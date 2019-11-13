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ПРАВДА О ФРАНЦУЗАХ И ПОЛЯКАХ ПОД РЖЕВОМ - (0)

Правда о французах и поляках под Ржевом У истоков крупнейшей европейской реки Волги расположен ...

ВИДЫ РУССКОГО ТУРКЕСТАНА ПО РИСУНКАМ С НАТУРЫ О.А.ФЕДЧЕНКО, ИСПОЛНЕННЫЕ ГГ.САВРАСОВЫМ В МОСКВЕ, ЛОРАН, СИСЕРИ, САБАТЬЕ И ЛЕМЕРСЬЕ В ПАРИЖЕ - (0)

Виды русского Туркестана по рисункам с натуры О. А. Федченко, исполненные гг. Саврасовым в Москве, Л...

ПРАВДА О ФРАНЦУЗАХ И ПОЛЯКАХ ПОД РЖЕВОМ - (0)

Правда о французах и поляках под Ржевом У истоков крупнейшей европейской реки Волги расположен ...

ВИНЧЕНЦО ПЕРУДЖИ- ЧЕЛОВЕК, СДЕЛАВШИЙ "ДЖОКОНДУ" ЛЕГЕНДОЙ - (2)

Винченцо Перуджи — человек, сделавший «Джоконду» легендой Сегодня сложно найти человека, которы...

ВИНЧЕНЦО ПЕРУДЖИ- ЧЕЛОВЕК, СДЕЛАВШИЙ "ДЖОКОНДУ" ЛЕГЕНДОЙ - (0)

Винченцо Перуджи — человек, сделавший «Джоконду» легендой Сегодня сложно найти человека, которы...

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Выбрана рубрика лабиринты истории.


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ПРАВДА О ФРАНЦУЗАХ И ПОЛЯКАХ ПОД РЖЕВОМ
Пятница, 20 Декабря 2019 г. 15:07 + в цитатник
Это цитата сообщения Cayetana_de_Alba [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Правда о французах и поляках под Ржевом

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У истоков крупнейшей европейской реки Волги расположен небольшой, но уютный город Ржев. Его население всего 59 тысяч человек, но при этом он является центром машиностроения и крупным транспортным узлом. Здесь проходят железнодорожный и автомобильный маршруты - из Европы к Москве. Не случайно город на Волге иногда называют "воротами" нашей столицы, а его тысячелетняя история лишь подтверждает это название. Появление Ржева относится к тому времени, когда в летописях впервые упоминается Москва – к XI веку.

В дальнейшем их судьбы неизменно переплетены. Город на Волге является экономическим придатком Белокаменной, а также одним из главных ее форпостов. Это в полной мере проявилось в годы Великой Отечественной войны, когда битва за Ржев стала прямым продолжением битвы за Москву, а по мнению ряда историков – ее частью. Почти 14 месяцев – с января 1942 года по апрель 1943 года – Красная Армия практически беспрерывно атаковала город на Волге. Сражение унесло сотни тысяч жизней советских и немецких солдат. Тем не менее, Ржевский выступ, своим острием угрожавший Москве, был срезан.

Прошло почти 77 лет, но кажется, что битва за Ржев никогда не прекращалась. Просто в наши дни с полей сражений она переместилась в информационную сферу.
Dalej
Рубрики:  великая отечественная
история СССР
интересные факты
психология
лабиринты истории
предательство и предатели

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НЕИЗВЕСТНЫЙ ЕРМАК

Дневник
Пятница, 20 Декабря 2019 г. 08:27 + в цитатник

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Ермак Тимофеевич - российский казачий атаман. Национальный герой России. Походом в 1582-85 положил начало освоению Сибири Русским государством. Его подлинного имени мы не узнаем, затерялись и точные места его гибели и захоронения, но слава его пережила века…

Практически ничего достоверного нет о происхождении Ермака и о его жизни до начала сибирского похода. Официальных документов очень мало. По самым распространённым версиям, его называют Алениным Василием Тимофеевичем или Повольским Ермаком Тимофеевичем.

Есть утверждения о его происхождении с Волги, с Дона, с Урала, даже с Северной Двины. Имени Ермак в русском церковном обряде нет. Только через 36 лет после гибели атамана, в 1621 году, архиепископ Тобольский Киприан стал «кликать вечную память», ежегодное «вселенское поминание» о погибших. И Ермак стал героем народного эпоса и песен.

В 1636 году тобольский дьяк Савва Есипов составил первую сибирскую летопись «О взятии Сибирския земли». Тогда ещё были живы некоторые его соратники. Семён Ремезов, один из первых географов и историков Сибири, «по повелению государя самодержца Петра Алексеевича» нашёл могилу Ермака.

Путаницу внёс академик Герхард Фридрих Миллер, путешествовавший по Иртышу в 1734 году. Он не понял русских слов «прорва» и «перекопь», означавших кратчайший путь для судов, прямую протоку, спрямляющую реку, делавшую петлю. Миллер неправильно указал места гибели и захоронения Ермака. Ссылаясь на него, эту ошибку затем повторили многие другие.

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Таким Ермака изображали на многих однотипных портретах конца XVII — начала XVIII веков

В вопросе о личности Ермака ученые до сих пор не пришли к единому мнению. Чаще всего его называют выходцем с вотчин промышленников Строгановых, ушедшим затем «полевать» на Волгу и Дон и ставшим казаком. Другое мнение: Ермак — благородного происхождения, тюркских кровей…

Слово «казак» или, как писали в старину, «козак» — тюркского происхождения. В основе его лежит корень «каза», имеющий двоякий смысл:

1. напасть, гибель, урон, утрата, лишение чего-либо;
2. беда, бедствие, несчастье, злоключение, стихийное бедствие.

