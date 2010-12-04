Ярко выраженные омолаживающие свойства, а также восстановление кожного покрова и антиоксидантный эффект в придачу — всё это лавровый лист для лица. Возможно, кто-то и отказывается от использования пряности в кулинарии из-за резкого запаха, но отказаться от применения продукта в домашней косметологии — настоящая глупость. Маски и лосьоны на его основе сродни дорогостоящим профессиональным средствам.

Регулярное применение сужает поры и выравнивает кожу, тонизирует ее и делает упругой, регенерирует и стимулирует обменные процессы, обеззараживает и помогает в борьбе с самыми разными недугами кожного покрова. Пользу лаврового листа для кожи лица и шеи сложно описать, ее нужно почувствовать.