Записи Друзья Комментарии
Krashevseh
Аватар Krashevseh

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Krashevseh

 -Подписка по e-mail

 

 -Сообщества

Участник сообществ (Всего в списке: 322) Царство_Кулинарии РаДужНое Рецепты_домохозяек Креативные_идеи For_the_diary Суббота_14 Гарри_Рон_Гермиона Любимые_фан-фики Барахолка_ЛиРу Вечно-молодые_металльные_дети Психологическая-резиденция музфорум Артур_Сопельник Осознанные_сновидения полезности_для_днева СТЕВАЯКНИГАКариныСТЕВАЯкн Педагогическая_копилка Москва_фотографии _Грустные_картинки_ Петроградка тематические_фото ГАЙАВАТА эмо_любовь Best_vint Храм_Барда Дети_Природы Расскажи_свой_сон учи_албанский экспериментальная_поэзия Мой_любимый_КРОЛИК Flud_diary украинская_музыка _Философия_и_измышления_ ГЕББЕЛЬСА_СТРАШНЕЕ Gallery_Modern_Art Личная_тетрадь_Диснея Читальный_зал жИвОтнЫЕ_2009 Православная_молодежь Юмор_против_пафоса Все_грани_творчества Для_православных DollarBlog Van_Kap Meilleurs_Designs by_layma ВОПРОС_ДНЯ Железно-мягкие Вечно_голодная AsperoN alekmi9 Архив_ненужностей Арт_Калейдоскоп Орден_Крокодила Библиотека_Хозяюшки Трокси удивительные_факты pobedinedug Украшения_для_дневничка мадам_бовари Наука_и_Техника Клуб_Художников-профессионалов Рукоделие_на_лиру О_женщинах_и_для_женщин На_защиту_семьи нет_НАТО Женское_общество_фей Магия_Мысли Дачные_дела Сообщество_Асатру КиноКадр Постные_рецепты Бриллиантовая_Роса BeautyMania Сорина Твой_шанс Лошади ОБЪЯВЛЕНИЯ_В_ЕВРОПЕ Всё_для_блога Вечерний_Пустозвон КЛУБ_РУКОДЕЛЬНИЦ Антимракобесие ФОТОобработка__онлайн Эксклюзивный_дизайн Авторские_комментарии ДавайтеПросветляться Женская_планета Дневник_нашей_памяти чОрный_юмАр Таланты_самородки История_и_культура Диета_доктора_Дюкана Твоя_Мастерская FREEDOM_2 Усы_лапы_и_хвост Рога_и_копыта Перекресток_желаний Хайзенберг Ларочка_19 Мир_анимации Мир_фракталов О_странностях_любви Еженка ФК_ГТ стихи_в_рамочках мариета23 Живая_Газета Интересно_об_АВТО Неудержимые_ручки Размышления_Сфинкса Нижний_Новгород КОТОГАЛЛЕРЕЯ Конный_мир_ЛиРу Lair_of_the_Phantom ЛИРУ_ПЯТИГОРСК Шаолиньская_Ведьма Слизерин Ногтевой_дизайн Зачарованные Рукодельница Екатеринбург Гарри_и_Драко Фантази91 ЛЯБЕДИНОЕ_ЁЗЕРО Чеширский Картинки_для_днева наши_во_Франции Клуб_для_девчонок Мие4ка дневник_шпаргалочка я_художник ACCESSOIRES_for_DIARY Adwokat3 ahealles akkiru aleks-mm alekspt alex-mun barmaley3003 Alexeyshow AlinaClub Alix1976 Alkolooser All_About_Kids Andbunny annukizz anorexia_ru arsch-68 Art_Deco_style ЖЕНСКАЯ_БЕСЕДКА billstamps Блог-пост blogobzor burleshka Camilka_Bordonaba casper19 cbnybxtyrj cdmafull Ceska-republika Cillian_Murphy Coffee_by_S-Irena cvetydostavka davron8585 diplom7344 DitaVonTeese_Fans Dnevalny DontForgetSeanBean doomsman DopeMusic dps1985 DreamCatchers drMadatyan Extezzu Ezanich Астреа Picnic_Time Floristiko foxlider gelo1350 Gemchoogina Germany Gilhard Globyss goliye_zvezdi gr_soob greuster gustig guzmank Gy9vin Gynea HaxerSoft Hel_ga77 B1_FM Iain_M_Banks igrok_i isor21 iusea jackass_fans Прогулки_по_планете juliet_83 k2liam kadisempai katerinavjyk kepkot kinocafe kinoshka666 kivphoto klasika18 komprem kosmass KremlinPR Куда_поехать ldv1967 Школа_кулинара Legion57 leizakhassa leo084 Lesskaltond Lilyth-internet-shop LordNoble m0v1 magdaelsawi makeevmak markosmarky Martini_KR mex82 Midori_no_hi miimaa Miklos12 movieicons Mtb_love NarArt nii0704 nik11666 nismo СССР_-Советская_Эстрада PassionWoman Pour_l_amour_de_l_art POXD-1 Product_Forever_Living Quik-Silver Группа_РАНЕТКИ-Сообщество ravmax replica-watch ROVER_BAND ruskitchen s-stude S_I_M_S_2_ SakuraV Sashasalyga serjant499 Sernov7777 простые_рецепты Схемы_и_темы Slavotyk SLON_747 Slutboyz_inc SmeX92 smotrish Snarry snihat solya666 SOPHIES_EYES SoVania ss1783 Svetik3006 tarhankut taxi008 Terror525 The_Sims_University tinrae tiskip tommy33 topenterprise Trotish trtvs trufashion TurkishGambit_fans Twitter_RU Tyrlic URALTRUCKS valentinium vanderlay vano_kalandadze Vili87 vivastar63 vlevinv VmiK98 wolegan WomanJournal woto wowa9090 yljan Yrisska yulenkajuju Zack_Asakura Эхо_суфиев Моя_кулинарная_книга Мировая_Кулинария Любимый_Дизайн_Дневников Шедевры_от_Маришки Рецепты_от_КУМЫ РАДУГА_НАША мастерская_Галереи Содружество_единомышленников Клондайк_рамочек видео-повар Живи_вкусно ДОСКА_неПОЧЁТА_ЛиРу Болталка_в_беседке Делаем_из_бумаги Родовед-историк Марафон_Писателя Всё_для_-_блога Associates Best_of_Callery Creative_Designs JAM_Music_Journal Фабрика_открыток Православная_жизнь OSINKA_CLUB Путешествуя_Украиной
Читатель сообществ (Всего в списке: 94) Мы_на_диете ARTcafe Мир_мультяшек Цитата_дня 0123456 Наши_схемы Играем_с_Коровкой Ни_дня_без_критики _Г_О_Т_Ы_ ПОМОЩЬ_НОВИЧКУ Ехидны Саюри-стихия_воды ВК_клуб Die_Sinnlichkeit Творим_вместе Вязание_крючком Вязание_крючком_2 Томас_Кромвель попробуй_АссилЬ ГАЛЕРЕЯ_СТИЛЕЙ Полезные_хитрости Любители_Путешествий РИА_Новости Драмкружок Городские_взломщики Наша_Барахолка Лиру_Ставрополь Ижевск Пионеры_ЛИРУ _I_LOVE_YOU_ Aafa aliks00764 Anja-Marija aRba1eT АртБазар Barmajlei blackdrampir ButchFemme ctreat -Дизайны_от_МяУ- DGANNA3 dsaniok elegiya86 Eva0102 Frozen_Amigo glamoorledy halya_halya idemeshev54 IrenDik jazz1974 jimbo3000 Kerlick Kiev kite2012 KO3uHAK KupiGid Maiverik mitko1210 mulat99 NightNSD Notna742 olyutka parazmat PastimeArt PFS Pinn20 pravoslavie romserg rvncerr Sailor_Moon_Is_Love sakho samaya_news sefud serberdark sergiyko91 shamfake steccs Мир_видео_и_слайд_-_шоу Tigronya Tref21 ubs-spb xujok volegn voolderr wandererpartyzan wlada1400 wozwrashenie Мир_клипарта О_Самом_Интересном Чортова_Дюжина Школа_славянской_магии Вернисаж_Ника СТАРЫЙ_ЗАМОК Рукодельницам_и_мастерицам

