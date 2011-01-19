Понадобится:Для блинов:500 г куриной печени3 яйца1,5 чайной ложки соли3 столовые ложки муки с небольшой горкой1 столовая ложка крахмала0,5 литра молокарастительное маслоДля начинки:2 крупные моркови2 крупные луковицымайонезсольперец черный молотыйПриготовление:Печень сырую, яйца, соль, муку и крахмал сложить в кухонный комбайн, добавить немного молока и довести до однородной массы, перелить в другую посуду, разбавить оставшимся молоком, добавить подсолнечное масло, перемешать.Если нет кухонного комбайна, то печень можно пропустить через мясорубку, а затем смешать все ингредиенты.Смазать сковороду растительным маслом и жарить блинчики. Можно смазывать сковороду перед каждым блинчиком, а можно налить растительного масла в тесто, тогда смазывать надо только перед первым блином.Переворачивать и снимать очень аккуратно, т.к. блинчики очень нежные и могут рваться. Если слишком рвутся, то можно добавить в тесто еще крахмала.Приготовить начинку.Лук порезать кубиками и обжарить до прозрачного состояния, добавить натертую на крупной терке морковь и жарить на маленьком огне до мягкости моркови. Посолить и поперчить. Остудить и перемешать с хорошим густым майонезом.Смазать блинчик начинкой и завернуть рулетиком, разрезать наискосок пополам.