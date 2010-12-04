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Приложи лавровый лист — и морщины тут же разбегутся!
Ярко выраженные омолаживающие свойства, а также восстановление кожного покрова и антиоксидантный эффект в придачу — всё это лавровый лист для лица. Возможно, кто-то и отказывается от использования пряности в кулинарии из-за резкого запаха, но отказаться от применения продукта в домашней косметологии — настоящая глупость. Маски и лосьоны на его основе сродни дорогостоящим профессиональным средствам.
Измельчите 8 г лаврового листа. Пересыпьте в сухую емкость, залейте 100 мл оливкового масла холодного отжима и добавьте 2 ст. л. овсяных хлопьев без каких-либо добавок. Закройте емкость, хорошенько встряхните ее.
Когда хлопья набухнут, нанесите маску из лаврового листа на чистую кожу лица и шеи. Выждите полчаса и смойте. Лучше каждый раз использовать свежеприготовленную смесь. Повторяйте процедуру дважды в неделю.
Вскипятите 100 мл воды. Добавьте 10 г измельченного лаврового листа и проварите 2 минуты. Оставьте отвар лаврового листа настаиваться до полного охлаждения. Затем процедите и используйте жидкость вместо тоника для лица раз в день на протяжении недели.
После полного впитывания средства ополосните лицо и нанесите крем, а потом привычный макияж. Такой отвар нужно хранить в холодильнике.
Для нормализации работы сальных желез и устранения отеков измельчите 5 лавровых листиков, залейте 200 мл кипятка, настаивайте два часа, процедите и добавьте по 2 ст. л. спирта и лимонного сока. Протирайте лицо лосьоном утром и вечером.
ИСТОЧНИК: https://sovetrecept7.ru/
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