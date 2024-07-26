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Создан: 04.04.2014
Записей: 12857
Комментариев: 367
Написано: 13697


Огурцы по-болгаpcки в микроволновке за 3 минуты

Четверг, 25 Июля 2024 г. 10:03 + в цитатник

Это самый быстрый peцепт маринования огурцов и самый вкусный.

Огурчики получаются хрустящими, остренькими просто ум отъешь!

Раньше я делала огурцы, как и большинство хозяек, то есть два раза заливала, выливала, кипятила и т.д., в общем процесс был долгим и трудоёмким. А самое главное огурцы в банке могли в один момент помутнеть и вспучиться.

С этим же способом, а я его применяю уже четвертый год у меня не вспучилась и не помутнела ни одна банка.

Итак, давайте ближе к делу.

Огурцы я закрываю в литровые или около того банки те, которые влезут в микроволновку.

Кстати, банки я никогда не стерилизую, ну вот так повелось…

Банки мою и обсушиваю.

На дно банки кладу укроп, чеснок и семена горчицы. Можно положить любые специи, какие вы любите.

Свежие огурчики я предварительно вымачиваю в холодной воде, но на долго не оставляю, примерно на час или два.

Отрезаю у огурцов попки и укладываю в банки.

Дальше делаю рассол:
На 1 литр воды беру, 1 стакан сахара (200 гр.), 2,5 столовые ложки соли и 250 мл 9% уксуса.
Казалось бы, сахара много, но во взаимодействии с уксусом и солью в таких пропорциях рассол не будет сладким, а зимой из банки его пить одно удовольствие!

Если кто любит огурчики чуть послаще, то сахара можно добавлять 250 гр. Я делаю и так, и так. Любые, они расходятся на ура!

Рассол ставлю на огонь, как закипит заливаю огурцы в банках.

Рассола хватает примерно на 3 литровые банки.

Затем, каждую банку (без крышки) ставлю в микроволновку ровно на 3 минуты, достаю и сразу закручиваю крышкой.

Несколько банок в микроволновку я не ставлю, только по одной.

Получается, как конвейер, пока одна нагревается вторую закрываешь и т.д.

Кто бы из моих знакомых не пользовался этим рецептом у всех он становится самым любимым, попробуйте обязательно и вы забудете, что такое помутневшие и вспученные огурцы.

А самое главное рецепт очень вкусный и быстрый! Уверена, что вам понравится!

Наш дом дача, сад, огород, рецепты

Рубрики:  Кулинария/Консервирование


Процитировано 27 раз
Понравилось: 11 пользователям
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татьяна_дяглова   обратиться по имени Пятница, 26 Июля 2024 г. 08:02 (ссылка)
А на какой режим в микроволновке?
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Любовь_фрезе   обратиться по имени Пятница, 26 Июля 2024 г. 22:04 (ссылка)
Спасибо большое..
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