61. Если вы купили обычные приправы (без химии), то их необходимо добавлять в только что приготовленное блюдо (но пока оно еще горячее). Если вы добавите мелко измельченные приправы ранее, они не будут настолько ярко выраженными. Подавайте блюдо к столу только через пять минут.62. Соль есть очень вредно. Вы можете полностью отказаться от нее, потому что она содержится в уже готовых магазинных продуктах. Так что вместо соли добавляйте в блюда немного свежего или сушеного укропа. Но если вам кажется, что соли все-таки не хватает, следует увеличить укропную дозу.63. Если вы приобрели достаточное количество лимонов и не хотите, чтобы они испортились в ближайшее время, держите их в посуде с холодной водой, менять которую необходимо ежедневно.64. Если вы накупили много лимонов и совершенно не знаете, где их хранить, потому что в холодильнике нет для них места, заверните их в папиросную или пергаментную бумагу и полностью погрузите цитрусовые в сухой песок.65. Если после чаепития остался срезанный лимон, его нужно завернуть в чистую ткань, которая заранее была смочена в уксусе.66. Для современной молодежи тархун – это такой сладкий газированный напиток. И только опытные хозяйки знают, что это экзотическая для нашего народа приправа, которая добавляется в первые и мясные блюда. Если эстрагон измельчить в порошок, его можно добавлять в соус при тушении говядины.67. Если варить яйца неправильно или варить их слишком долго, яичная скорлупа может треснуть. Но чтобы в это время из нее не вытек белок, нужно тут же добавить в воду одну-две столовых ложек уксуса.68. Раковины и эмалированную посуду приходится чистить постоянно. Но чтобы сэкономить на моющих средствах, намочите трепку уксусом и беритесь за работу.69. Лучше всего для теста подходят сухие дрожжи. Но для хранения им подходит температура 6-8 градусов. При этом их необходимо хранить в бумаге, которая плотно обволакивает дрожжи. И у вас есть ровно двадцать один день, чтобы успеть использовать эти дрожжи.70. Если вы предпочитаете использовать для теста сухие дрожжи, храните их в темном и сухом месте. Кухонный шкафчик для этого идеально подходит.71. Если вы заметили, что холодильник стал источать зловонный запах, не думайте, что он исчезнет в одно прекрасное мгновение. Разложите по полочкам холодильника ломтики репчатого лука. Для этого можно разрезать головку на четыре части.72. Если неприятный запах стал доноситься из термоса, его достаточно ополоснуть раствором воды и столового уксуса.73. Согласитесь, совсем неприятно находиться на кухне и приглашать гостей, когда там неприятно пахнет. Чтобы решить эту проблему, прямо в этом помещении следует зажечь лимонные или апельсиновые корки.74. У некоторых хозяек есть привычка хранить лук или сыр в пластмассовых баночках. Со временем эти емкости начинают неприятно пахнуть. Чтобы устранить запах и вновь начать пользоваться такими баночками, их достаточно ополоснуть изнутри теплой питьевой водой.75. Если вам хотя бы приходилось разделывать селедку или мыть тарелку, на которой была селедка или блюдо из нее, вам не надо рассказывать, какой неприятный и трудновыводимый запах она оставляет после себя. Вы это и так прекрасно знаете. Для очистки одного посудомоечного средства недостаточно. Нужно приготовить раствор: на 1 л. воды ст. ложки уксуса.76. Наверное, вы иногда замечали, что недостаточно помыть руки, после того как вы соприкасались с рыбой, луком и чесноком. Чтобы избавить вашу кожу от такого неприятного аромата, нужно хорошенько натереть ладони и внутреннюю сторону пальцев кухонной солью, а затем хорошенько промыть теплой проточной водой.77. Рыбу нужно размораживать полностью, чтобы ее термическая обработка происходила равномерно. Для этого тушку рыбы необходимо положить в какую-либо посуду и накрыть пищевой пленкой.78. Чтобы рыба готовилась быстрее и была очень вкусной, ее необходимо готовить в закрытой посуде.79. Чтобы куски рыбы полностью прожаривались или пропекались, самые большие и толстые из них раскладывайте по краям посуды.80. Если вы ждете гостей или просто готовите ужин, рыбу нужно готовить в последнюю очередь, так как ее не нужно подогревать второй раз, чтобы не пережарить.