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Создан: 13.02.2012
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Вкусный супчик на каждый день!

Пятница, 05 Июня 2020 г. 07:40 + в цитатник
 
 
ИНГРЕДИЕНТЫ:
 Мясо (у меня говядина) - 100 гр
Лук репчатый - 1 шт
 Морковь - 1 шт
Перец болгарский - 0,5 шт
 Картофель - 2 - 3 шт
 Рис - 2 - 3 ст.л
 Томатная паста - 2 ст.л
Масло растительное - 3 - 4 ст.л
 Чеснок - 3 - 4 зубчика
Укроп - 2 - 3 веточки
 Соль - по вкусу, перец - по желанию
 Сметана, зелень - для подачи

Приготовление

В толстостенной кастрюле или кастрюле с антипригарным покрытием разогреваем растительное масло и кладем обжариваться до легкой золотистости мелко нашинкованный лук.

Когда лук начнет слегка золотиться, добавляем к нему мелко-мелко нарезанное мясо. Я режу мясо кубиками примерно 0,5х0,5 см. В этот суп все ингредиенты должны быть порезаны одинаково мелким кубиком.

Как только мясо начнет зарумяниваться, кладём томатную пасту и обжариваем ещё пару минут.

Теперь добавляем порезанные маленьким кубиком морковь, перец болгарский и картофель. Тушим на среднем огне ещё несколько минут.

Затем добавляем 2 л холодной воды и доводим до кипения.

Как только кастрюля закипит, кладём очень хорошо промытый рис, нашинкованный чеснок и мелко порубленный укроп. Добавляем по вкусу соль и, при желании, черный молотый перец. На среднем огне под закрытой крышкой варим до готовности.

Рубрики:  Кулинарные рецепты


Процитировано 37 раз
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