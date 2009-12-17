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САЛАТ из пекинской капусты - лучшие рецепты!

Пятница, 17 Января 2020 г. 18:32 + в цитатник

Салаты из пекинской капусты

рецепты

Фото к рецепту: Салат из пекинской капусты, со свежим огурцом и кукурузой

Простой, вкусный салатик с хрустящей пекинской капустой и свежим огурцом. Консервированная кукуруза придаёт салату приятный сладковатый вкус, а лимонный сок - кислинку.

 капуста пекинская, огурцы свежие, кукуруза консервированная, лук зелёный, зелень укропа, масло растительное, сок лимона, соль, перец молотый
 
Фото к рецепту: Салат "Закусочный" из ветчины, яиц и помидоров

Отличный салат из серии "Быстро и вкусно". И на ужин можно подать, и гости удивятся, что вы такая классная хозяйка. :)

 ветчина, яйца, помидоры, капуста пекинская, кукуруза консервированная, масло оливковое, майонез, соль, перец
 
Фото к рецепту: Салат из пекинской капусты

Один из самых популярных представителей семейства капустных - пекинская капуста. Рецепты из пекинской капусты незаменимы для здорового питания благодаря высокому содержанию в ней витаминов и растительного белка. Особенно вкусны и полезны салаты из пекинской капусты. Предлагаем очень простой и быстрый рецепт салата с пекинской капустой.

 
Фото к рецепту: Салат Пекинский

Отличное начало нового дня, шикарный салат Пекинский Вам наверняка понравится. Овощи плюс витамины, хорошее сочетание.

 капуста пекинская, огурцы свежие, помидоры, лук репчатый, маслины, сок лимонный, масло растительное, зелень, соль
 
Фото к рецепту: Салат из пекинской капусты с кукурузой

Идеальный ужин - легкий и быстрый салат из капусты.

 капуста пекинская, кукуруза консервированная, майонез, масло оливковое, соль, перец чёрный молотый
 
Фото к рецепту: Салат c фасолью и пекинской капустой

Салат из пекинской капусты, огурцов, яиц и консервированной фасоли получается нежным и очень вкусным. Несмотря на простые ингредиенты, салат с фасолью можно приготовить и на праздничный стол, ваши гости непременно оценят закуску по достоинству.

 капуста пекинская, огурцы, фасоль консервированная, яйцо куриное, укроп, майонез, соль, перец чёрный молотый
 
Фото к рецепту: Салат "Переполох" с пекинской капустой, курицей и шампиньонами

Рецепт мясного салата с капустой и грибами. Салат "Переполох" с пекинской капустой, курицей и шампиньонами получается очень вкусным и легким.

 куриное филе, капуста пекинская, шампиньоны, лук зелёный, морковь, чеснок, майонез, сметана, соль, перец чёрный молотый, масло растительное
 
Фото к рецепту: Салат из пекинской капусты с курицей

Салат с пекинской капустой, помидорами, огурцами и куриным мясом приготовлен из доступных ингредиентов, получается сочным, хрустящим и приятным на вкус. Такой салат подойдет для повседневного обеда или ужина, но также неплохо он будет смотреться и на праздничном столе.

 куриное филе, капуста пекинская, огурцы свежие, помидоры, яйца, зелень укропа, майонез, сметана, соль, перец чёрный молотый
 
Фото к рецепту: Салат из рыбных консервов с пекинской капустой и морковью

Сочный, свежий и очень ароматный салат с рыбными консервами, пекинской капустой и морковью наверняка понравится любителям рыбных блюд с насыщенным вкусом. Такой салат готовится быстро и просто. Отличный рецепт для случая, когда гости на пороге!

 консервы рыбные, капуста пекинская, морковь, яйца, лук репчатый, майонез, соль, перец чёрный молотый
 
Фото к рецепту: Салат с сухариками и капустой "Вкусняшка"

Действительно это очень вкусный салат. Свежие помидоры и сухарики. Классное сочетание. А главное быстро можно накормить троих голодных человек.

 капуста пекинская, сухарики, помидоры, майонез, соль, зелень
 
Фото к рецепту: Салат из пекинской капусты с горошком и маринованными огурцами

Простой, сытный и вкусный салат из пекинской капусты с зеленым горошком, маринованными огурцами, яйцами, сыром и луком, который приятно разнообразит меню и не доставит хлопот в приготовлении. Попробуйте!

 капуста пекинская, горошек зелёный консервированный, огурцы маринованные, яйца, лук зелёный, зелень петрушки, сыр твёрдый, майонез, соль, перец чёрный молотый
 
Фото к рецепту: Салат из пекинской капусты с яблоком и морковью

Салат из пекинской капусты с яблоками и морковью можно приготовить на лёгкий завтрак или ужин. Также этот вкусный и витаминный салат прекрасно подойдёт для вегетарианского меню и для людей, соблюдающих пост.