Казаками у тюркских народов называли людей, отставших от Орды, обособившихся, ведущих свое хозяйство отдельно. Но постепенно так стали звать и опасных людей, промышлявших разбоем, грабивших соплеменников. Тот факт, что понятие «казачество» зародилось у тюркских народов, может быть подтвержден материалами источников.

В 1538 году московские власти отмечали, что «на поле ходят казаки многие: казанцы, азовцы, крымцы и иные баловни казаки, а и с наших украин казаки, с ними смешавшись, ходят». Заметьте, «с ними смешавшись ходят». Следовательно, национальность для казаков большой роли не играла, главное — образ жизни.

Иван Грозный решил привлечь степную вольницу на свою сторону. В 1571 году он отправил гонцов к донским атаманам, пригласил их на воинскую службу и признал казачество как военную и политическую силу.

В 1579 году польский король Стефан Баторий повел на русскую землю сорокатысячное войско. Иван IV торопливо собрал ополчение, куда вошли и казачьи соединения. В 1581 году Баторий осадил Псков. Русские войска пошли на Шклов и Могилев, готовя контрудар.

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Стефан Баторий под Псковом. Ян Матейко, 1872

Комендант Могилева Стравинский спешно сообщил королю о подходе к городу русских полков. Он очень подробно перечислил имена русских воевод. В самом конце перечня значатся: «Василий Янов — воевода казаков донских и Ермак Тимофеевич — атаман казацкий». Шел июнь 1581 года.

В то время атаман Ермак состоял на государевой службе и был хорошо известен противнику.

Тогда же подняли головы и правители Большой Ногайской Орды, кочевавшие за Волгой. Они хоть и признавали себя подданными московского царя, но были не прочь поживиться и похозяйничать на русской земле, когда основные воинские силы сосредоточены на северо-западных границах. Назревал большой набег…

Ивану IV вовремя донесли об этом. В Ногайскую Орду направился посол В. Пепелицын с богатыми дарами для задабривания правящих ханов. Одновременно царь обратился к волжским казакам, чтобы они готовились к отражению набега. У тех с ногайцами были давние счеты. Многие казаки, взятые в плен, попали на невольничьи рынки, а то и просто были замучены.

Когда в августе 1581 года на реке Самаре появился Пепелицын, возвращавшийся из Орды с ногайским послом и 300 всадниками, казаки кинулись на них, не желая знать, для чего те пожаловали на русскую землю.

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Ногайцы были изрублены, несмотря на присутствие царского посла, и лишь 25 человек прискакали в Москву и пожаловались Ивану Васильевичу, что казаки порубили их товарищей. Перечислялись имена волжских атаманов: Иван Кольцо, Богдан Барбоша, Савва Болдырь, Никита Пан.

Не желая обострять отношений с Ногайской Ордой, Грозный повелел хватать казаков и казнить их на месте. Но на самом деле то был лишь тонкий дипломатический ход.

Не останавливаясь на описании дальнейших событий, укажем лишь, что имена самого Ермака и его атаманов, участвовавших позже в сибирском походе, были довольно хорошо известны современникам.

Кроме названных выше, в различных сибирских летописях часто упоминаются Матвей Мещеряк, Черкас Александров, Богдан Брязга, Иван Карчига, Иван Гроза. У остальных сподвижников Ермака известны лишь имена без прозвищ, или, как мы сейчас говорим, без фамилий.

Имя или кличка?

Попробуем разобраться с происхождением кличек-прозваний тех, чьи имена сохранила для нас история. Все они делятся по двум признакам — по происхождению или по наиболее типичным чертам характера: Мещеряк — человек, родом из Мещеры; Черкас — выходец из Украины; Пан — уроженец Польши.

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А вот как можно «перевести» на современный язык прозвища казачьих атаманов, данные им за какие-то привычки, особенности характера, манеру поведения: Кольцо — человек, не задерживающийся долго на одном месте, говоря сегодняшним языком — «перекати-поле». Скорее всего, необычайно ловкий человек, уходящий от расплаты, неуловимый.

Брязга — от воровского термина того времени — бренчать, брякать. Применяется также к людям, ввязывающимся в ссоры, дрязги. Такая кличка могла быть дана человеку, вечно чем-то недовольному, брюзге.

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Рубрики:  знаменитости
ЛЮДИ И СУДЬБЫ
интересные факты
лабиринты истории

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7 ПРИЧИН ПОБЕДЫ БОЛЬШЕВИКОВ В ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ

Дневник
Четверг, 19 Декабря 2019 г. 07:41 + в цитатник

Гражданская война отгремела в России столетие назад. Но вот странное дело: в последние годы она словно вновь зашла – правда, уже в виртуальном пространстве, но не менее осатанело.

Ощущение, что люди словно что-то недоделили и хотят переиграть итог этой войны, который иным кажется случайным. Как же, какая-то босота разбила настоящую гвардию: не зря ведь за противниками рабоче-крестьянской, то есть какой-то «левой» армии сохранилось это название – бело-гвардейцы!

В советское время причина победы большевиков объяснялась просто: силы добра взяли верх над силами зла. Мальчиши-кибальчиши разгромили мальчишей-плохишей.

Но уже под конец перестройки эта концепция подверглась серьезной ревизии. В литературе и на эстраде стали модными образы благородных, романтичных белых – легендарные поручик Голицын и корнет Оболенский; реальный поэт-белогвардеец безупречной чести Николай Гумилев. Появились фильмы про прекрасную Россию, «которую мы потеряли», про благородного адмирала Колчака и мужественных царских офицеров, которые хотели предотвратить гибель империи…

И тем, кто в последние десятилетия вырос на теме исторической «декоммунизации», все меньше становилось понятно, как все-таки эти благородные господа офицеры и адмиралы, корнеты и поручики проиграли «варварам-большевикам». Всем этим презренным швондерам и шариковым.