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 23.08.2018
Записей: 21083
Комментариев: 1609
Написано: 22711



Заливной рыбный пирог

Воскресенье, 24 Мая 2020 г. 12:35 + в цитатник

Заливной рыбный пирог


Хочу с вами поделиться крутым, вкуснейшим рецептом пирога. Многие скажут: «Фууу... я такое не ем!» Тоже самое сказала и я, когда мама мне предложила попробовать рыбный пирог. Но попробовав лет пять или шесть назад, мы подсели на него всей семьей. Для теста: сметана – 250 г; майонез – 250 г; яйца – 3 шт.; сода – 1ч. ложка (гашенная) мука уксусом; – 6 ст. ложек с горкой. Для начинки: картофель консервы сайра в масле – 1 баночка; – 1 шт.; лук – 1 шт.; растительное масло – для жарки. Сырой картофель натираем на терке и обжариваем с мелко нарезанным луком. Остужаем. В миске смешиваем майонез и сметану, яйца, добавляем соду с уксусом и хорошо перемешиваем. Затем добавляем муку. Тесто должно получиться жидковатое, но не бойтесь, так должно быть. Консервы откройте, достаньте рыбу на тарелочку (без жидкости) и помните вилочкой. Я готовлю этот пирог в силиконовой форме. Выложите половину теста в форму, затем жареный картофель, консервы рыбы и остальную половину теста. Поставьте в разогретую


Читать далее

Рубрики:  Разное. Всё про всё
Разное. Всё про всё


Процитировано 23 раз
Понравилось: 7 пользователям
Нравится



ГалКон   обратиться по имени Понедельник, 25 Мая 2020 г. 14:35 (ссылка)
Спасибо за рецепт! Когда-то мы пекли такой пирог. Всем очень нравилось. С благодарностью цитирую рецепт!
Ответить С цитатой В цитатник
Комментировать К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

Добавить комментарий:
Текст комментария: смайлики

Проверка орфографии: (найти ошибки)

Прикрепить картинку:

 Переводить URL в ссылку
 Подписаться на комментарии
 Подписать картинку


О проекте