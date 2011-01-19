Понадобится:Фарш: на 8 крупных грибочков2 ст. ложки отварного риса,1 луковица,1 морковь,майонез для заправки,сыр 150 гр,1 ч. ложка сливочного масла,соль, перец по вкусу.Приготовление:От грибочков нужны только шляпки. Их чистим, аккуратно отсоединяем ножку. Шляпки кладем в кипящую, чуть подсоленую воду, и через 3 минуты вынимаем на тарелку.Готовим начинку:Мелко режем лук, трем морковь. Обжариваем лук, к нему добавляем морковь и чайную ложку сливочного масла, пассеруем до тех пор, пока они не станут мягкими, солим и перчим по вкусу. Как только лук и морковь дойдут, смешиваем их с двумя ложками отварного риса и заправляем майонезом. Шляпки грибочков выкладываем в посуду для запекания, немного смазав ее растительным маслом. Луково-морковно-рисовый фарш кладем в каждый грибочек с горкой, сверху капельку майонеза и ломтик сыра. Отправляем это все в духовку, разогретую до 150 градусов, на 8-10 минут, и сочные, восхитительные фаршированные шампиньоны готовы.