Постараемся ответить на эти вопросы, выделив 7 главных причин победы Красной армии.

 

1. Большевики создали государство, а их враги этого сделать не смогли

 

Можно много спорить, чьи идеи казались людям в начале прошлого века более привлекательными – большевиков, белогвардейцев или махновцев. Но война – это не выборы. И в ней  побеждает не та сила, которая популярна в народе (это всего лишь один из многих факторов), а та, у которой армия сильней.

История знает немало примеров, когда даже самые массовые народные восстания успешно подавлялись лучше вооруженными правящими классами.

Почему же эти классы не смогли 100 лет назад в России расправиться с народом?

Главная причина – полный развал госаппарата Российской империи после двух революций 1917 года. В России не оказалось ни армии, ни полиции, ни прочих прежних структур, на которые могли бы опереться правящие классы.

Поэтому создавать с нуля государство пришлось не только большевикам, но и их противникам.

Но лишь большевики смогли справиться с этой задачей и создать новый полноценный госаппарат, который выполнил свою главную функцию военного времени – провел мобилизацию и создал многомиллионную Красную армию. Да, ее боевые качества и боевой дух, может быть, и не были столь высоки, как у «дроздовцев». Да, красноармейцы массово дезертировали и устраивали бунты против командиров и комиссаров.

Но оставшихся в строю все равно было очень много. Намного больше, чем их противников. И к осени 1919 года это преимущество стало тотальным, что и предопределило поражение белых, Все враги большевиков так и не смогли, несмотря на все свои старания, создать более-менее эффективно работающий госаппарат и провести массовую мобилизацию.

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Рубрики:  революция в россии/революционные деятели
публицистика/идеология
революция в россии/гражданская война
история России
интересные факты
лабиринты истории

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РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ВРАНЬЁ РЕЛИГИОЗНЫХ КЛОУНОВ

Дневник
Вторник, 17 Декабря 2019 г. 11:39 + в цитатник

Рождественское враньё религиозных клоунов

Накопилось множество фактов о том, что церковники постоянно нам врут, даже не заботясь о том, чтобы враньё выглядело хоть мало-мальски правдоподобно. Это происходит не только потому, что верующие, в основном, люди недалёкие, ведь для того чтобы верить, ума не нужно! Но и потому, что сами клирики – поголовно люди невежественные, не имеющие никакого внятного образования, ведь нельзя же назвать образованием зубрёжку массы нелепых молитв в течение нескольких лет в духовных семинариях.

Вот поэтому-то им и приходится постоянно врать: информации и природе нашей реальности, в том числе и богов, они и близко не знают. Поэтому им приходится выкручиваться, обманывая верующих для того, чтобы они не прекращали носить в церковь подаяния, чтобы не исхудали мордатые священники, и чтобы постоянно пополнялись церковные кладовки для золота. Враньё для этих целей годится любое, поэтому всё, о чём спрашивают верующие, имеет дремучую окраску «священного» церковного невежества и мракобесия.

Религия вообще ведь создавалась не для чего-то там особенного, а для постоянного обмана верующих с целью манипуляции их сознанием и удержания в стаде полуграмотных овнов (баранов). Поэтому и враньё у церковных безпредельщиков всегда было незамысловатым, рассчитанным на тех людей, кто знанию предпочитает веру. Каких-либо ограничений или запретных тем у клириков для вранья не существует, поэтому они не стесняются и врут абсолютно на любые темы, вплоть до своих богов.

Это стало следствием того, что нашу планету оккупировали «Тёмные Силы» – космические бандиты (социальные паразиты), которые из племени гиксосов воспитали себе помощников – иудеев, и с их помощью навязали Человечеству множество религий. Для каждой религии они придумали своего бога, но, чтобы не сильно морочить себе голову, «биографии» им сделали очень похожими!

В фильме «Дух времени» содержится информация, которая это подтверждает! Оказалось, что у Иисуса Христа было несколько «близнецов по судьбе», тоже родившихся именно 25 декабря. Но это ещё не всё! Оказалось, что некоторые из этих «близнецов» тоже были распяты, и тоже все как один, воскресли! Некоторые – тоже через 3 дня! Например, вот такие персонажи:

1. Гор, Египет, 3000 лет до н.э. Родился 25 декабря от Изиды-девы. Когда он родился, загорелась звезда на востоке, при помощи которой 3 царя нашли место рождения Спасителя. В 12 лет он учил детей богача. В возрасте 30 лет принял дух посвящения от человека по имени Ану. У него было 12 учеников, с которыми он совершал чудеса – исцелял и ходил по воде. Его называли Истина, Свет, Сын Божий, Пастырь, Агнец Господен и др. После предательства Тифоном, Гор был распят на кресте, похоронен, а через 3 дня воскрес.

2. Аттис, Фригия, 1200 лет до н.э. Рождён девой Наной 25 декабря. Распят, воскрес через 3 дня.

3. Митра, Персия, 1200 лет до н.э. Рождён девой 25 декабря. У него было 12 учеников. Творил чудеса. После смерти был захоронен и через 3 дня воскрес. Его называли Истиной, Светом… Днём поклонения Митре было воскресенье.

4. Кришна, Индия, 900 лет до н.э. Рождён девой Деваки. Приход обозначила звезда на востоке. Творил чудеса со своими учениками. После смерти воскрес.

