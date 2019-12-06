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Фаршированные шампиньоны с курицей и сыром
Это универсальный рецепт. Сытное куриное филе с грибами может стать как самостоятельным блюдом, так и отличной закуской, чтобы разбудить аппетит.
Ингредиенты
Крупные шампиньоны - 10 штук
Куриное филе - 300 г
Подсолнечное масло - 2 ст. ложки
Соль - по вкусу
Молотый чёрный перец - по вкусу
Средняя луковица - 1 штука
Оливковое масло - 1 ст. ложка
Твёрдый сыр - 100 г
Промойте грибы, удалите у них ножки.
Мелко порезанное куриное филе обжарьте на подсолнечном масле
около 5 минут. Затем добавьте к мясу ножки шампиньонов, также мелко порубленные. Посолите и поперчите по вкусу.
Грибы дадут сок, обжаривайте, пока он не выпарится.
После этого добавьте измельчённый лук и жарьте ещё 3–4 минуты.
Получившейся начинкой нафаршируйте шампиньоны и выложите их на противень, смазанный оливковым маслом. Каждый гриб посыпьте сверху тёртым сыром.
Выпекайте в духовке, разогретой до 180 градусов, в течение 10–15 минут.
Подавать блюдо лучше горячим.
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