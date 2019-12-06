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Желе из сливок
Основные ингредиенты (на 6 порций):
Желатин замочить в холодной воде на 40-60 минут.
В сливки добавить сахар и перемешать.
Желатин для полного растворения нагреть на слабом огне
(не доводить до кипения!)
Помешивая, влить сливки. Немного нагреть и снять с огня.
Вылить полученную смесь в форму.
Поставить форму в холодильник на 2-3 часа.
Чтобы вынуть желе из силиконовой формы, достаточно опустить
последнюю в горячую воду на несколько секунд.
Еще один вечный хит итальянских десертов — панна-котта.
Замачиваем 8 г листового желатина в 4–5 ст. л. теплой воды, оставляем разбухать.
Подрумяниваем в сухом сотейнике 50 г ванильного сахара до золотистого цвета. Добавляем размоченный желатин и интенсивно вымешиваем. Затем вливаем по 250 мл молока 3,2 % и сливок 33 %. Рубим на несколько частей стручок ванили и кладем в сотейник. Плавно доводим массу до кипения на самом слабом огне и томим, постоянно помешивая, в течение 4–5 минут. Сахар и желатин должны полностью разойтись. Вынимаем всю ваниль, остужаем загустевшую основу. Разливаем ее по фигурным силиконовым формочкам и убираем застывать в холодильник.
Соус из красной смородины идеально дополнит панна-котту. Взбиваем блендером 200 г свежих ягод в пюре, протираем через сито, засыпаем 100 г сахара и 1 ч. л. крахмала. Вливаем в ягодное пюре 50 мл воды в сотейнике и увариваем до загустения. Формочки с застывшей панна - коттой опускаем в горячую воду на несколько секунд и выкладываем на тарелки или блюдца. Особенно аппетитно она будет смотреться, если украсить ее веточками смородины и капельками огненно-красного ягодного соуса.
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|Десерты/крем,курд,пудинг
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