5. Дионис, Греция, 500 лет до н.э. Рождён девой 25 декабря. Путешествовал и творил чудеса, такие как превращение воды в вино. Его называли Царём Царей, Альфа и Омега и др. эпитетами. После смерти воскрес.

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Рубрики:  города и страны
мифология
праздники
религия
интересные факты
интересные истории
лабиринты истории
культура

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"ЗЛОДЕИ" В ИСТОРИИ. МИФЫ И ФАКТЫ

Дневник
Понедельник, 09 Декабря 2019 г. 07:22 + в цитатник

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Человеческая история знает много злодеев. Но некоторые из них настолько поразили воображение, что сами имена их стали нарицательными. Они олицетворяют собой мировое зло как таковое. Хотя, возможно, их реальные прегрешения вовсе не такие кошмарные…

Сальери

18 августа 1750 г., в городе Леньяго Венецианской республики на свет появился человек, которого мы с лёгкой руки Александра Пушкина считаем эталонным злодеем, наполненным самой чёрной завистью и ковар­ством. Имя его Антонио Сальери. По версии Пушкина, именно Сальери погубил Моцарта.

Сальери

То, что Сальери отравил Моцарта из зависти к его таланту, стало настолько общим местом, что у психиатров даже появился специальный термин «синдром Сальери». То есть дискредитация чужого успеха и патологическая агрессия в адрес объекта зависти. Хотя в действительности дело обстояло с точностью до наоборот.

Моцарт постоянно проигрывал Сальери в глазах современников. У него было меньше заказов, его труды ценились невысоко, и даже публичный музыкальный поединок между двумя композиторами окончился не в пользу Моцарта.

mozart_family

«Божественный» Вольфганг Амадей в сердцах называл Сальери «шарлатаном, обычным механиком, который способен лишь на незначительные произведения», а то и вовсе «презренным итальяшкой». А некоторые изречения Моцарта в адрес Сальери до жути напоминают гитлеровскую пропаганду: «Я требую места для германского гения и немецких артистов!»

Почему Пушкин «назначил» отравителем именно Сальери? История, увы, умалчивает! Но суд, состоявшийся в 1997 г., официально признал Сальери невиновным в смерти коллеги.

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Рубрики:  знаменитости
ЛЮДИ И СУДЬБЫ
интересные факты
лабиринты истории

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КАК ВОСТОЧНЫЕ НЕМЦЫ СЛОМАЛИ БЕРЛИНСКУЮ СТЕНУ ВМЕСТЕ СО СВОЕЙ СТРАНОЙ И УРОВНЕМ ЖИЗНИ

Дневник
Среда, 13 Ноября 2019 г. 07:37 + в цитатник
2019-11-1

Даже в XXI веке немалая часть жителей не только бывших восточных, но и западных земель современной Германии не прочь были бы восстановить Берлинскую стену.

Собственно, само разрушение Берлинской стены продолжалось несколько месяцев после общепринятой формальной даты этого события – 9 ноября 1989 года. А в тот день инженерное сооружение всего лишь перестало выполнять одну из своих главных функций – погранично-контрольную. Проще говоря, все прежние контрольно-пропускные пункты превратились в форменный «проходной двор», через них отныне мог пройти каждый, кому вздумается.
Желающих, правда, нашлось немало – сотни тысяч человек. Психология «сладости запретного плода» сыграла с прежде, вообще-то, вполне законопослушными и в массе своей вполне патриотичными восточными немцами злую шутку. И они, так истосковавшись по пресловутому «безвизовому режиму», огромными толпами буквально ломанулись через прежнюю границу в Западный Берлин. Тем более что у многих из них, наверняка, в голове сидела мыслишка: «А вдруг это недолговременная акция, вдруг руководство ГДР возьмет и передумает открывать границы, надо успеть воспользоваться шансом, пока дают!»  
В общем, как в советские времена отягощенные «вещисткой» психологией граждане вырабатывали в себе своего рода «инстинкт»: если в какой-то магазин стоит очередь – значит, товар этот надо брать, не раздумывая, а уж потом разбираться – нужен ли он вообще хозяйстве. Хотя, надо сказать, современное общество потребления, где формального дефицита нет (физическую недоступность того или иного товара заменяет недоступность его покупки для кошелька конкретного гражданина) воспитывает у людей сходные рефлексы и инстинкты путем рекламы: покупать ненужный товар за деньги, которых нет, то есть в кредит. А уж потом думать – на кой ляд нужна очередная безделушка?
Вот так и многие восточные немцы. Им настолько хотелось «вкусить сладкого воздуха свободы», что они не устояли перед искушением. При этом, так сказать, попутно погубив свое государство, вполне, кстати, успешное и по многим критериям превосходящее и ту же ФРГ. А уж в «советском блоке» ГДР по уровню жизни занимала уж точно если не первое, то одно из первых мест по уровню жизни.

