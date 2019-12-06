



Это универсальный рецепт. Сытное куриное филе с грибами может стать как самостоятельным блюдом, так и отличной закуской, чтобы разбудить аппетит.

Ингредиенты

Крупные шампиньоны - 10 штук

Куриное филе - 300 г

Подсолнечное масло - 2 ст. ложки

Соль - по вкусу

Молотый чёрный перец - по вкусу

Средняя луковица - 1 штука

Оливковое масло - 1 ст. ложка

Твёрдый сыр - 100 г

Промойте грибы, удалите у них ножки.

Мелко порезанное куриное филе обжарьте на подсолнечном масле

около 5 минут. Затем добавьте к мясу ножки шампиньонов, также мелко порубленные. Посолите и поперчите по вкусу.

Грибы дадут сок, обжаривайте, пока он не выпарится.

После этого добавьте измельчённый лук и жарьте ещё 3–4 минуты.

Получившейся начинкой нафаршируйте шампиньоны и выложите их на противень, смазанный оливковым маслом. Каждый гриб посыпьте сверху тёртым сыром.

Выпекайте в духовке, разогретой до 180 градусов, в течение 10–15 минут.

Подавать блюдо лучше горячим.































