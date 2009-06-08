Ингредиенты на 16 кексов:яйца - 4 шт.;сахар - 150 г;сливочное масло - 120 г;подсолнечное масло - 100 мл;разрыхлитель - 10 г;мука - 2 стакана (300 г);ванильный сахар - 10 г;джем или варенье - 200 г.Сливочное масло заранее достать из холодильника, чтобы оно размягчилось. В глубокой миске смешать до однородности растаявшее масло с яйцами. Влить подсолнечное масло и слегка взбить смесь венчиком. Всыпать обычный и ванильный сахар, и разрыхлитель для теста. Взбить смесь, пока сахар не растворится.Затем всыпать муку и перемешать до однородности. Муки может понадобиться больше или меньше. Тесто получится желтоватым и густым. Наполнить формы для теста на 2/3 объема и запекать 25 минут в разогретой до 180 градусов духовке.По желанию в готовых кексах сделать отверстия сверху и начинить маффины джемом, вареньем или сгущенкой.Творожные кексыИнгредиенты на 14 кексов:творог - 250 г;мука - 180 г;сливочное масло - 120 г;яйца - 2 шт.;сахар - 100 г;ванильный сахар - 1 ч.л.;разрыхлитель для теста - 1 ч.л.;щепотка соли.Творог для кексов выбирайте жирный, мягкий и умеренно влажный, чтобы он хорошо растирался в однородную массу. Творог измельчить до однородности блендером или мясорубкой. Сливочное масло растопить в микроволновке и остудить. Яйца взбить с сахаром и ванильным сахаром до однородности. В творожную массу влить растопленное масло и яичную смесь, перемешать.В полученную массу вмешать муку, смешанную с разрыхлителем. Замесить густое тесто и выложить в формы для кексов. Если формы металлические или керамические, то их сначала нужно смазать маслом. Выпекать творожный кекс в разогретой до 180 градусов духовке 25-30 минут.