Рецепт
~ 800 г. говяжьей печени
2 крупных лука ( 400 г.)
3-4 моркови (400 г.)
3-4 маринованных огурца
~ 300 г. майонеза
растительное масло для обжаривания (~70 г.)
соль, чёрный молотый перец по вкусу
Ингредиенты:
0,5 кг говяжьей или телячьей печени
2 морковки
2 луковицы
3 средние соленые огурцы (200 г)
1 банка консервированного зеленого горошка
соль, перец, майонез по вкусу. Приготовление:
Печень отварить в подсоленной воде, охладить и натереть на крупной терке.
Лук порезать четверть кольцами, поджарить на растительном масле до прозрачности, добавить потертую на крупной терке морковь и потушить пока морковь не станет мягче. Снять с огня, охладить. Огурцы порезать тонкой соломкой или натереть на крупной терке. Открыть банку горошка, сцедить жидкость. Соединить все ингредиенты, посолить, поперчить по вкусу, заправить майонезом, перемешать.
Выложить в глубокий салатник, украсить зеленью, подать к столу. Совет: если есть время и терпение, все ингредиенты порезать очень тонкой соломкой. Лучше салат с печенью подходит теплым (по крайней мере не холоднее комнатной температуры), поэтому перед подачей на стол его следует заранее достать из холодильника.
Приятного аппетита!