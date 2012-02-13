ИНГРЕДИЕНТЫ:

Мясо (у меня говядина) - 100 гр

Лук репчатый - 1 шт

Морковь - 1 шт

Перец болгарский - 0,5 шт

Картофель - 2 - 3 шт

Рис - 2 - 3 ст.л

Томатная паста - 2 ст.л

Масло растительное - 3 - 4 ст.л

Чеснок - 3 - 4 зубчика

Укроп - 2 - 3 веточки

Соль - по вкусу, перец - по желанию

Сметана, зелень - для подачи

Приготовление

В толстостенной кастрюле или кастрюле с антипригарным покрытием разогреваем растительное масло и кладем обжариваться до легкой золотистости мелко нашинкованный лук.

Когда лук начнет слегка золотиться, добавляем к нему мелко-мелко нарезанное мясо. Я режу мясо кубиками примерно 0,5х0,5 см. В этот суп все ингредиенты должны быть порезаны одинаково мелким кубиком.

Как только мясо начнет зарумяниваться, кладём томатную пасту и обжариваем ещё пару минут.

Теперь добавляем порезанные маленьким кубиком морковь, перец болгарский и картофель. Тушим на среднем огне ещё несколько минут.

Затем добавляем 2 л холодной воды и доводим до кипения.

Как только кастрюля закипит, кладём очень хорошо промытый рис, нашинкованный чеснок и мелко порубленный укроп. Добавляем по вкусу соль и, при желании, черный молотый перец. На среднем огне под закрытой крышкой варим до готовности.