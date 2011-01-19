Суббота, 14 Октября 2023 г. 10:10
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Метки:
закуска
лаваш
Понадобится:
2 тонких лаваша
2 соленых огурца
300 г капусты
1 небольшая луковица
1 средняя морковка
4 ст.л. растительного масла
майонез по вкусу
соль
Приготовление:
Капусту пускаем на терку. Морковь чистим и натираем на терке для корейской морковки.На нее же пускаем соленые огурцы прямо со шкуркой — после такой терки она не кажется жесткой.Режем лук.Ошпариваем его кипятком и сливаем воду прямо через 2-3 минуты — так горечь уйдет, а хруст останется!Капусту, морковь, огурцы, лук заправляем майонезом (сюда не очень много).На первый лаваш выкладываем половину начинки, сдабриваем еще немного майонезом (при сворачивании рулета он растечется как надо) и присаливаем.
Сворачиваем в рулет. По большому счету, его уже можно просто нарезать и есть. Но есть намного более лучший вариант! Разогреваем сковороду на сильном огне с небольшим количеством растительного масла. Через пару минут выкладываем рулеты «швом» вниз.Обжариваем с каждой стороны также на большом огне прямо по две минуты. За это время лаваш приобретет аппетитный вид и замечательный вкус, а овощи в начинке не успеют потушиться и останутся хрустящими.
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