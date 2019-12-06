









Сегодня приготовим нежный и простой мандариновый рулет🍊!

Такой оригинальный рулет на Новогоднем столе точно удивит Ваших близки!

А на его приготовление вы не потратите много сил и времени,

ведь готовится он быстро и просто.

Ингредиенты:

👉Бисквит:

Яйца: 5 шт

Сахар: 100г

Мука: 100г

Растительное. мало: 50г

Соль: 1 щеп.

Ванильный сахар:1 щеп.

👉Крем:

Сахар: 80г

Апельсиновый сок: 200мл

Крахмал кукурузный: 30г

Сливки 33%: 400мл

Сахар: 100г

👉Начинка:

Мандарин: 6-7 шт







Оранжевый шифон рулет.

Апельсиновый шифон торт (Форма 28x28 см)

Апельсиновый сок 50 г

Масло растительное 40г

Мед 20г

Мука для торта 65г

5 яиц

Сахар 60г

Выпекать при 150 ° C (302 ° F) в течение 18 минут

Апельсиновый крем шантильи взбитые сливки 250г

Сахар 20 г

Куантро 5 г

Монтаж и отделка 6 апельсинов мятный