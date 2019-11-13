Даже в XXI веке немалая часть жителей не только бывших восточных, но и западных земель современной Германии не прочь были бы восстановить Берлинскую стену.

Собственно, само разрушение Берлинской стены продолжалось несколько месяцев после общепринятой формальной даты этого события – 9 ноября 1989 года. А в тот день инженерное сооружение всего лишь перестало выполнять одну из своих главных функций – погранично-контрольную. Проще говоря, все прежние контрольно-пропускные пункты превратились в форменный «проходной двор», через них отныне мог пройти каждый, кому вздумается.

Желающих, правда, нашлось немало – сотни тысяч человек. Психология «сладости запретного плода» сыграла с прежде, вообще-то, вполне законопослушными и в массе своей вполне патриотичными восточными немцами злую шутку. И они, так истосковавшись по пресловутому «безвизовому режиму», огромными толпами буквально ломанулись через прежнюю границу в Западный Берлин. Тем более что у многих из них, наверняка, в голове сидела мыслишка: «А вдруг это недолговременная акция, вдруг руководство ГДР возьмет и передумает открывать границы, надо успеть воспользоваться шансом, пока дают!»

В общем, как в советские времена отягощенные «вещисткой» психологией граждане вырабатывали в себе своего рода «инстинкт»: если в какой-то магазин стоит очередь – значит, товар этот надо брать, не раздумывая, а уж потом разбираться – нужен ли он вообще хозяйстве. Хотя, надо сказать, современное общество потребления, где формального дефицита нет (физическую недоступность того или иного товара заменяет недоступность его покупки для кошелька конкретного гражданина) воспитывает у людей сходные рефлексы и инстинкты путем рекламы: покупать ненужный товар за деньги, которых нет, то есть в кредит. А уж потом думать – на кой ляд нужна очередная безделушка?

Вот так и многие восточные немцы. Им настолько хотелось «вкусить сладкого воздуха свободы», что они не устояли перед искушением. При этом, так сказать, попутно погубив свое государство, вполне, кстати, успешное и по многим критериям превосходящее и ту же ФРГ. А уж в «советском блоке» ГДР по уровню жизни занимала уж точно если не первое, то одно из первых мест по уровню жизни.

***

Но почему же тогда поток немцев с Востока на Запад их разделенной страны значительно превышал таковой в обратном направлении? Свободы не хватало при «тоталитарном коммунистическом режиме», что ли? Да бросьте, уж что-что, но формальные свободы для немцев, больше привыкших к своему «орднунгу», то бишь порядку, находились ну явно не на первом месте.

Их, этих самых «свобод» и во времена Пруссии было не так, чтобы очень, а уж в эпоху Гитлера – так тем более. При том, что границы Третьего Рейха были практически открыты, как минимум, до начала Второй мировой войны, но массовой эмиграции оттуда что-то не отмечалось. Кроме разве что среди отдельных деятелей искусств и прочих подобных лиц, которым, так сказать, «по роду деятельности» присущ «примат духовного над материальным».

И пока Берлинская стена не была возведена (а случилось это аж в августе 1961 года), поток эмигрантов из ГДР отнюдь не был повальным. Да, несколько сот тысяч недовольных социалистической (хотя и вполне себе многопартийной системой) страну покинули – ну так, как говорится, «в семье не без урода». СССР после поражения в Гражданской войне тоже миллионы белогвардейцев от себя освободили (а немало драпануть просто не успело), ну так и что с того?

И без них мощную сверхдержаву построили. Причем, достигшую после победы в Великой Отечественной такого пика своего геополитического могущества (не только в Европе, но и в целом мире!), какой и не снился Российской империи даже при царях с прозвищем «великие», вроде Петра и Екатерины.

А в Берлине до 1961 года так вообще интереснейшая ситуация сложилась. С полмиллиона восточных берлинцев ежедневно шли на работу в западную часть города (кстати, «трудовой миграции» в обратную сторону тоже хватало), но продолжали возвращаться после работы домой.

Странно как-то, не находите? В «капиталистической» части и зарплаты повыше, но, главное, там «свободы» всякие, прямо-таки, немереные! А полмиллиона выбравших западные зарплаты почему-то продолжают жить после работы при «коммунистическом тоталитаризме».

