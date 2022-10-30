Воскресенье, 30 Октября 2022 г. 07:55
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ЗАПЕКАНКА ИЗ КАПУСТЫ С КУРИЦЕЙ...
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НАМ ПОНАДОБИТСЯ :
Капуста белокочанная 500 гр
Яйца 2 шт (110 гр)
Лук репчатый 1 шт (70-100 гр)
Морковь сырая 1 шт (120 гр)
Филе куриное 1 шт (300 гр)
Сметана (любой жирности) 50 гр + 30 гр (для верха по желанию)
Соль 1,5 ч.л
Перец чёрный молотый по вкусу
Сыр твёрдый 50 гр
ЗАПЕКАТЬ В ДУХОВКЕ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 180 ГРАДУСОВ 45-50 МИНУТ.
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