***

Но почему же тогда поток немцев с Востока на Запад их разделенной страны значительно превышал таковой в обратном направлении? Свободы не хватало при «тоталитарном коммунистическом режиме», что ли? Да бросьте, уж что-что, но формальные свободы для немцев, больше привыкших к своему «орднунгу», то бишь порядку, находились ну явно не на первом месте. 
Их, этих самых «свобод» и во времена Пруссии было не так, чтобы очень, а уж в эпоху Гитлера – так тем более. При том, что границы Третьего Рейха были практически открыты, как минимум, до начала Второй мировой войны, но массовой эмиграции оттуда что-то не отмечалось. Кроме разве что среди отдельных деятелей искусств и прочих подобных лиц, которым, так сказать, «по роду деятельности» присущ «примат духовного над материальным».
И пока Берлинская стена не была возведена (а случилось это аж в августе 1961 года), поток эмигрантов из ГДР отнюдь не был повальным. Да, несколько сот тысяч недовольных социалистической (хотя и вполне себе многопартийной системой) страну покинули – ну так, как говорится, «в семье не без урода». СССР после поражения в Гражданской войне тоже миллионы белогвардейцев от себя освободили (а немало драпануть просто не успело), ну так и что с того? 
И без них мощную сверхдержаву построили. Причем, достигшую после победы в Великой Отечественной такого пика своего геополитического могущества (не только в Европе, но и в целом мире!), какой и не снился Российской империи даже при царях с прозвищем «великие», вроде Петра и Екатерины.
А в Берлине до 1961 года так вообще интереснейшая ситуация сложилась. С полмиллиона восточных берлинцев ежедневно шли на работу в западную часть города (кстати, «трудовой миграции» в обратную сторону тоже хватало), но продолжали возвращаться после работы домой. 
Странно как-то, не находите? В «капиталистической» части и зарплаты повыше, но, главное, там «свободы» всякие, прямо-таки, немереные! А полмиллиона выбравших западные зарплаты почему-то продолжают жить после работы при «коммунистическом тоталитаризме».

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Рубрики:  города и страны
политика
интересные факты
психология
лабиринты истории
политические деятели
публицистика
предательство и предатели

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МОНГОЛЫ НА РУСИ. ВЫНУЖДЕННЫЙ СОЮЗ - "ВОЕННОЕ ОБОЗРЕНИЕ"

Дневник
Воскресенье, 10 Ноября 2019 г. 07:32 + в цитатник
В истории России есть два периода, которые в трудах исследователей получают диаметрально противоположные оценки и вызывают наиболее ожесточенные споры.


Первый из них – начальные века русской истории и знаменитый «норманнский вопрос», что, в общем-то, вполне понятно: источников мало, и все они имеют позднее происхождение. Так что места для всевозможных домыслов и предположений более чем достаточно, а малообъяснимая с рациональной точки зрения политизация данной проблемы способствовала невиданному накалу страстей.

М. Волошин писал в 1928 году:
«Сквозь хаос царств, побоищ и племён.
Кто, по слогам могильников читая
Разодранную летопись степей,
Расскажет нам, кто были эти предки –
Оратаи по Дону и Днепру?
Кто соберет в синодик все прозванья
Степных гостей от гуннов до татар?
История утаена в курганах,
Записана в зазубринах мечей,
Задушена полынью и бурьяном».

Монголы на Руси. Вынужденный союз


Второй такой период – это XIII-XV века, время подчинения русских земель Орде, получившее условное название «татаро-монгольское иго». Здесь источников неизмеримо больше, а вот с интерпретациями – те же проблемы.

Л. Н. Гумилёв:
«Чужие жизни и чужие смерти
Живут в чужих словах чужого дня.
Они живут, не возвратясь обратно
Туда, где смерть нашла их и взяла,
Хоть в книгах полустерты и невнятны

Их гневные, их страшные дела.
Они живут, туманя древней кровью
Пролитой и истлевшею давно
Доверчивых потомков изголовья.
Но всех прядет судьбы веретено
В один узор; и разговор столетий
Звучит как сердце».


Захоронение, найденное в 2015 г. монгольском аймаке Хэнтий, датируемое периодом между 1215 и 1235 годами. В каменной гробнице обнаружены скелет мужчины 65-70 лет, засыпанный золотыми монетами, скелеты 16 женщин и 12 лошадей


Именно об этой, второй «проклятой» проблеме российской истории, мы и поговорим сейчас.

Татаро-монголы и татаро-монгольское иго


Сразу скажем, что сам термин «татаро-монголы» – искусственный, «кабинетный»: на Руси никаких «гибридных» татаро-монголов не знали. Да и о «татаро-монгольском иге» в России не слышали до тех пор, пока о нем не упомянул в какой-то своей работе практически никому сейчас неизвестный историк П. Н. Наумов в 1823 году. А он, в свою очередь, этот термин позаимствовал у некоего Христофора Крузе, который в 1817 году издал в Германии «Атлас и таблицы для обозрения истории всех европейских земель и государств от первого их народонаселения до наших времен». И вот результат:
«Остаться можно в памяти людской
Не циклами стихов и не томами прозы,
А лишь одной-единственной строкой:
"Как хороши, как свежи были розы!"»


Так Я. Хелемский написал о строке стихотворения И. Мятлева. Здесь та же ситуация: два автора давно забыты, а придуманный одним и введенный в научный оборот другим термин живет и здравствует.

А вот словосочетание «тартарское иго» действительно встречается в настоящем историческом источнике – записках Даниеля Принса (посла императора Максимилиана II), который в 1575 г. пишет об Иване IV, что тот «по низвержении тартарского ига» провозгласил себя царем, «чего до того московские князья никогда не употребляли».

Проблема в том, что Тартарией «просвещенные европейцы» в те времена называли громадную, не имевшую чётких очертаний территорию, лежавшую восточнее границ земель, входящих в Священную империю германской нации и католического мира.


«Тартария» на одной из средневековых карт

Поэтому трудно сказать, кого Принс называет «тартарами». Именно татар? Или – вообще «варваров», которые в данном контексте могли быть кем угодно. Даже политическими противниками Ивана – другими русскими князьями и боярами, отчаянно сопротивляющимися централизации власти.

Упоминание о «тартарийском иге» встречается и в «Записках о Московской войне» (1578–1582 г.г.) Рейнгольда Гейденштейна.

