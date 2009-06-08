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Полезные советы и современные секреты молодой хозяйке на заметку

Пятница, 17 Февраля 2023 г. 00:17 + в цитатник
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Каким образом лучше всего хранить чай в домашних условиях, чтобы это не сказалось негативным образом на аромате и вкусе чая? Что делать, чтобы тертый картофель не потемнел? Что делать, чтобы при варке старого картофеля на нем не появлялись синие пятна? Как избавить подмороженный картофель от неприятного вкуса? Что делать, чтобы свекла при длительной варке не потеряла свой первоначальный цвет? Как сделать салат из редьки еще вкуснее? Как сохранить цвет цветной капусты при варке? Что делать, чтобы в треснувшем свежем помидоре не завелась плесень? Когда нужно готовить свежие грибы и как они быстро портятся?
Рубрики:  Кулинарные хитрости


Процитировано 2 раз
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Inessa_Rjabinina   обратиться по имени Пятница, 17 Февраля 2023 г. 00:19 (ссылка)
1. Чтобы купленный чай еще долго сохранял свой незабываемый вкус и приятный аромат, хранить его нужно в стеклянной, фаянсовой и фарфоровой посуде. Причем любая из них должна плотно закрываться крышкой. И прежде чем хранить в ней чай, ее основательно нужно помыть и просушить, так как остатки прежнего чая или других продуктов останутся в новых чаинках.

2. В некоторых рецептах часто используется тертый сырой картофель. Например, для приготовления оладий. Но чтобы он не потемнел, к картофельной кашице необходимо добавить немного горячего молока.

3. Наверное, каждая даже добросовестная хозяйка сталкивается с тем, что ей приходится варить старый картофель. Именно из-за своей «старости» картошка в процессе варки покрывается синими пятнами. Чтобы этого избежать, добавьте в горячую воду немного столового уксуса.

4. Если вам необходимо пустить в дело подмороженный картофель, помните, что он будет иметь неприятный вкус. Чтобы вас не коснулась эта проблема, опустите картофелины в холодную воду, а затем бросьте их в кипящую. Затем стоит добавить по одной чайной ложке соли и уксуса.

5. Если слишком долго варить свеклу, она изменит цвет. То есть станет бурой и желтой. Если вы не хотите этого, еще в самом начале в горячую воду необходимо добавить немного лимонной кислоты или уксуса.

6. Если вы хотите приготовить вкуснейший салат из редьки, не стоит добавлять к нему обычную луковицу, которую вы заранее мелко нарезали. Прежде чем отправить ее туда, слегка поджарьте на растительном масле.

7. Чтобы цветная капуста при варке сохранила свой цвет, прежде чем бросать ее в кастрюлю, подержите некоторое время в воде с уксусом. А когда будете варить капусту, после закипания воды посуду нужно плотно накрыть крышкой.

8. Наверное, вы часто сталкивались с проблемой, когда треснул свежий помидор, а есть его прямо сейчас совсем не хочется. Конечно, со временем в помидорной ранке появится плесень. Но чтобы этого не произошло, хорошенько засыпьте трещину кухонной солью.

9. Свежие грибы портятся очень быстро, особенно если они были собраны в дождливую погоду. Так что вам необходимо как можно скорее подвергнуть их термической обработке.

10. Чтобы сушеные грибы снова стали свежими, хотя бы несколько часов подержите их в подсоленном молоке.

11. Если в рисе завелись жуки, поставьте банку с рисовой крупой на холод. Жучки почернеют, поэтому рис перебирать станет намного проще. Далее некоторое время нужно прокалить рис в духовке.

12. Если вы очень ленивая, нет необходимости устанавливать на балконе пластиковую дверь и менять обычные оконные рамы на стеклопакет. Достаточно установить над ними мощный вентилятор. То же самое следует делать летом, чтобы охладить помещение и уберечься от назойливых насекомых.

13. Если вы хотите уберечь свои вещи от моли, разложите в шкафу табачные листья или герань. Только не раскладывайте апельсиновые корки. На моль они точно не действуют.

14. Если вы приготовили овощное блюдо, в составе которого есть сметана, помните, что оно должно храниться не более трех часов.

15. Чтобы оладьи получались пышными, добавьте в тесто немного пива.

16. Чтобы освежить увядшую зелень, на час ее нужно опустить в холодную воду, в которой было заранее добавлено небольшое количество уксуса.

