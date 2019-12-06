



Основные ингредиенты (на 6 порций):

Сливки 20% - 2 стакана Вода холодная - 1 стакан Сахарный песок - 10 столовых ложек Ванилин - по вкусу Желатин - 20 граммов

Инструкция по приготовлению

Желатин замочить в холодной воде на 40-60 минут.

В сливки добавить сахар и перемешать.

Желатин для полного растворения нагреть на слабом огне

(не доводить до кипения!)

Помешивая, влить сливки. Немного нагреть и снять с огня.

Вылить полученную смесь в форму.

Поставить форму в холодильник на 2-3 часа.

Чтобы вынуть желе из силиконовой формы, достаточно опустить

последнюю в горячую воду на несколько секунд.

Панна - котта: в объятьях ванильной неги

Еще один вечный хит итальянских десертов — панна-котта.

Замачиваем 8 г листового желатина в 4–5 ст. л. теплой воды, оставляем разбухать.

Подрумяниваем в сухом сотейнике 50 г ванильного сахара до золотистого цвета. Добавляем размоченный желатин и интенсивно вымешиваем. Затем вливаем по 250 мл молока 3,2 % и сливок 33 %. Рубим на несколько частей стручок ванили и кладем в сотейник. Плавно доводим массу до кипения на самом слабом огне и томим, постоянно помешивая, в течение 4–5 минут. Сахар и желатин должны полностью разойтись. Вынимаем всю ваниль, остужаем загустевшую основу. Разливаем ее по фигурным силиконовым формочкам и убираем застывать в холодильник.

Соус из красной смородины идеально дополнит панна-котту. Взбиваем блендером 200 г свежих ягод в пюре, протираем через сито, засыпаем 100 г сахара и 1 ч. л. крахмала. Вливаем в ягодное пюре 50 мл воды в сотейнике и увариваем до загустения. Формочки с застывшей панна - коттой опускаем в горячую воду на несколько секунд и выкладываем на тарелки или блюдца. Особенно аппетитно она будет смотреться, если украсить ее веточками смородины и капельками огненно-красного ягодного соуса.