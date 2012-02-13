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Вкусный супчик на каждый день!
ИНГРЕДИЕНТЫ:
Мясо (у меня говядина) - 100 гр
Лук репчатый - 1 шт
Морковь - 1 шт
Перец болгарский - 0,5 шт
Картофель - 2 - 3 шт
Рис - 2 - 3 ст.л
Томатная паста - 2 ст.л
Масло растительное - 3 - 4 ст.л
Чеснок - 3 - 4 зубчика
Укроп - 2 - 3 веточки
Соль - по вкусу, перец - по желанию
Сметана, зелень - для подачи
Приготовление
В толстостенной кастрюле или кастрюле с антипригарным покрытием разогреваем растительное масло и кладем обжариваться до легкой золотистости мелко нашинкованный лук.
Когда лук начнет слегка золотиться, добавляем к нему мелко-мелко нарезанное мясо. Я режу мясо кубиками примерно 0,5х0,5 см. В этот суп все ингредиенты должны быть порезаны одинаково мелким кубиком.
Как только мясо начнет зарумяниваться, кладём томатную пасту и обжариваем ещё пару минут.
Теперь добавляем порезанные маленьким кубиком морковь, перец болгарский и картофель. Тушим на среднем огне ещё несколько минут.
Затем добавляем 2 л холодной воды и доводим до кипения.
Как только кастрюля закипит, кладём очень хорошо промытый рис, нашинкованный чеснок и мелко порубленный укроп. Добавляем по вкусу соль и, при желании, черный молотый перец. На среднем огне под закрытой крышкой варим до готовности.
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