



Классический салат с ананасами и куриной грудкой — отличное дополнение

к обеду в кругу семьи или друзей. Мы предлагаем вам простой рецепт,

где ингредиенты не нужно укладывать слоями, достаточно всё перемешать.

При необходимости салат можно слегка посолить.

Ингредиенты

Куриная грудка - 300 граммов

Консервированный ананас - 150 граммов

Кукуруза консервированная - 100 граммов

Огурец - 1 штука

Майонез - 2 ст.л.

Куриную грудку отварить до готовности, остудить и нарезать кубиками.

Огурцы вымыть, нарезать соломкой, ананасы нарезать кубиками.

Смешать в емкости курицу, ананасы, огурцы и кукурузу.

Заправить куриный салат с ананасами майонезом.





Нам нужно:

куриная грудка - 400 гр.

ананас - 250-300гр.

яйца - 6 шт.

сыр - 200 гр.

чеснок - 2 зубка ( по желанию)

майонез - по вкусу

В ингредиентах возможны отступления и ваша личная фантазия.

А вкус во многом зависит от способа подачи салата. Поэтому предлагаю

ещё 11 вариантов оформления блюда:

















