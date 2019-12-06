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Оригинальный мандариновый (шифоновый) рулет

Пятница, 10 Ноября 2023 г. 17:15 + в цитатник

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Сегодня приготовим нежный и простой мандариновый рулет🍊!
Такой оригинальный рулет на Новогоднем столе точно удивит Ваших близки!
А на его приготовление вы не потратите много сил и времени,
ведь готовится он быстро и просто.
Ингредиенты:
👉Бисквит:
Яйца: 5 шт
Сахар: 100г
Мука: 100г
Растительное. мало: 50г
Соль: 1 щеп.
Ванильный сахар:1 щеп.
👉Крем:
Сахар: 80г
Апельсиновый сок: 200мл
Крахмал кукурузный: 30г
Сливки 33%: 400мл
Сахар: 100г
👉Начинка:
Мандарин: 6-7 шт



Оранжевый шифон рулет.
Апельсиновый шифон торт (Форма 28x28 см)
Апельсиновый сок 50 г
Масло растительное 40г
Мед 20г
Мука для торта 65г
5 яиц
Сахар 60г
Выпекать при 150 ° C (302 ° F) в течение 18 минут
Апельсиновый крем шантильи взбитые сливки 250г
Сахар 20 г
Куантро 5 г
Монтаж и отделка 6 апельсинов мятный

Рубрики:  Сладкая выпечка/сладкие пироги, рулеты
Видиорецепты/про выпечку


Процитировано 8 раз
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