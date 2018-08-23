Воздушные сырники в духовкеИнгредиенты творог — 200 г,ванилин — щепотка,сахар — 3 ст л,сметана — 5 ст л,яйца — 2 шт,манка — 3 ст л,2 ст л сливочного масла мягкого,1 ч л разрыхлителяПриготовлениеСначала творог смешаем с сахаром, ванилином и яйцами. Затем добавим масло, манку, разрыхлитель и сметану. Тщательно перемешиваем до однородности. Выкладываем тесто в формочки. Ставим в разогретую до 180-200* духовку на 20-30 мин. Сырнички остудить, аккуратно достать из формочек. Данный рецепт еще очень хорош тем, что можно смело экспериментировать с количеством ингредиентов.Я каждый раз когда готовлю, меняю пропорции, они всегда получаются удачными. Яиц меньше клала, масла, сметаны, сахара, только манка по рецепту. Плотность и воздушность зависят от сметаны, чем меньше сметаны, тем плотнее они получаются.Удачных экспериментов и приятного аппетита!

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