом. Подойдёт и в пир, и в мир...)
Татарское печенье "Бармак" с орехами готовится из песочного теста на сметане. Формируется в виде рулетиков с ореховой начинкой. После выпечки рассыпчатое печенье аппетитно посыпается сахарной пудрой.
Дрожжевые пирожки с мясом и пекинской капустой. Начинка для пирожков готовится из обжаренного мясного фарша с луком, пекинской капустой и зеленью. Пекутся пирожки в духовке, получаются мягкими, румяными, ароматными.
Слоеные завитки с сыром. Быстрые закусочные слойки из готового слоеного теста с сыром и кетчупом по вкусу напоминает пиццу, но готовится в разы проще и быстрее.
"Умное" пирожное. Своё название оно получило из-за того, что в процессе выпечки тесто само разделяется на слои. Рецепт пирожного необычный, интересный и не зря имеет бешеную популярность в Интернете. Готовится пирожное просто, но идеальный результат получается не всегда. А вы рискнёте?..)
Еще больше отборных рецептов выпечки смотрите в нашей рубрике "Лучшие рецепты выпечки".
А также загляните в подборку рецептов на нашем канале Дзен:
https://zen.yandex.ru/media/russianfood.com/luchshaia-vypechka-nedeli-3-5e2232063d5f6900b0ad53c2
Лучшая благодарность - добавление записи в цитатник :)
|Рубрики:
|Кулинария/Рецепты
Здоровье
Полезные для здоровья рецепты
|Комментировать
|« Пред. запись — К дневнику — След. запись »
|Страницы: [1] [Новые]