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Создан: 19.01.2011
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Написано: 12222


ФАРШИРОВАННЫЕ ШАМПИНЬОНЫ

Понедельник, 11 Декабря 2023 г. 10:40 + в цитатник
3 (621x466, 92Kb)
Понадобится:
Фарш: на 8 крупных грибочков
2 ст. ложки отварного риса,
1 луковица,
1 морковь,
майонез для заправки,
сыр 150 гр,
1 ч. ложка сливочного масла,
соль, перец по вкусу.

Приготовление:
От грибочков нужны только шляпки. Их чистим, аккуратно отсоединяем ножку. Шляпки кладем в кипящую, чуть подсоленую воду, и через 3 минуты вынимаем на тарелку.
Готовим начинку:
Мелко режем лук, трем морковь. Обжариваем лук, к нему добавляем морковь и чайную ложку сливочного масла, пассеруем до тех пор, пока они не станут мягкими, солим и перчим по вкусу. Как только лук и морковь дойдут, смешиваем их с двумя ложками отварного риса и заправляем майонезом. Шляпки грибочков выкладываем в посуду для запекания, немного смазав ее растительным маслом. Луково-морковно-рисовый фарш кладем в каждый грибочек с горкой, сверху капельку майонеза и ломтик сыра. Отправляем это все в духовку, разогретую до 150 градусов, на 8-10 минут, и сочные, восхитительные фаршированные шампиньоны готовы.
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