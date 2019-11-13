лабиринты истории

истории России есть два периода, которые в трудах исследователей получают диаметрально противоположные оценки и вызывают наиболее ожесточенные споры.

Первый из них – начальные века русской истории и знаменитый «норманнский вопрос», что, в общем-то, вполне понятно: источников мало, и все они имеют позднее происхождение. Так что места для всевозможных домыслов и предположений более чем достаточно, а малообъяснимая с рациональной точки зрения политизация данной проблемы способствовала невиданному накалу страстей.



М. Волошин писал в 1928 году:

«Сквозь хаос царств, побоищ и племён.

Кто, по слогам могильников читая

Разодранную летопись степей,

Расскажет нам, кто были эти предки –

Оратаи по Дону и Днепру?

Кто соберет в синодик все прозванья

Степных гостей от гуннов до татар?

История утаена в курганах,

Записана в зазубринах мечей,

Задушена полынью и бурьяном».

Второй такой период – это XIII-XV века, время подчинения русских земель Орде, получившее условное название «татаро-монгольское иго». Здесь источников неизмеримо больше, а вот с интерпретациями – те же проблемы.



Л. Н. Гумилёв:

«Чужие жизни и чужие смерти

Живут в чужих словах чужого дня.

Они живут, не возвратясь обратно

Туда, где смерть нашла их и взяла,

Хоть в книгах полустерты и невнятны



Их гневные, их страшные дела.

Они живут, туманя древней кровью

Пролитой и истлевшею давно

Доверчивых потомков изголовья.

Но всех прядет судьбы веретено

В один узор; и разговор столетий

Звучит как сердце».

Захоронение, найденное в 2015 г. монгольском аймаке Хэнтий, датируемое периодом между 1215 и 1235 годами. В каменной гробнице обнаружены скелет мужчины 65-70 лет, засыпанный золотыми монетами, скелеты 16 женщин и 12 лошадей

Именно об этой, второй «проклятой» проблеме российской истории, мы и поговорим сейчас.

Татаро-монголы и татаро-монгольское иго

Сразу скажем, что сам термин «татаро-монголы» – искусственный, «кабинетный»: на Руси никаких «гибридных» татаро-монголов не знали. Да и о «татаро-монгольском иге» в России не слышали до тех пор, пока о нем не упомянул в какой-то своей работе практически никому сейчас неизвестный историк П. Н. Наумов в 1823 году. А он, в свою очередь, этот термин позаимствовал у некоего Христофора Крузе, который в 1817 году издал в Германии «Атлас и таблицы для обозрения истории всех европейских земель и государств от первого их народонаселения до наших времен». И вот результат:

«Остаться можно в памяти людской

Не циклами стихов и не томами прозы,

А лишь одной-единственной строкой:

"Как хороши, как свежи были розы!"»

Так Я. Хелемский написал о строке стихотворения И. Мятлева. Здесь та же ситуация: два автора давно забыты, а придуманный одним и введенный в научный оборот другим термин живет и здравствует.



А вот словосочетание «тартарское иго» действительно встречается в настоящем историческом источнике – записках Даниеля Принса (посла императора Максимилиана II), который в 1575 г. пишет об Иване IV, что тот «по низвержении тартарского ига» провозгласил себя царем, «чего до того московские князья никогда не употребляли».



Проблема в том, что Тартарией «просвещенные европейцы» в те времена называли громадную, не имевшую чётких очертаний территорию, лежавшую восточнее границ земель, входящих в Священную империю германской нации и католического мира.

«Тартария» на одной из средневековых карт

Поэтому трудно сказать, кого Принс называет «тартарами». Именно татар? Или – вообще «варваров», которые в данном контексте могли быть кем угодно. Даже политическими противниками Ивана – другими русскими князьями и боярами, отчаянно сопротивляющимися централизации власти.



Упоминание о «тартарийском иге» встречается и в «Записках о Московской войне» (1578–1582 г.г.) Рейнгольда Гейденштейна.



Ян Длугош в «Хрониках знаменитого Царства Польского» пишет уже не о тартарском или тартарийском, а именно о «варварском иге», также, не поясняя, кого именно он считает «варварами».



Наконец, само «иго» – что это такое вообще?



