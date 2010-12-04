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Создан: 04.12.2010
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Приложи лавровый лист — и морщины тут же разбегутся!

Вторник, 22 Февраля 2022 г. 14:30 + в цитатник

Враг старости № 1. Приложи лавровый лист — и морщины тут же разбегутся!

 

Ярко выраженные омолаживающие свойства, а также восстановление кожного покрова и антиоксидантный эффект в придачу — всё это лавровый лист для лица. Возможно, кто-то и отказывается от использования пряности в кулинарии из-за резкого запаха, но отказаться от применения продукта в домашней косметологии — настоящая глупость. Маски и лосьоны на его основе сродни дорогостоящим профессиональным средствам.

 
Регулярное применение сужает поры и выравнивает кожу, тонизирует ее и делает упругой, регенерирует и стимулирует обменные процессы, обеззараживает и помогает в борьбе с самыми разными недугами кожного покрова. Пользу лаврового листа для кожи лица и шеи сложно описать, ее нужно почувствовать.
 
  

Маска для лица

Враг старости № 1. Приложи лавровый лист — и морщины тут же разбегутся!

Измельчите 8 г лаврового листа. Пересыпьте в сухую емкость, залейте 100 мл оливкового масла холодного отжима и добавьте 2 ст. л. овсяных хлопьев без каких-либо добавок. Закройте емкость, хорошенько встряхните ее.

Враг старости № 1. Приложи лавровый лист — и морщины тут же разбегутся!

Когда хлопья набухнут, нанесите маску из лаврового листа на чистую кожу лица и шеи. Выждите полчаса и смойте. Лучше каждый раз использовать свежеприготовленную смесь. Повторяйте процедуру дважды в неделю.

Отвар для проблемного типа кожи

Враг старости № 1. Приложи лавровый лист — и морщины тут же разбегутся!

Вскипятите 100 мл воды. Добавьте 10 г измельченного лаврового листа и проварите 2 минуты. Оставьте отвар лаврового листа настаиваться до полного охлаждения. Затем процедите и используйте жидкость вместо тоника для лица раз в день на протяжении недели.

Враг старости № 1. Приложи лавровый лист — и морщины тут же разбегутся!

После полного впитывания средства ополосните лицо и нанесите крем, а потом привычный макияж. Такой отвар нужно хранить в холодильнике.

Лосьон для жирного типа

Враг старости № 1. Приложи лавровый лист — и морщины тут же разбегутся!

Для нормализации работы сальных желез и устранения отеков измельчите 5 лавровых листиков, залейте 200 мл кипятка, настаивайте два часа, процедите и добавьте по 2 ст. л. спирта и лимонного сока. Протирайте лицо лосьоном утром и вечером.

ИСТОЧНИК: https://sovetrecept7.ru/

 

Рубрики:  стиль и красота
Метки:  

Процитировано 11 раз
Понравилось: 12 пользователям
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Зоя_Бучная   обратиться по имени Среда, 23 Февраля 2022 г. 13:13 (ссылка)
Koblenz, Спасибо.

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Валянтина   обратиться по имени Валянтина Среда, 23 Февраля 2022 г. 14:09 (ссылка)
Благодарю!
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София_Гамерник   обратиться по имени Среда, 23 Февраля 2022 г. 14:33 (ссылка)
Спасибо!
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зуева_татьяна   обратиться по имени Среда, 23 Февраля 2022 г. 18:26 (ссылка)
Спасибо!! Попробую такие самочки!!
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valentina_ishenko   обратиться по имени Среда, 23 Февраля 2022 г. 20:03 (ссылка)
Благодарю!
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AGI09   обратиться по имени Четверг, 24 Февраля 2022 г. 03:36 (ссылка)
Спасибо! Интересно!
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