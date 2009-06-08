Суббота, 17 Февраля 2024 г. 14:25
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Самые простые кексы, которые всегда получаются: без молока и сметаны
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Ингредиенты на 16 кексов:
яйца - 4 шт.;
сахар - 150 г;
сливочное масло - 120 г;
подсолнечное масло - 100 мл;
разрыхлитель - 10 г;
мука - 2 стакана (300 г);
ванильный сахар - 10 г;
джем или варенье - 200 г.
Сливочное масло заранее достать из холодильника, чтобы оно размягчилось. В глубокой миске смешать до однородности растаявшее масло с яйцами. Влить подсолнечное масло и слегка взбить смесь венчиком. Всыпать обычный и ванильный сахар, и разрыхлитель для теста. Взбить смесь, пока сахар не растворится.Затем всыпать муку и перемешать до однородности. Муки может понадобиться больше или меньше. Тесто получится желтоватым и густым. Наполнить формы для теста на 2/3 объема и запекать 25 минут в разогретой до 180 градусов духовке.По желанию в готовых кексах сделать отверстия сверху и начинить маффины джемом, вареньем или сгущенкой.
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Творожные кексы
Ингредиенты на 14 кексов:
творог - 250 г;
мука - 180 г;
сливочное масло - 120 г;
яйца - 2 шт.;
сахар - 100 г;
ванильный сахар - 1 ч.л.;
разрыхлитель для теста - 1 ч.л.;
щепотка соли.
Творог для кексов выбирайте жирный, мягкий и умеренно влажный, чтобы он хорошо растирался в однородную массу. Творог измельчить до однородности блендером или мясорубкой. Сливочное масло растопить в микроволновке и остудить. Яйца взбить с сахаром и ванильным сахаром до однородности. В творожную массу влить растопленное масло и яичную смесь, перемешать.
В полученную массу вмешать муку, смешанную с разрыхлителем. Замесить густое тесто и выложить в формы для кексов. Если формы металлические или керамические, то их сначала нужно смазать маслом. Выпекать творожный кекс в разогретой до 180 градусов духовке 25-30 минут.
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