Что, эти люди просто опасались покинуть свое жилье? Да в общем, чего у Запада не отнимешь, так это создания условий для «мобильности» рабочей силы. Для чего стоимость аренды жилья – съемного обычно – по карману большинству работников, чтобы им проще было переселяться с места на место в поисках работы. Так что, если бы восточные немцы так уж «стенали» под «коммунистическим гнетом», оставили бы без особого сожаления свои дома и квартиры в ГДР, да и сняли себе жилье в ФРГ.

***

Но, видно, никаких особых стенаний среди «осси», работавших в Западном Берлине, явно не было. А был просто циничный расчет – на манер ласкового теляти, который двух маток сосет.

Получать на работе «западную» зарплату, начисляемую местным работникам из расчета на то, что им потом придется тратить большую ее часть на нужды, которые при социализме дотируются, а потому очень дешевы или почти бесплатны. А это коммунальные услуги, само жилье, продукты, образование, медицина и много чего еще.

Но потом возвращаться к себе в «тоталитарно-социалистический концлагерь», дабы ощущать себя на фоне вышеописанных низких трат на фундаментальные человеческие потребности настоящими «хозяевами жизни». Да еще нередко и обернув полученные западные марки в престижные для соцстран «тряпки», технические девайсы и прочие безделушки – для последующей перепродажи-спекуляции.

Судя по всему, сходные настроения доминировали и у многих (если не большинства) ломанувшихся в ФРГ восточных немцев и в 1989 году. «Вот побуду у западных «родственников», поживу-поработаю, пусть и со «спартанскими» условиями проживания, а потом с заработанными деньжищами как вернусь к себе домой на дешевое жилье-продукты-медицину-отдых, да как заживу…»

А возвращаться-то очень скоро оказалось уже просто некуда. Лишенное хотя бы просто дружественной поддержки Советского Союза (возглавляемого к тому времени «иудами» во главе с Горбачевым) руководство коммунистов ГДР сначала просто «перегрызлось», стараясь урвать себе побольше власти от отстраненного от лидерства в партии Эриха Хонеккера и его ближайших соратников. А потом и банально «профукало» контроль над страной, занимаясь бесконечным «реформированием» и демонстрацией своей слабости поднявшим голову смутьянам и откровенным агентам западных спецслужб.

После чего эти персонажи и допустили фактический аншлюс Восточной Германии Бонном, сами отправившись на свалку истории. Хотя, надо сказать, современные наследники СЕПГ, немецкие «левые», и ныне набирают довольно внушительные результаты на выборах, особенно в бывших восточных немецких землях.

***

Результат этого аншлюса, как и следовало ожидать, оказался для очень многих восточных немцев катастрофическим. И это при том, что власти ФРГ, вскорости переехавшие из Бонна в Берлин, ведь действительно начали вливать в новоприобретенные земли массу денег. Но одно дело – начать платить «западные» пенсии (и то, далеко не всем) или дотировать социалку, и совсем другое – «держать на плаву» местные производства.

Это же «рыночная экономика» – как она не может допустить «нарушение рыночных законов»?! Во всяком случае, не для себя (как в случае нынешнего буквального «накачивания» деньгами банковской системы Запада под отрицательные проценты для борьбы с мировым экономическим кризисом), а для, так сказать, «не совсем своих», восточнонемецких «бедных родственников».

Вот и получилось, что значительная часть предприятий ГДР попросту закрылись и были проданы с молотка, не выдержав конкуренции с западными заводами. Ну а уволенным работникам, понятно, никто зарплат не платил – в ФРГ же и до объединения, как и положено в любой добропорядочной капстране, существовала вполне заметная безработица.

Так и пришлось очень многим восточным немцам или переходить в «коробейники», по образцу российских «челночников» «лихих 90-х», либо искать работу где-нибудь еще. Есть данные, что приходилось искать ее даже в бывших социалистических странах – например, в Венгрии. И, понятно, отнюдь не с «ФРГовскими» зарплатами, которые так «вкусно» грезились в головах тех, кто видел смысл жизни в возможности пересечь Берлинскую стену.

Даже еще 15 лет назад около 20 процентов немцев (причем, не только с восточной, но и с западной стороны!) в ходе соцопроса признали, что не против восстановления этого знакового сооружения. Дескать, ну и что, что Германия была разделена на две части?