Ян Длугош в «Хрониках знаменитого Царства Польского» пишет уже не о тартарском или тартарийском, а именно о «варварском иге», также, не поясняя, кого именно он считает «варварами».

Наконец, само «иго» – что это такое вообще?

В настоящее время данное слово воспринимается как синоним какого-то «бремени», «угнетения» и так далее. Однако в первоначальном значении – это часть упряжи, деревянная рама, надеваемая на шею двух животных, для их совместной работы. То есть хорошего в этом приспособлении для того, на кого его надевают, мало, но все же предназначено оно не для издевательств и пыток, а для работы в паре. И потому даже в первой половине XIX века однозначно отрицательных ассоциаций слово «иго» не вызывало. Говоря об «Иге», первые историки, скорее всего, имели в виду традиционную политику ордынских ханов (которые желали стабильно получать свою дань), направленную на подавление внутренних смут в подконтрольных им русских княжествах, вынуждая своих вассалов двигаться не как «лебедь, рак и щука», а примерно в одном направлении.

Теперь перейдем к оценкам этого периода российской истории разными авторами.

Сторонники традиционной точки зрения на монгольское завоевание, описывают его, как цепь непрерывных страданий и унижений. При этом утверждается, что русские княжества зачем-то оградили от всех этих азиатских ужасов Европу, дав ей возможность «свободного и демократического развития».

Квинтэссенцией этого тезиса являются строки А. С. Пушкина, который писал:
«России определено было высокое предназначение... Ее необозримые равнины поглотили силу монголов и остановили их нашествие на самом краю Европы; варвары не осмелились оставить у себя в тылу порабощенную Русь и возвратились на степи своего востока. Образующееся просвещение было спасено растерзанной и издыхающей Россией».

Очень красиво и пафосно, только представьте: брутальные «северные варвары» самоотверженно «издыхают», чтобы немецкие юноши имели возможность учиться в университетах, а итальянские и аквитанские девочки томно вздыхали, слушая баллады труверов.

Вот ведь беда какая, и ничего не поделаешь: предназначение у нас такое «высокое», соответствовать надо. Странно только, что неблагодарные европейцы так и норовили при каждом удобном случае защищающую их из последних сил Россию мечом или копьём в спину ткнуть.

«Наши стрелы вам не нравятся? Получайте продвинутые болты из арбалета, и потерпите немного: у нас тут учёный монах Шварц есть, над инновационными технологиями работает».

А эти строки А. Блока помните?
«Для вас — века, для нас — единый час.
Мы, как послушные холопы,
Держали щит меж двух враждебных рас –
Монголов и Европы!»

Здорово, правда? «Послушные холопы»! Нужное определение найдено! Так нас даже «цивилизованные европейцы» не всегда, а только через раз оскорбляли и «прикладывали».

Сторонники другой точки зрения, напротив, уверены, что именно монгольское завоевание позволило Востоку и Северо-Востоку русских земель сохранить свою самобытность, свою религию и культурные традиции. Наиболее известным среди них является Л. Н. Гумилев, стихотворение которого мы цитировали в начале статьи. Они полагают, что Древняя Русь (которую лишь в XIX веке назвали «Киевской») уже в конце XII столетия находилась в глубочайшем кризисе, который неминуемо привел бы её к гибели, независимо от появления монголов. Даже в единой прежде династии Рюриковичей значение имели теперь только Мономашичи, которые распались на две ветви, и враждовали между собой: старшие контролировали северо-восточные княжества, младшие – южные. Полоцк давно выделился в отдельное княжество. Политика новгородских властей также была далека от общерусских интересов.

Действительно, во второй половине XII столетия рознь и противоречия между русскими князьями достигли своего апогея, и жестокость противостояния потрясала даже привычных к междоусобным войнам и постоянным набегам половцев современников.

1169 год: Андрей Боголюбский, захватив Киев, отдаёт его своим войскам на трехдневное разграбление: так поступают только с чужими и абсолютно враждебными городами.


«Взятие Киева Андреем Боголюбским». Миниатюра из Радзивилловской летописи, XV век

1178 год: Жители осажденного Торжка изъявляют покорность Великому князю Владимирскому Всеволоду Большое Гнездо, предлагая и выкуп, и большую дань. Он готов согласиться, но его дружинники говорят: «Мы с ними не целоваться пришли». И далеко не самый слабый из русских князей отступает перед их волей: русские солдаты захватывают русский город и очень старательно, с большим удовольствием, его грабят.
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Рубрики:  города и страны
известные личности
древняя русь
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"СЕРЫЙ КАРДИНАЛ" ГРАФ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ ОСТЕРМАН

Дневник
Вторник, 05 Ноября 2019 г. 07:01 + в цитатник

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4 мая 1703 года в Германии, в городе Иене, в трактире «У Розы» подрались подвыпившие студенты, и один из них, вытащив шпагу, убил товарища. Так, с убийства в пьяной кабацкой драке начал свою самостоятельную жизнь шестнадцатилетний студент, будущий первый министр России Генрих Остерман…

Бес внутри

Подобное начало кажется немыслимо странным для человека, вся жизнь и деятельность которого — сам рационализм, сама предусмотрительность, а также тщательный расчет, тонкая, продуманная интрига. А ведь до этой драки в трактире «У Розы» все шло как нельзя лучше.

Генрих — миловидный, невысокий юноша, послушный сын пастора из маленького вестфальского городка Бохума. Он родился в 1686 году, хорошо учился в школе, легко поступил в Иенский университет. Отец его рассчитывал, что сын станет пастором, богословом, может быть, даже профессором.

