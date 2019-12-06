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Создан: 06.12.2019
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Салат "Курица с ананасом " классический

Суббота, 11 Ноября 2023 г. 16:46 + в цитатник

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Классический салат с ананасами и куриной грудкой — отличное дополнение
к обеду в кругу семьи или друзей. Мы предлагаем вам простой рецепт,
где ингредиенты не нужно укладывать слоями, достаточно всё перемешать.
При необходимости салат можно слегка посолить.
Ингредиенты
Куриная грудка - 300 граммов
Консервированный ананас - 150 граммов
Кукуруза консервированная - 100 граммов
Огурец - 1 штука
Майонез - 2 ст.л.
Куриную грудку отварить до готовности, остудить и нарезать кубиками.
Огурцы вымыть, нарезать соломкой, ананасы нарезать кубиками.
Смешать в емкости курицу, ананасы, огурцы и кукурузу.
Заправить куриный салат с ананасами майонезом.


Нам нужно:
куриная грудка - 400 гр.
ананас - 250-300гр.
яйца - 6 шт.
сыр - 200 гр.
чеснок - 2 зубка ( по желанию)
майонез - по вкусу
В ингредиентах возможны отступления и ваша личная фантазия.
А вкус во многом зависит от способа подачи салата. Поэтому предлагаю
ещё 11 вариантов оформления блюда:
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Рубрики:  Видиорецепты/про салаты
Салаты/мясные, с креветками


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