Хочу с вами поделиться крутым, вкуснейшим рецептом пирога. Многие скажут: «Фууу... я такое не ем!» Тоже самое сказала и я, когда мама мне предложила попробовать рыбный пирог. Но попробовав лет пять или шесть назад, мы подсели на него всей семьей. Для теста: сметана – 250 г; майонез – 250 г; яйца – 3 шт.; сода – 1ч. ложка (гашенная) мука уксусом; – 6 ст. ложек с горкой. Для начинки: картофель консервы сайра в масле – 1 баночка; – 1 шт.; лук – 1 шт.; растительное масло – для жарки. Сырой картофель натираем на терке и обжариваем с мелко нарезанным луком. Остужаем. В миске смешиваем майонез и сметану, яйца, добавляем соду с уксусом и хорошо перемешиваем. Затем добавляем муку. Тесто должно получиться жидковатое, но не бойтесь, так должно быть. Консервы откройте, достаньте рыбу на тарелочку (без жидкости) и помните вилочкой. Я готовлю этот пирог в силиконовой форме. Выложите половину теста в форму, затем жареный картофель, консервы рыбы и остальную половину теста. Поставьте в разогретую

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