17. Чтобы свежая петрушка была намного ароматнее, перед употреблением ее необходимо прополоскать не в холодной, а именно в теплой воде.

18. Если вы готовите блюдо из крупы и овощей, оно непременно должно быть горячим, когда его нужно подавать к столу. Но чтобы кусочки томатов не разварились, из следует срывать с кустов немного недозревшими.

19. Если вы хотите приготовить вкусные и рыхлые блины, от необходимого количества молока нужно использовать половину. К нему столько же нужно добавить воды.

20. Чтобы сушеные яблоки не так быстро темнели во время хранения, прежде чем будете их сушить на зиму, окуните на несколько минут в подсоленную воду.
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Inessa_Rjabinina   обратиться по имени Пятница, 17 Февраля 2023 г. 00:20 (ссылка)
21. Чтобы овощи были вкуснее, их нужно пассеровать, а не варить.

22. Если вам нужна крутая пена из куриных яиц (например, для приготовления бисквитного теста), следите за тем, чтобы к ним не попали желтки. Ведь так часто происходит, когда вы слишком сильно ударили ножом по скорлупе.

23. Прежде чем взбивать белки, положите их на некоторое время в морозилку или оставьте на льду. Далее их необходимо взбивать миксером, постепенно увеличивая скорость.

24. Если для выпечки или других сладких блюд вам необходимо перетереть желтки с сахаром, чтобы изделие оказалось намного вкуснее, делайте это в фарфоровой посуде.

25. Чтобы быстро очистить отваренные для салата овощи, сразу же обдайте их холодной водой, когда вы только достали их из кипящей воды.

26. Воду, в которой варятся овощи, всегда нужно подсаливать. Исключение состоит только для морковки и свеклы.

27. Если вы готовите салат из мяса или рыбы и не знаете, что туда еще положить, добавьте свежие фрукты или маринованные овощи.

28. Самая сочная и ароматная морковь – та, которая имеет среднюю длину. Но прежде чем добавлять ее в блюда, ее следует хорошенько отжать. Помните, что именно она больше всех пригодна для свежего сока.

29. Если вам нужно сварить капусту, предназначенную для салата, заранее смажьте внутреннюю поверхность дна растительным маслом.

30. Краснокочанная капуста очень хороша для салата. Однако чтобы она была мягкая, ее нужно обдать кипятком.

31. Чтобы рыба быстрее очистилась от чешуи, прежде чем приступить к делу, обдайте рыбью тушку кипятком.

32. Есть такие виды рыб, которые имеют специфический запах. Чтобы его смягчить или полностью устранить, добавьте к рыбе прямо во время приготовления кожицу консервированных огурчиков.

33. Если вы на рыбалке и хотите сохранить свежепойманную рыбу живой в течение одного или двух дней даже в самую жару, налейте ей в рот водки и прикройте рыбу мхом. Только не забудьте положить ее в прохладное темное место!

34. Не всегда одного посудомоечного средства или кухонной тряпки достаточно, чтобы избавить лезвие ножа от неприятного запаха лука. Чтобы решить эту проблему, нужно хорошенько натереть рабочую часть ножа кухонной солью.

35. Сушеные фрукты лучше всего замачивать не в воде, а в хорошем кислом молоке. Только при этом важно накрыть посуду крышкой, а чтобы в кухне была комнатная температура. Такая процедура займет у вас не более двадцати минут.

36. Чтобы зелень была свежей еще несколько дней, ее следует опустить в холодную воду и тут же вынуть. Далее заверните зеленые листочки в тонкий пакет из полиэтилена и отправьте в холодильник.

37. Чтобы корни петрушки и сельдерея не темнели, очищать их необходимо острым ножом, после чего корни сбрызните кухонным уксусом.

38. Если вы хотите, чтобы при тушении корни петрушки и сельдерея хорошо пахли, их следует нарезать как можно мельче.

39. Чтобы картофель «в мундире» быстрее очистился, сразу же после того, как вы его вытащите из кастрюли, положите клубни в дуршлаг и быстренько обдайте их кипятком.

40. Во время запекания картофель может полопаться. Чтобы этого не происходило, заранее проткните картофель вилкой в нескольких местах.
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Inessa_Rjabinina   обратиться по имени Пятница, 17 Февраля 2023 г. 00:21 (ссылка)
41. Чтобы быстрее очистить яблоки от кожуры, их сначала опускают на несколько секунд в кипяток, а затем в лед.

