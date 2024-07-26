Это самый быстрый peцепт маринования огурцов и самый вкусный.



Огурчики получаются хрустящими, остренькими просто ум отъешь!



Раньше я делала огурцы, как и большинство хозяек, то есть два раза заливала, выливала, кипятила и т.д., в общем процесс был долгим и трудоёмким. А самое главное огурцы в банке могли в один момент помутнеть и вспучиться.



С этим же способом, а я его применяю уже четвертый год у меня не вспучилась и не помутнела ни одна банка.



Итак, давайте ближе к делу.



Огурцы я закрываю в литровые или около того банки те, которые влезут в микроволновку.



Кстати, банки я никогда не стерилизую, ну вот так повелось…



Банки мою и обсушиваю.



На дно банки кладу укроп, чеснок и семена горчицы. Можно положить любые специи, какие вы любите.



Свежие огурчики я предварительно вымачиваю в холодной воде, но на долго не оставляю, примерно на час или два.



Отрезаю у огурцов попки и укладываю в банки.



Дальше делаю рассол:

На 1 литр воды беру, 1 стакан сахара (200 гр.), 2,5 столовые ложки соли и 250 мл 9% уксуса.

Казалось бы, сахара много, но во взаимодействии с уксусом и солью в таких пропорциях рассол не будет сладким, а зимой из банки его пить одно удовольствие!



Если кто любит огурчики чуть послаще, то сахара можно добавлять 250 гр. Я делаю и так, и так. Любые, они расходятся на ура!



Рассол ставлю на огонь, как закипит заливаю огурцы в банках.



Рассола хватает примерно на 3 литровые банки.



Затем, каждую банку (без крышки) ставлю в микроволновку ровно на 3 минуты, достаю и сразу закручиваю крышкой.



Несколько банок в микроволновку я не ставлю, только по одной.



Получается, как конвейер, пока одна нагревается вторую закрываешь и т.д.



Кто бы из моих знакомых не пользовался этим рецептом у всех он становится самым любимым, попробуйте обязательно и вы забудете, что такое помутневшие и вспученные огурцы.



А самое главное рецепт очень вкусный и быстрый! Уверена, что вам понравится!



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