В Австрии вон тоже немцы живут, да и большинство кантонов Швейцарии тоже говорят на языке Гете и Шиллера. Так их что, тоже надо стремиться в единую Германию объединять?! Кстати говоря, как минимум, у одного берлинского политика это почти получилось. Только звали его Адольф Гитлер…

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Понятно, конечно, что в реальности восстанавливать Стену (и заново делить Германию) вряд ли кто-то будет даже пытаться. Но все равно в голосах современных немцев как-то не слышно ни особого ликования образца 30-летней давности, ни осуждения «преступного коммунистического прошлого» восточной половины их страны.

Даже бывшая ГДРовская комсомолка, а ныне канцлер ФРГ Ангела Меркель, на днях походя выдала информацию, которая явно заставила скривиться наших доморощенных либералов и «борцов с коммунизмом». Фрау Ангела, во-первых, заявила, что останься существовать ГДР, она уже целых 5 лет смогла бы наслаждаться заслуженным отдыхом на пенсии, чего ныне лишены в таком возрасте не только топ-политики, но и все остальные немецкие граждане пожилого возраста.

А во вторых, Меркель открыла еще одну «страшную тайну» «жестокого восточнонемецкого тоталитаризма»: оказывается, всем желающим пенсионерам (кроме, возможно, бывших работников спецслужб и других «секретоносителей») без малейших проблем выдавали загранпаспорта – и езжай, куда хочешь. Хоть в США – пенсия все равно будет выплачиваться.

Кстати, и граждане более трудоспособного возраста тоже могли выехать из ГДР без попыток перелезания через Берлинскую стену. Только не просто так, а заплатив (самим или за счет каких-то «спонсоров») определенные (и немалые) деньги. По официальным данным, этой возможностью за почти 3 десятилетия воспользовалось несколько сот тысяч человек.

Конечно, западная пропаганда называла и называет такой механизм «позорной торговлей людьми». Ну, конечно, если не «ошельмовать» такую практику, как же иначе благословенный Запад будет продолжать «выкачивать мозги» мало-мальски ценных специалистов, подготовленных на денежки налогоплательщиков стран вне «золотого миллиарда»?!

При том, что внутри этого самого «миллиарда», как минимум, в сфере профессионального спорта, действуют правила как раз этой самой «торговли», которую никто не считает зазорной. СМИ, уже давно не стыдясь, сообщают: «Некий футбольный клуб X купил игрока Y у клуба Z за несколько миллионов долларов».

И никто это почему-то не называет «современным рабством». Потому что «священная свобода выбора страны проживания и места работы» отдельной «свободной личности» приходит в разрез с очень немалыми затратами спортивных клубов и их владельцев на повышение класса игры той или иной «звезды». А потому при переходе из одной команды в другую клуб-получатель должен компенсировать бывшим работодателям своего нового игрока значительную часть их затрат.

Ну так почему же с выездом квалифицированного специалиста из социалистической страны в капиталистическую должно было быть иначе? На его подготовку Родиной тратились немалые деньги – на дотирование символических цен на детское питание, внимание детских врачей (к слову сказать, даже в богатейшей Германии большинство детишек лечат лишь врачи общей практики – педиатры есть только в крупных больницах и к услугам богатых родителей), качественное образование в школе и ВУЗе.

А потом такой «вьюнош» вдруг желает «сладкого воздуха свободы» (точнее – длинного доллара или марки) и помахать ручкой своим согражданам, сделавшим из него то, чем он стал? Это как-то не то, что просто некрасиво и неблагодарно, но и совсем нерыночно, в плане хотя бы вышеприведенной практики «трансферов» игроков спортивных клубов. Жаль только, у западной пропаганды на этот счет привычные «двойные стандарты».

В общем, три десятилетия назад Берлинская стена пала, и до сих пор либеральная пропаганда безжалостно эксплуатирует образ этого процесса в качестве основы бесконечных восторженных визгов об «окончательной победе свободы над тоталитаризмом». Хотя на деле сохраненный для истории фрагмент стены, скорее, является лишь памятником «мазохисткой» победы идеологических «мыльных пузырей» либерального глобализма над здравым смыслом и истинными интересами десятков миллионов жителей ГДР…

Юрий Носовский - webkamerton.ru