42. Какая досада, когда во время приготовления трескаются печеные яблоки. Чтобы этого не происходило, заранее наколите плоды в нескольких местах вилкой или зубочисткой, а на сковороду вылейте немного кипяченой воды.

43. Чтобы из лимона выдавить как можно больше сока, катайте его по столу, слегка прижимая к рабочей поверхности ладонью.

44. Если вы хотите приготовить что-то из подмороженного картофеля, не готовьте его во фритюре, так как картофель в этом случае станет очень темным и невкусным.

45. Если перед вами целая гора капустных кочанов и вы понятия не имеете, какую из них выбрать, остановите свое внимание на плотной и не поврежденной капустной головке.

46. Если вы решились заквасить капусту, лучше всего отбирать для этого капусту, имеющую белые листья.

47. Чтобы корень хрена быстрее очистился и легко натерся на терке, его следует заранее на несколько часов замочить в холодной воде.

48. Синтетическая ткань и тонкий шелк – не самый лучший материал для шитья, потому что он быстро осыпается. Чтобы этого не происходило, натяните ткань и обрежьте ее горячими ножницами. При таком способе края ткани в обметке не нуждаются.

49. Края капроновой ткани – весьма ненадежное место, так как они способны со временем (а то и сразу!) осыпаться. Чтобы избавиться от подобной беды, проведите зажженной спичкой по краю. Но так, чтобы пламя едва касалось ниток, иначе вы рискуете испортить всю ткань.

50. Если швейная машинка никак не хочет прошивать резину или пластик, натрите необходимое место свечкой.

51. Не спешите отчаиваться, если ваш лук совсем замерз. Его необходимо отнести в холодное и сухое помещение. Разложить его и дать просохнуть.

52. Очистка лука и чеснока не составит особого труда, если перед этим положить головки лука или чеснока не насколько минут в холодную воду.

53. Когда вы замешиваете тесто, нельзя просто так кидать в него изюм. Это делается в самом конце. Но только тогда, когда вы хорошенько промыли сушеный виноград и дали ему возможность подсохнуть.

54. Если в выпечке теста вы собираетесь использовать нарезанный инжир, цукаты или изюм, чтобы они не сместились с поверхности теста, следует заранее обвалять их в муке.

55. Если вы обожаете какао, но хотите немного улучшить его вкусовые качества, прежде чем подать его к столу, добавьте в чашку несколько капель сока лимона, который вы только что выжали самостоятельно.

56. У лука есть одно неприятное свойство – раздражать глаза. Ничего страшного с вами не произойдет, если вы потерпите немного, когда будете чистить одну головку. Но что делать, если лука нужно почистить много? Например, для консервирования или шашлыка? Просто совсем немного времени прогрейте его в духовочном шкафу.

57. Если вы чистили лук, даже помыв их с мылом или посудомоечным средством, они все еще какое-то время будут пахнуть луком. Чтобы избавиться от этой проблемы, ополосните руки раствором воды и столового уксуса.

58. Чтобы репчатый лук во время приготовления пищи не стал горьким, не используйте для него мясорубку или железную терку.

59. Если лук горький, его нужно ополоснуть кипятком, а затем уксусом. Но если вначале применить только уксус, кипяток уже не понадобится.

60. Если вы заметили, что в гречке завелись жучки, ее следует тут же залить водой. Насекомые всплывут на поверхность, после чего воду необходимо слить. Затем поместите влажную крупу в духовку, прокалите ее и хорошенько переберите.
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Inessa_Rjabinina   обратиться по имени Пятница, 17 Февраля 2023 г. 00:21 (ссылка)
61. Если вы купили обычные приправы (без химии), то их необходимо добавлять в только что приготовленное блюдо (но пока оно еще горячее). Если вы добавите мелко измельченные приправы ранее, они не будут настолько ярко выраженными. Подавайте блюдо к столу только через пять минут.

62. Соль есть очень вредно. Вы можете полностью отказаться от нее, потому что она содержится в уже готовых магазинных продуктах. Так что вместо соли добавляйте в блюда немного свежего или сушеного укропа. Но если вам кажется, что соли все-таки не хватает, следует увеличить укропную дозу.

