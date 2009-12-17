Сегодня мы с вами приготовим вкусный весенний салатик из пекинской капусты, отварных яиц и жареных шампиньонов. Готовится данный салат достаточно просто, но, несмотря на это, на вкус он просто великолепный! Попробуйте и убедитесь в этом сами!

капуста пекинская, шампиньоны свежие, лук репчатый, яйца отварные, майонез, масло растительное, соль, перец чёрный молотый, зелень