 капуста пекинская, яблоко, зелень петрушки, морковь, масло оливковое, сок лимона, соль, лук зелёный
 
Фото к рецепту: Крабовый салат с пекинской капустой, огурцом и перцем

Салат с крабовыми палочками давно стал любимым многими. Причем вариантов его приготовления есть множество. Крабовый салат по этому рецепту легко приготовить в считанные минуты, ведь продукты нужно только нарезать, заправить майонезом и перемешать.

 крабовые палочки, капуста пекинская, перец болгарский, огурцы свежие, майонез, зелень укропа, соль
 
Фото к рецепту: Салат с пекинской капустой и жареными грибами

Сегодня мы с вами приготовим вкусный весенний салатик из пекинской капусты, отварных яиц и жареных шампиньонов. Готовится данный салат достаточно просто, но, несмотря на это, на вкус он просто великолепный! Попробуйте и убедитесь в этом сами!

 капуста пекинская, шампиньоны свежие, лук репчатый, яйца отварные, майонез, масло растительное, соль, перец чёрный молотый, зелень
 
Фото к рецепту: Салат "Ревнивец"

Греховно вкусный салат из пекинской капусты, курицы и крутонов с оригинальной заправкой. Самое то на новогодний стол 2020!

 куриное филе, кунжут, капуста пекинская, перец болгарский, лук, кукуруза, сыр, чеснок, базилик, укроп, батон, масло растительное, травы, чеснок, майонез, соус соевый...
 
Фото к рецепту: Салат из пекинской капусты, огурцов и колбасы

Салат из пекинской капусты, огурцов и копчёной колбасы готовить достаточно легко, а выглядит он очень аппетитно. Рецепт этого капустного салата подойдет тем, у кого не хватает времени на приготовление сложных блюд. Всего за 10 минут можно получить замечательный легкий, но одновременно сытный перекус.

 капуста пекинская, огурцы свежие, колбаса копченая, лук репчатый, майонез, соль, перец чёрный молотый
 
Фото к рецепту: Салат с курицей, пекинской капустой, кукурузой и морковью по-корейски

Идеальный, на мой взгляд, салат - из пекинской капусты с куриным филе, морковью по-корейски, кукурузой и сыром. Во-первых, он очень просто готовится. Во-вторых, основные продукты для него практически всегда есть в холодильнике. И, наконец, отличное сочетание острой моркови по-корейски, нежного куриного филе, хрустящей капусты и сладковатой кукурузы!

 куриное филе, капуста пекинская, кукуруза консервированная, морковка корейская, сыр твёрдый, майонез, соль
 
Фото к рецепту: Салат из пекинской капусты с тунцом

Несложный рецепт салата из пекинской капусты с тунцом. Еще один пример того, что готовить вкусно – это быстро и просто! Ингредиенты для салата с тунцом консервированным и пекинской капустой не требуют предварительной кулинарной обработки, поэтому вы сможете лакомиться нежным, сочным салатиком через считанные минуты.

 капуста пекинская, тунец консервированный, огурцы свежие, лук, майонез, сметана
 
Фото к рецепту: Праздничный салат "Красотка" (без майонеза)

Любой хозяйке хочется удивить своих гостей чем-нибудь необычным и вкусным. Этот праздничный салат с копченой курицей, пекинской капустой, грушей и орехами отвечает всем требованиям. Все ингредиенты салата "Красотка" идеально сочетаются и создают гармонию вкуса. Уверена, что этот салат приживется в вашей кулинарной книге, как это случилось и со мной!

 курица копчёная, капуста пекинская, груша, орех грецкий, масло растительное, горчица французская, перец чёрный молотый, соль
 
Фото к рецепту: Салат из пекинской капусты с курицей и сухариками

Этот легкий и вкусный салатик из пекинской капусты с курицей, морковью по-корейски, огурцами и сухариками однозначно понравится вам своим пикантным вкусом и простотой приготовления.

 морковка корейская, капуста пекинская, огурцы свежие, куриное филе, чеснок, майонез, сухарики, соль
 
Фото к рецепту: Салат из пекинской капусты и свежей моркови

Салат из нежной, сочной пекинской капусты, моркови и яблок - быстрый в приготовлении и очень полезный (особенно для зимней поры).