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И вот такое ужасное происшествие! Говорят, что бедный отец упал в обморок от стыда и горя, когда ему пришлось с кафедры родной церкви зачитывать объявление о розыске собственного сына, который не отдался послушно в руки полиции, а бежал из Иены неведомо куда…

И все же, много зная о долгой и непростой жизни Остермана, я не могу сказать, что событие в кабаке «У Розы» было случайностью, неожиданной и нелогичной. В характере, в личности Остермана заключена тайна. Смирный и тихий, он порой взрывался злым поступком внезапно и неожиданно для окружающих.

За внешним хладнокровием, хитростью, разумностью его скрывался вулкан честолюбия, гордости, тщеславия и даже авантюризма. И тогда этот умнейший аналитик не мог справиться со своими страстями и допускал нелепые промахи, оказываясь, как в Иене, в крайне затруднительном положении.

Побег в Россию

Страшась правосудия, Остерман бежал в Голландию, в Амстердам… В тесных и шумных предпортовых улочках этой торговой Мекки Европы и укрылся беглый студент, без гроша в кармане, без будущего.

Следует сказать, что события в трактире «У Розы» происходили в майские дни 1703 года. Как раз в это время Петр I основывал Петербург, ходил с аршином в руках по Заячьему острову, где возводилась крепость, праздновал свою первую победу на море, когда во главе абордажной команды взял два шведских корабля.

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Россия с шумом выходила на берега Балтики. И она остро нуждалась в специалистах. Поэтому Петр послал в Амстердам недавно нанятого им адмирала Корнелия Крюйса, который набирал людей для работы в Московии. И вот тут-то пути Остермана и Крюйса пересеклись, и это стало вторым поворотным моментом в жизни нашего героя.

Впрочем, Остерман не случайно выбрал Россию — он знал, что его старший брат Йоханн был учителем в Москве, при русских царевнах — дочерях покойного царя Ивана Алексеевича, брата Петра 1.

Когда Остерман прибыл в Петербург, мы не знаем. Впервые он выскальзывает из тени неизвестности в 1705 году, когда его имя упомянуто среди прилежных прихожан первой лютеранской кирхи Святого Петра (что ныне на Невском). Видно, Остерман рьяно замаливал свой грех. Тогда и началась его карьера.

Карьера трудоголика

По рекомендации Крюйса Остермана взяли в Посольскую канцелярию, где были остро нужны переводчики. Он знал много языков, а потом быстро овладел русским, хотя всегда, до самой смерти говорил со смешным акцентом.

В 1730-е годы язвительная, языкастая княжна Прасковья Юсупова (за свой язык она и пострадала) рассказывала, как ее допрашивал Остерман:

«А о чем меня Остерман спрашивал, того я не поняла, потому, что Остерман говорил не так речисто, как русские говорят: "Сто-де ти сюдариня, будет тебе играть нами, то дети играй, а сюда ти призвана не на игранье, но о цем тебя спросим, о том ти и ответствей"».
  
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Но акцент — сущая мелочь. Половина сподвижников Петра говорила с акцентом. Главное — Остерман оказался при деле, он был нужен петровской России. Без связей, друзей, денег, покровителей он начал карьеру с простого писаря и переводчика в Посольской канцелярии, ставшей впоследствии Коллегией иностранных дел, и затем добился блестящих результатов. Его заметил сам Петр и стал привлекать к серьезной дипломатической работе.

Гибкий ум, исполнительность, немецкая педантичность и точность — все было по нраву царю. И еще. У Остермана было одно, поражавшее всех в России, качество. Его отличала фантастическая работоспособность. По отзывам современников, он работал всегда: днем и ночью, в будни и праздники, чего ни один уважающий себя русский министр позволить себе, конечно, не мог.

Переговорщик от Бога

С годами значение Остермана-дипломата росло. Без него не обходилось ни одно крупное внешнеполитическое событие, в котором участвовала русская дипломатия. Вершиной профессиональных успехов Остермана можно считать заключение осенью 1721 года Ништадтского мира со Швецией, по которому Россия получила прибалтийские территории.

И хотя имя Остермана стоит в списке полномочных послов в Ништадте вторым после графа Якова Брюса, но именно он, Остерман, был мозгом русской делегации, истинным отцом выгоднейшего для России договора. И царь Петр это понимал.

В день празднования Ништадтского мира Остерман становится дворянином и бароном — мог ли об этом мечтать скромный пасторский сын из Бохума, по которому долго плакала петля на иенской виселице? В 1723 году Остерман стал вице-канцлером России — должность почти заоблачная для любого чиновника. Пошли косяками ордена, награды, земли…

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Рубрики:  известные личности
ЛЮДИ И СУДЬБЫ
история России
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МОЛОДОСТЬ ИОАННА IV ВАСИЛЬЕВИЧА

Дневник
Четверг, 24 Октября 2019 г. 06:52 + в цитатник

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Кто не знает знаменитого русского царя Ивана IV? Пожалуй, это одна из самых ярких личностей русской истории. Прославившийся суровым нравом, он даже получил прозвище – Грозный. Однако мало кто знает, что Иван Васильевич далеко не сразу проявил этот свой суровый нрав. Более того, долгое время он был лишь марионеткой в чужих руках…

Иван родился в 1530 году. Вырос он практически без родителей. Его отец Василий III умер, когда мальчику было всего три года, а еще спустя пять лет неожиданно скончалась и его матушка – Елена Глинская. Так как наследник престола был еще слишком мал для управления государством, «бремя правления» взял на себя опекунский совет, состоявший из знатнейших мужей Руси.

