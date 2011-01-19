Воскресенье, 26 Марта 2023 г. 10:00
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Метки:
блины
печень
Понадобится:
Для блинов:
500 г куриной печени
3 яйца
1,5 чайной ложки соли
3 столовые ложки муки с небольшой горкой
1 столовая ложка крахмала
0,5 литра молока
растительное масло
Для начинки:
2 крупные моркови
2 крупные луковицы
майонез
соль
перец черный молотый
Приготовление:
Печень сырую, яйца, соль, муку и крахмал сложить в кухонный комбайн, добавить немного молока и довести до однородной массы, перелить в другую посуду, разбавить оставшимся молоком, добавить подсолнечное масло, перемешать.
Если нет кухонного комбайна, то печень можно пропустить через мясорубку, а затем смешать все ингредиенты.
Смазать сковороду растительным маслом и жарить блинчики. Можно смазывать сковороду перед каждым блинчиком, а можно налить растительного масла в тесто, тогда смазывать надо только перед первым блином.
Переворачивать и снимать очень аккуратно, т.к. блинчики очень нежные и могут рваться. Если слишком рвутся, то можно добавить в тесто еще крахмала.
Приготовить начинку.
Лук порезать кубиками и обжарить до прозрачного состояния, добавить натертую на крупной терке морковь и жарить на маленьком огне до мягкости моркови. Посолить и поперчить. Остудить и перемешать с хорошим густым майонезом.
Смазать блинчик начинкой и завернуть рулетиком, разрезать наискосок пополам.
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