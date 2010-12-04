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Простые рецепты против морщин.

Пятница, 29 Мая 2020 г. 08:05 + в цитатник

 

Заметный эффект после первой процедуры, девочки!

Есть один ингредиент, чудотворное влияние на кожу которого открыли не так давно, но косметологи уже успели негласно прозвать его домашним ботоксом. Это — крахмал. Не только воротнички от него прямые, но и кожа гладкая.

При регулярном использовании масок из крахмала кожа действительно приобретает упругость, эластичность, устраняются признаки увядания. При этом, в отличие от ботокса, крахмал абсолютно безопасен, поскольку риск нежелательных реакций практически нулевой. Да и мимика остается нормальной.

 

Домашние косметические процедуры с крахмалом рекомендуется проводить курсом дважды в неделю в течение 1–2 месяцев в зависимости от выраженности признаков старения и увядания: морщины, потеря тонуса и упругости.

 

 Разглаживающая маска с помидорами

ИНГРЕДИЕНТЫ
1 помидор
1 яичный желток
1 ч. л. картофельного крахмала
1/2 ч. л. оливкового масла

ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ
Сними с помидора кожицу, разомни мякоть и добавь остальные ингредиенты.
Готовую смесь нанеси равномерно на лицо, исключая область вокруг глаз, и оставь на 15 минут. Затем смой маску теплой водой. Нанеси на кожу питательный крем.

 Питательная банановая маска с эффектом ботокса

ИНГРЕДИЕНТЫ
1 ст. л. мякоти банана
1 ст. л. картофельного крахмала
1 ст. л. сливок

ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ
Смешай ингредиенты до получения однородной массы.
Нанеси маску на очищенное лицо на 15 минут. Смой водой комнатной температуры и увлажни кожу.

Для регулярного ухода за кожей лица можно использовать крахмал не только в масках. Им можно смело заменить средство для умывания. Особенно это показано при увядающей и чувствительной коже.

Для умывания нужно приготовить такую смесь: добавь 1 ч. л. картофельного крахмала в 1 л кипяченой воды комнатной температуры. После умывания средством следует ополоснуть лицо чистой водой.

Оставайся молодой и красивой! И не забудь поделиться полезными советами со своими подругами.

https://iraas.ru/

 

 

 

 

 

 

Рубрики:  стиль и красота
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