Василий_III_благословляет_сына

Василий III благословляет сына своего Ивана IV перед своей кончиной

Это привело к тому, что московский двор на много лет погряз в заговорах и интригах. Русская знать боролась за власть, совершенно не считаясь с интересами законного правителя. А что же Иван? Даже повзрослев, он в больше интересовался пирами, охотой и другими забавами, нежели делами государственными. Это вполне устраивало вельмож.

В особенности в борьбе за власть усердствовали два знатных рода – Шуйские и Глинские. Поначалу первенство держали Шуйские. Им удалось наладить с юным царем дружеские отношения, они всячески угождали Ивану, исполняли любые его прихоти, что позволяло им манипулировать царем и даже править от его имени.

Да только и Глинские не сидели сложа руки. Будучи ближайшими родственниками юного Ивана по материнской линии, они стали тайно настраивать его против Шуйских.

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– Пришло время объявить себя действительным самодержцем и прогнать хищников от власти. Они угнетают народ, тиранят бояр и насмехаются над самим государем! – убеждали тринадцатилетнего племянника его дяди Юрий и Михаил Глинские. – Тебе лишь надобно вооружиться мужеством и повелеть. Русь ожидает твоего слова!

Глинских поддержал и митрополит, который ранее был на стороне Шуйских, но разочаровался из-за их жестокого правления. К тому же по Москве ходили слухи, что именно Шуйские виновны в смерти матери Ивана – якобы по их приказу ее отравили. В конце концов, царь согласился с тем, что пришло время перемен.

Казнить виновного

Конечно, Шуйские могли принять меры, знай они о готовящемся перевороте. Однако они были уверены, что царь полностью в их власти. Глинские же держали свой замысел в тайне.

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Михаил Авилов, "Царевич Иван на прогулке"

Иван долгое время вел себя как обычно: осенью 1544 года съездил помолиться в Сергиеву лавру, затем отправился на охоту в Волок Ламский. Вернувшись в Москву, весело отпраздновал Рождество. И вдруг 29 декабря он созвал знать на совет и объявил:

– Вы, употребляя во зло юность мою, беззаконствуете, самовольно убиваете людей, грабите землю! Многие из вас виновны, но я казню только виновнейшего! – после чего приказал схватить князя Андрея Шуйского и отдать его псарям. Те тут же выволокли князя на улицу и жестоко убили.

Бояре застыли в молчании. Даже привыкшие властвовать Шуйские и их сторонники не могли вымолвить ни слова. Ведь Иван впервые предстал перед ними твердым и жестоким правителем. Как писали летописцы, «от того времени начали бояре от государя страх иметь».

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Рубрики:  истории/история монархов
знаменитости
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ТАЙНА МАРИИ, МАТЕРИ ИИСУСА: СВЯТАЯ ДЕВСТВЕННИЦА ИЛИ ЖЕРТВА ОШИБКИ ПЕРЕВОДА ДРЕВНЕГО ТЕКСТА

Дневник
Пятница, 18 Октября 2019 г. 07:05 + в цитатник

 
Дева Мария, мать Иисуса, является одним из ключевых символов христианства и женщиной, чей культ изменил мир. Однако до сих пор она является одной из самых загадочных и непонятых библейских личностей. По мнению некоторых исследователей, знаменитая история женщины, которая никогда не имела сексуального контакта с мужчиной, но всё же родила ребёнка, была вызвана ошибкой в переводе древнего текста.
Питер Пауль Рубенс: Непорочное зачатие, 1628 год.

Питер Пауль Рубенс: Непорочное зачатие, 1628 год.

Дева Мария хорошо известна из Библии, но к сожалению, есть не слишком много археологических свидетельств о её жизни. На протяжении веков история этой женщины, чьё настоящее имя было Мириам, изменила мир. Её самым большим достижением, приведшим её к славе, было рождение мальчика по имени Иисус Навин, который стал известен как Иисус. Как Святая Мать в христианстве, она была описана как символ чистоты и смирения.
 

Разные истории о Марии, Матери Иисуса

 

Дева Мария.

Дева Мария.

В известной библейской истории говорится, что Мириам (Мария) была молодой, возможно, одинокой женщиной, которая встретила ангела и обнаружила послание от Бога, что она родит его сына. Однако древняя еврейская книга «Толедот Йешу» представляет совершенно иную версию этой истории.Неизвестные еврейские писатели утверждают, что Мириам была замужем за человеком по имени Иоанн, но встретила римского солдата по имени Тиберий Пантера (иногда пишется Пандера). Она влюбилась и предала Иоанна с римским воином. Когда Иоанн обнаружил любовников, она уже была беременна, и он решил развестись с ней.

«Благовещение» (1489-1490) Сандро Ботичелли. (Всеобщее достояние).

«Благовещение» (1489-1490) Сандро Ботичелли. (Всеобщее достояние).

Тиберий взял имя Иосиф Флавий и создал семью с Мириам и их маленьким сыном Иисусом Навином (Иисусом). Мальчик славился совершением всевозможных чудес, которым он научился у старых мастеров. Некоторые из его способностей, как говорили, были: ходить по воде, превращать воду в вино и многое другое. Но скандальная история Мириам и двух мужчин может объяснить, почему некоторые считали, что было бы лучше, если бы её называли «девственницей».
 

Переводы, раскрывающие истину

Марфа и Мария.

Марфа и Мария.

Самое большое недоразумение в истории Девы Марии происходит из-за ошибки в переводе. Обычно переводы основаны на прежних переводах, и значение слов часто расшифровывается специалистами на конкретных языках. Кроме того, многие переводы этой истории были сделаны на основе словарей, созданных специалистами по латыни, что является ключом к тайне слова «девственница».

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