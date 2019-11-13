лабиринты истории

Даже в XXI веке немалая часть жителей не только бывших восточных, но и западных земель современной Германии не прочь были бы восстановить Берлинскую стену.
Собственно, само разрушение Берлинской стены продолжалось несколько месяцев после общепринятой формальной даты этого события – 9 ноября 1989 года. А в тот день инженерное сооружение всего лишь перестало выполнять одну из своих главных функций – погранично-контрольную. Проще говоря, все прежние контрольно-пропускные пункты превратились в форменный «проходной двор», через них отныне мог пройти каждый, кому вздумается.
Желающих, правда, нашлось немало – сотни тысяч человек. Психология «сладости запретного плода» сыграла с прежде, вообще-то, вполне законопослушными и в массе своей вполне патриотичными восточными немцами злую шутку. И они, так истосковавшись по пресловутому «безвизовому режиму», огромными толпами буквально ломанулись через прежнюю границу в Западный Берлин. Тем более что у многих из них, наверняка, в голове сидела мыслишка: «А вдруг это недолговременная акция, вдруг руководство ГДР возьмет и передумает открывать границы, надо успеть воспользоваться шансом, пока дают!»
В общем, как в советские времена отягощенные «вещисткой» психологией граждане вырабатывали в себе своего рода «инстинкт»: если в какой-то магазин стоит очередь – значит, товар этот надо брать, не раздумывая, а уж потом разбираться – нужен ли он вообще хозяйстве. Хотя, надо сказать, современное общество потребления, где формального дефицита нет (физическую недоступность того или иного товара заменяет недоступность его покупки для кошелька конкретного гражданина) воспитывает у людей сходные рефлексы и инстинкты путем рекламы: покупать ненужный товар за деньги, которых нет, то есть в кредит. А уж потом думать – на кой ляд нужна очередная безделушка?
Вот так и многие восточные немцы. Им настолько хотелось «вкусить сладкого воздуха свободы», что они не устояли перед искушением. При этом, так сказать, попутно погубив свое государство, вполне, кстати, успешное и по многим критериям превосходящее и ту же ФРГ. А уж в «советском блоке» ГДР по уровню жизни занимала уж точно если не первое, то одно из первых мест по уровню жизни.
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Но почему же тогда поток немцев с Востока на Запад их разделенной страны значительно превышал таковой в обратном направлении? Свободы не хватало при «тоталитарном коммунистическом режиме», что ли? Да бросьте, уж что-что, но формальные свободы для немцев, больше привыкших к своему «орднунгу», то бишь порядку, находились ну явно не на первом месте.
Их, этих самых «свобод» и во времена Пруссии было не так, чтобы очень, а уж в эпоху Гитлера – так тем более. При том, что границы Третьего Рейха были практически открыты, как минимум, до начала Второй мировой войны, но массовой эмиграции оттуда что-то не отмечалось. Кроме разве что среди отдельных деятелей искусств и прочих подобных лиц, которым, так сказать, «по роду деятельности» присущ «примат духовного над материальным».
И пока Берлинская стена не была возведена (а случилось это аж в августе 1961 года), поток эмигрантов из ГДР отнюдь не был повальным. Да, несколько сот тысяч недовольных социалистической (хотя и вполне себе многопартийной системой) страну покинули – ну так, как говорится, «в семье не без урода». СССР после поражения в Гражданской войне тоже миллионы белогвардейцев от себя освободили (а немало драпануть просто не успело), ну так и что с того?
И без них мощную сверхдержаву построили. Причем, достигшую после победы в Великой Отечественной такого пика своего геополитического могущества (не только в Европе, но и в целом мире!), какой и не снился Российской империи даже при царях с прозвищем «великие», вроде Петра и Екатерины.
А в Берлине до 1961 года так вообще интереснейшая ситуация сложилась. С полмиллиона восточных берлинцев ежедневно шли на работу в западную часть города (кстати, «трудовой миграции» в обратную сторону тоже хватало), но продолжали возвращаться после работы домой.
Странно как-то, не находите? В «капиталистической» части и зарплаты повыше, но, главное, там «свободы» всякие, прямо-таки, немереные! А полмиллиона выбравших западные зарплаты почему-то продолжают жить после работы при «коммунистическом тоталитаризме».