63. Если вы приобрели достаточное количество лимонов и не хотите, чтобы они испортились в ближайшее время, держите их в посуде с холодной водой, менять которую необходимо ежедневно.

64. Если вы накупили много лимонов и совершенно не знаете, где их хранить, потому что в холодильнике нет для них места, заверните их в папиросную или пергаментную бумагу и полностью погрузите цитрусовые в сухой песок.

65. Если после чаепития остался срезанный лимон, его нужно завернуть в чистую ткань, которая заранее была смочена в уксусе.

66. Для современной молодежи тархун – это такой сладкий газированный напиток. И только опытные хозяйки знают, что это экзотическая для нашего народа приправа, которая добавляется в первые и мясные блюда. Если эстрагон измельчить в порошок, его можно добавлять в соус при тушении говядины.

67. Если варить яйца неправильно или варить их слишком долго, яичная скорлупа может треснуть. Но чтобы в это время из нее не вытек белок, нужно тут же добавить в воду одну-две столовых ложек уксуса.

68. Раковины и эмалированную посуду приходится чистить постоянно. Но чтобы сэкономить на моющих средствах, намочите трепку уксусом и беритесь за работу.

69. Лучше всего для теста подходят сухие дрожжи. Но для хранения им подходит температура 6-8 градусов. При этом их необходимо хранить в бумаге, которая плотно обволакивает дрожжи. И у вас есть ровно двадцать один день, чтобы успеть использовать эти дрожжи.

70. Если вы предпочитаете использовать для теста сухие дрожжи, храните их в темном и сухом месте. Кухонный шкафчик для этого идеально подходит.

71. Если вы заметили, что холодильник стал источать зловонный запах, не думайте, что он исчезнет в одно прекрасное мгновение. Разложите по полочкам холодильника ломтики репчатого лука. Для этого можно разрезать головку на четыре части.

72. Если неприятный запах стал доноситься из термоса, его достаточно ополоснуть раствором воды и столового уксуса.

73. Согласитесь, совсем неприятно находиться на кухне и приглашать гостей, когда там неприятно пахнет. Чтобы решить эту проблему, прямо в этом помещении следует зажечь лимонные или апельсиновые корки.

74. У некоторых хозяек есть привычка хранить лук или сыр в пластмассовых баночках. Со временем эти емкости начинают неприятно пахнуть. Чтобы устранить запах и вновь начать пользоваться такими баночками, их достаточно ополоснуть изнутри теплой питьевой водой.

75. Если вам хотя бы приходилось разделывать селедку или мыть тарелку, на которой была селедка или блюдо из нее, вам не надо рассказывать, какой неприятный и трудновыводимый запах она оставляет после себя. Вы это и так прекрасно знаете. Для очистки одного посудомоечного средства недостаточно. Нужно приготовить раствор: на 1 л. воды ст. ложки уксуса.

76. Наверное, вы иногда замечали, что недостаточно помыть руки, после того как вы соприкасались с рыбой, луком и чесноком. Чтобы избавить вашу кожу от такого неприятного аромата, нужно хорошенько натереть ладони и внутреннюю сторону пальцев кухонной солью, а затем хорошенько промыть теплой проточной водой.

77. Рыбу нужно размораживать полностью, чтобы ее термическая обработка происходила равномерно. Для этого тушку рыбы необходимо положить в какую-либо посуду и накрыть пищевой пленкой.

78. Чтобы рыба готовилась быстрее и была очень вкусной, ее необходимо готовить в закрытой посуде.

79. Чтобы куски рыбы полностью прожаривались или пропекались, самые большие и толстые из них раскладывайте по краям посуды.

80. Если вы ждете гостей или просто готовите ужин, рыбу нужно готовить в последнюю очередь, так как ее не нужно подогревать второй раз, чтобы не пережарить.
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Inessa_Rjabinina   обратиться по имени Пятница, 17 Февраля 2023 г. 00:22 (ссылка)
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зуева_татьяна   обратиться по имени Пятница, 17 Февраля 2023 г. 14:51 (ссылка)
Спасибо!! Такой громадный список советов для хозяйки!! Главное, все нужные и полезные!!
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Тамара_Григорьевна   обратиться по имени Пятница, 17 Февраля 2023 г. 17:34 (ссылка)
Inessa_Rjabinina, БЛАГОДАРЮ НА добром совете.

(Добавил ссылку к себе в дневник)

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