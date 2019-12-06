









Кулебяка это русское блюдо, точнее это рыбный пирог, для его приготовления

вам понадобится:

Тесто:

700 г муки в/с

10г свежих дрожжей

200 мл молока (если есть, то лучше молочная сыворотка)

150 мл воды

2 ст. ложки сахара

1/2 ст. ложки соли

2 яйца

50 г маргарина + 10г на смазывание противня

Начинка:

1,2-1,5 кг филе разной морской рыбы или речной малокостистой

1 стакан риса

2-3 крупные луковицы

50г сливочного масла

соль, перец

Технологические этапы:

Закваска: (10-15 минут) все дрожжи+100мл молока

+ 1 ст. ложка сахара, + 2 ст. ложки с горкой муки

Опара:

(1,5-2,5 часа, обминка опары каждые полчаса) вся закваска

+ оставшееся молоко+вода+оставшийся сахар+соль+половина оставшейся муки Тесто:

(1,5-2 часа, две обминки в процессе)

Вся опара + оставшаяся мука+маргарин + одно целое яйцо и белок второго.

Начинка:

Первый слой - отваренный в соленой воде рис второй слой - обжаренный до золотистого цвета на сливочном масле лук третий слой - нарезанная кусочками сырая рыба + соль,перец. После сборки выложить кулебяку швом вниз на противень

и оставить на расстойку в тёплом месте на 50-60 минут накрыв полотенцем.

Выпекать 35-45 минут с поэтапным понижением температуры от 200 до 160 градусов с увлажнением духовки. За 5 минут до готовности смазать для блеска меланжем (1желток+1ч.ложка воды+щепотка сахара - разболтать).



С древних времен Русь славилась пирогами, и один из самых популярных — кулебяка. Тесто для кулебяки должно быть тонким, но эластичным, а вот начинка может быть самой разной — всё зависит от фантазии хозяйки. От количества начинки также зависит, насколько вкусным будет пирог. Кулебяка готовится обычно овальной формы, но по желанию можно отойти от этого правила. Сегодня мы расскажем вам, как приготовить кулебяку во время поста. Занимайтесь выпечкой с любовью и молитвой, тогда домашняя кулебяка получится вкусной и обязательно порадует ваших близких!

Кулебяка с картофелем

Первое наше блюдо — кулебяка с картофелем.

Ингредиенты:

Для теста:

дрожжи — 50 г

вода — 200 мл

сахар — 15 г

растительное масло — 100 мл

мука — 600 г

соль — 5 г

Для начинки:

растительное масло — 50 мл

картофель — 1 кг

соль и специи — по вкусу

шампиньоны — 350 г

Способ приготовления:

Начинаем замешивать тесто для кулебяки с картофелем. В теплой воде смешиваем дрожжи с сахаром и оставляем в теплом месте. Когда дрожжи поднимутся, можно влить растительное масло. Также просеиваем муку.

Замешиваем плотное тесто и оставляем в теплом месте, пока оно не увеличится в 2 раза. Затем обминаем тесто и даем ему снова подняться.

В это время занимаемся начинкой. Картошку нарезаем недлинной тонкой соломкой, отвариваем, по желанию добавляем специи.

Когда картофель будет готов, жидкость сливаем.

Грибы промываем и нарезаем кусочками, обжариваем на растительном масле. Перемешиваем картофель и грибы.

Тесто раскатываем в прямоугольный пласт толщиной 4–5 мм. Выкладываем начинку только на половину. «Закрываем» пирог второй частью теста.

Переносим пирог на противень, застеленный пергаментом, и отправляем в духовку, разогретую до 180 °C, на 40 минут.

Приготовить кулебяку с картофелем проще,

чем могло показаться на первый взгляд

Кулебяка с капустой

А как же готовится кулебяка с капустой?

Ингредиенты:

Для теста:

вода — 150 мл

мука — 280–300 г

сахар — 35 г

сухие дрожжи — 3 г

соль — 2 г

растительное масло — 25 мл⠀

Для начинки:

капуста — 1 кг

морковь — 1 кг

лук — 1 шт.

соль и специи — по вкусу

Способ приготовления:

Соединяем все ингредиенты для теста и месим его в течение 10 минут. Затем перекладываем в миску, смазанную растительным маслом, и убираем в теплое место.

Готовим начинку. На растительном масле обжариваем лук и морковь. Затем добавляем капусту и специи. Тушим до готовности капусты.

Тесто для кулебяки с капустой раскатываем в прямоугольник. На середину выкладываем начинку. По бокам делаем надрезы и заплетаем косичку. Перекладываем на противень и ставим в разогретую до 180 °C духовку на 45 минут.