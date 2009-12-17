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САЛАТ из пекинской капусты - лучшие рецепты!
Простой, вкусный салатик с хрустящей пекинской капустой и свежим огурцом. Консервированная кукуруза придаёт салату приятный сладковатый вкус, а лимонный сок - кислинку.
Отличный салат из серии "Быстро и вкусно". И на ужин можно подать, и гости удивятся, что вы такая классная хозяйка. :)
Один из самых популярных представителей семейства капустных - пекинская капуста. Рецепты из пекинской капусты незаменимы для здорового питания благодаря высокому содержанию в ней витаминов и растительного белка. Особенно вкусны и полезны салаты из пекинской капусты. Предлагаем очень простой и быстрый рецепт салата с пекинской капустой.
Отличное начало нового дня, шикарный салат Пекинский Вам наверняка понравится. Овощи плюс витамины, хорошее сочетание.
Идеальный ужин - легкий и быстрый салат из капусты.
Салат из пекинской капусты, огурцов, яиц и консервированной фасоли получается нежным и очень вкусным. Несмотря на простые ингредиенты, салат с фасолью можно приготовить и на праздничный стол, ваши гости непременно оценят закуску по достоинству.
Рецепт мясного салата с капустой и грибами. Салат "Переполох" с пекинской капустой, курицей и шампиньонами получается очень вкусным и легким.
Салат с пекинской капустой, помидорами, огурцами и куриным мясом приготовлен из доступных ингредиентов, получается сочным, хрустящим и приятным на вкус. Такой салат подойдет для повседневного обеда или ужина, но также неплохо он будет смотреться и на праздничном столе.
Сочный, свежий и очень ароматный салат с рыбными консервами, пекинской капустой и морковью наверняка понравится любителям рыбных блюд с насыщенным вкусом. Такой салат готовится быстро и просто. Отличный рецепт для случая, когда гости на пороге!
Действительно это очень вкусный салат. Свежие помидоры и сухарики. Классное сочетание. А главное быстро можно накормить троих голодных человек.
Простой, сытный и вкусный салат из пекинской капусты с зеленым горошком, маринованными огурцами, яйцами, сыром и луком, который приятно разнообразит меню и не доставит хлопот в приготовлении. Попробуйте!
Салат из пекинской капусты с яблоками и морковью можно приготовить на лёгкий завтрак или ужин. Также этот вкусный и витаминный салат прекрасно подойдёт для вегетарианского меню и для людей, соблюдающих пост.
Салат с крабовыми палочками давно стал любимым многими. Причем вариантов его приготовления есть множество. Крабовый салат по этому рецепту легко приготовить в считанные минуты, ведь продукты нужно только нарезать, заправить майонезом и перемешать.
Сегодня мы с вами приготовим вкусный весенний салатик из пекинской капусты, отварных яиц и жареных шампиньонов. Готовится данный салат достаточно просто, но, несмотря на это, на вкус он просто великолепный! Попробуйте и убедитесь в этом сами!
Греховно вкусный салат из пекинской капусты, курицы и крутонов с оригинальной заправкой. Самое то на новогодний стол 2020!
Салат из пекинской капусты, огурцов и копчёной колбасы готовить достаточно легко, а выглядит он очень аппетитно. Рецепт этого капустного салата подойдет тем, у кого не хватает времени на приготовление сложных блюд. Всего за 10 минут можно получить замечательный легкий, но одновременно сытный перекус.
Идеальный, на мой взгляд, салат - из пекинской капусты с куриным филе, морковью по-корейски, кукурузой и сыром. Во-первых, он очень просто готовится. Во-вторых, основные продукты для него практически всегда есть в холодильнике. И, наконец, отличное сочетание острой моркови по-корейски, нежного куриного филе, хрустящей капусты и сладковатой кукурузы!
Несложный рецепт салата из пекинской капусты с тунцом. Еще один пример того, что готовить вкусно – это быстро и просто! Ингредиенты для салата с тунцом консервированным и пекинской капустой не требуют предварительной кулинарной обработки, поэтому вы сможете лакомиться нежным, сочным салатиком через считанные минуты.
Любой хозяйке хочется удивить своих гостей чем-нибудь необычным и вкусным. Этот праздничный салат с копченой курицей, пекинской капустой, грушей и орехами отвечает всем требованиям. Все ингредиенты салата "Красотка" идеально сочетаются и создают гармонию вкуса. Уверена, что этот салат приживется в вашей кулинарной книге, как это случилось и со мной!
Этот легкий и вкусный салатик из пекинской капусты с курицей, морковью по-корейски, огурцами и сухариками однозначно понравится вам своим пикантным вкусом и простотой приготовления.
Салат из нежной, сочной пекинской капусты, моркови и яблок - быстрый в приготовлении и очень полезный (особенно для зимней поры).
Легкий, сочный, хрустящий и малокалорийный салат из пекинской капусты и кукурузы подойдет к любому мясу и гарниру.
Легкий салат из свежих овощей и отварного куриного мяса. Вкусно, доступно, быстро. Салат "Пекин" можно приготовить к семейному ужину или подать гостям.
Вкусный, полезный салат из свежих овощей.
Всего 10 минут вашего времени, и сочный, вкусный салат из пекинской капусты и копченой курицы готов. Копченая куриная грудка, мягкий вкус маслин и свежесть пекинской капусты отлично сочетаются между собой. Несмотря на внешнюю воздушность салата, это блюдо получается достаточно сытным.
Красивый и очень вкусный салат. Если вам еще удастся сотворить хризантему из пекинской капусты (поверьте, это не так трудно), восторг и похвала будут обеспечены.
Салат с кальмарами и креветками - вкусное, полезное, малокалорийное блюдо из серии "Здоровое питание".
Рецепт яркого и сочного салата с курицей, красной фасолью и консервированной кукурузой. Такой салат обязательно понравится вашим домашним, если вы подадите его на обед, ужин или в качестве перекуса.
Мясной салат с пекинской капустой легкий и в то же время сытный, отлично подойдет для праздничного застолья. Если у вас уже есть отварное мясо, приготовится салат в считанные минуты.
Сочный, хрустящий, яркий и очень ароматный салат с говядиной и пекинской капустой, со свежими овощами и жареной морковью. Этот салат с мясом и овощами удачно впишется в любое меню, праздничное или на каждый день!
Новогодний салат с курицей, овощами, мандаринами и фетой обязательно покорит вас своим невероятно ярким вкусом. Сочные овощи, хрустящие пряные сухарики, нежное куриное мясо и солоноватая фета - здесь всё на своих местах. Настоящим открытием станет вкуснейшая заправка с соком мандарина. А яркие мандариновые дольки непременно подарят праздничное настроение!
Лёгкий и воздушный салат с запечённым куриным филе, пекинской капустой, помидорами и грушей. В нём мякоть груши безупречно сочетается с запечённым куриным филе, а сочность салату придают помидоры. Раскрыть вкус продуктов помогает ароматная заправка на основе оливкового масла с добавлением французской зернистой горчицы и мёда.
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