 капуста пекинская, морковь, яблоко кислое, лук, соль, сок лимонный, масло оливковое, зелень петрушки
 
Фото к рецепту: Салат из пекинской капусты и кукурузы

Легкий, сочный, хрустящий и малокалорийный салат из пекинской капусты и кукурузы подойдет к любому мясу и гарниру.

 капуста пекинская, кукуруза консервированная, огурцы маринованные, перец болгарский, морковь, масло оливковое, уксус винный белый, сок лимонный, соль...
 
Фото к рецепту: Салат «Пекин»

Легкий салат из свежих овощей и отварного куриного мяса. Вкусно, доступно, быстро. Салат "Пекин" можно приготовить к семейному ужину или подать гостям.

 мясо куриное, помидоры, огурцы, перец сладкий, капуста пекинская, майонез
 
Фото к рецепту: Салат диетический

Вкусный, полезный салат из свежих овощей.

 огурец, капуста пекинская, авокадо, масло оливковое, сок лимона, соль
 
Фото к рецепту: Салат из пекинской капусты и копченой курицы

Всего 10 минут вашего времени, и сочный, вкусный салат из пекинской капусты и копченой курицы готов. Копченая куриная грудка, мягкий вкус маслин и свежесть пекинской капусты отлично сочетаются между собой. Несмотря на внешнюю воздушность салата, это блюдо получается достаточно сытным.

 куриная грудка, капуста пекинская, маслины чёрные без косточек, майонез, соль
 
Фото к рецепту: Салат "Хризантема"

Красивый и очень вкусный салат. Если вам еще удастся сотворить хризантему из пекинской капусты (поверьте, это не так трудно), восторг и похвала будут обеспечены.

 ветчина, шампиньоны консервированные, сыр сулугуни, ананас консервированный, кукуруза консервированная, яйца отварные, соль, капуста пекинская, капуста пекинская...
 
Фото к рецепту: Салат с кальмарами и креветками

Салат с кальмарами и креветками - вкусное, полезное, малокалорийное блюдо из серии "Здоровое питание".

 кальмары свежие, креветки отварные очищенные, маслины чёрные без косточек, капуста пекинская, яйцо куриное, лавровый лист, перец чёрный горошком, соль морская...
 
Фото к рецепту: Салат с курицей и красной фасолью

Рецепт яркого и сочного салата с курицей, красной фасолью и консервированной кукурузой. Такой салат обязательно понравится вашим домашним, если вы подадите его на обед, ужин или в качестве перекуса.

 куриная грудка, фасоль консервированная, кукуруза консервированная, капуста пекинская, соль, майонез
 
Фото к рецепту: Мясной салат с пекинской капустой

Мясной салат с пекинской капустой легкий и в то же время сытный, отлично подойдет для праздничного застолья. Если у вас уже есть отварное мясо, приготовится салат в считанные минуты.

 свинина, грибы маринованные, огурцы маринованные, морковка корейская, капуста пекинская, майонез, масло растительное
 
Фото к рецепту: Салат с мясом и овощами

Сочный, хрустящий, яркий и очень ароматный салат с говядиной и пекинской капустой, со свежими овощами и жареной морковью. Этот салат с мясом и овощами удачно впишется в любое меню, праздничное или на каждый день!

 капуста пекинская, говядина, морковь, огурцы свежие, перец сладкий, чеснок, зелень укропа, масло подсолнечное, соус соевый, уксус столовый, кориандр...
 
Фото к рецепту: Салат с курицей, овощами, мандаринами и фетой

Новогодний салат с курицей, овощами, мандаринами и фетой обязательно покорит вас своим невероятно ярким вкусом. Сочные овощи, хрустящие пряные сухарики, нежное куриное мясо и солоноватая фета - здесь всё на своих местах. Настоящим открытием станет вкуснейшая заправка с соком мандарина. А яркие мандариновые дольки непременно подарят праздничное настроение!

 куриное филе, перец болгарский, капуста пекинская, сыр фета, мандарин, лук репчатый красный, хлеб белый, чеснок, майонез, масло оливковое, соус соевый, кунжут...
 
Фото к рецепту: Салат с запечённым куриным филе, пекинской капустой, помидорами и грушей

Лёгкий и воздушный салат с запечённым куриным филе, пекинской капустой, помидорами и грушей. В нём мякоть груши безупречно сочетается с запечённым куриным филе, а сочность салату придают помидоры. Раскрыть вкус продуктов помогает ароматная заправка на основе оливкового масла с добавлением французской зернистой горчицы и мёда.

 куриное филе, капуста пекинская, груша, помидоры черри, сухари панировочные, масло оливковое, горчица французская, мёд, кунжут, соль, перец чёрный молотый

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Рубрики:  Кулинария/Рецепты
Здоровье
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