В настоящее время данное слово воспринимается как синоним какого-то «бремени», «угнетения» и так далее. Однако в первоначальном значении – это часть упряжи, деревянная рама, надеваемая на шею двух животных, для их совместной работы. То есть хорошего в этом приспособлении для того, на кого его надевают, мало, но все же предназначено оно не для издевательств и пыток, а для работы в паре. И потому даже в первой половине XIX века однозначно отрицательных ассоциаций слово «иго» не вызывало. Говоря об «Иге», первые историки, скорее всего, имели в виду традиционную политику ордынских ханов (которые желали стабильно получать свою дань), направленную на подавление внутренних смут в подконтрольных им русских княжествах, вынуждая своих вассалов двигаться не как «лебедь, рак и щука», а примерно в одном направлении.



Теперь перейдем к оценкам этого периода российской истории разными авторами.



Сторонники традиционной точки зрения на монгольское завоевание, описывают его, как цепь непрерывных страданий и унижений. При этом утверждается, что русские княжества зачем-то оградили от всех этих азиатских ужасов Европу, дав ей возможность «свободного и демократического развития».



Квинтэссенцией этого тезиса являются строки А. С. Пушкина, который писал:

«России определено было высокое предназначение... Ее необозримые равнины поглотили силу монголов и остановили их нашествие на самом краю Европы; варвары не осмелились оставить у себя в тылу порабощенную Русь и возвратились на степи своего востока. Образующееся просвещение было спасено растерзанной и издыхающей Россией».

Очень красиво и пафосно, только представьте: брутальные «северные варвары» самоотверженно «издыхают», чтобы немецкие юноши имели возможность учиться в университетах, а итальянские и аквитанские девочки томно вздыхали, слушая баллады труверов.



Вот ведь беда какая, и ничего не поделаешь: предназначение у нас такое «высокое», соответствовать надо. Странно только, что неблагодарные европейцы так и норовили при каждом удобном случае защищающую их из последних сил Россию мечом или копьём в спину ткнуть.



«Наши стрелы вам не нравятся? Получайте продвинутые болты из арбалета, и потерпите немного: у нас тут учёный монах Шварц есть, над инновационными технологиями работает».



А эти строки А. Блока помните?

«Для вас — века, для нас — единый час.

Мы, как послушные холопы,

Держали щит меж двух враждебных рас –

Монголов и Европы!»

Здорово, правда? «Послушные холопы»! Нужное определение найдено! Так нас даже «цивилизованные европейцы» не всегда, а только через раз оскорбляли и «прикладывали».



Сторонники другой точки зрения, напротив, уверены, что именно монгольское завоевание позволило Востоку и Северо-Востоку русских земель сохранить свою самобытность, свою религию и культурные традиции. Наиболее известным среди них является Л. Н. Гумилев, стихотворение которого мы цитировали в начале статьи. Они полагают, что Древняя Русь (которую лишь в XIX веке назвали «Киевской») уже в конце XII столетия находилась в глубочайшем кризисе, который неминуемо привел бы её к гибели, независимо от появления монголов. Даже в единой прежде династии Рюриковичей значение имели теперь только Мономашичи, которые распались на две ветви, и враждовали между собой: старшие контролировали северо-восточные княжества, младшие – южные. Полоцк давно выделился в отдельное княжество. Политика новгородских властей также была далека от общерусских интересов.



Действительно, во второй половине XII столетия рознь и противоречия между русскими князьями достигли своего апогея, и жестокость противостояния потрясала даже привычных к междоусобным войнам и постоянным набегам половцев современников.



1169 год: Андрей Боголюбский, захватив Киев, отдаёт его своим войскам на трехдневное разграбление: так поступают только с чужими и абсолютно враждебными городами.

«Взятие Киева Андреем Боголюбским». Миниатюра из Радзивилловской летописи, XV век

1178 год: Жители осажденного Торжка изъявляют покорность Великому князю Владимирскому Всеволоду Большое Гнездо, предлагая и выкуп, и большую дань. Он готов согласиться, но его дружинники говорят: «Мы с ними не целоваться пришли». И далеко не самый слабый из русских князей отступает перед их волей: русские солдаты захватывают русский город и очень старательно, с большим удовольствием, его грабят.