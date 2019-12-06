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Нежный, сытный печёночный салат

Вторник, 07 Ноября 2023 г. 17:07 + в цитатник
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Рецепт
~ 800 г. говяжьей печени
2 крупных лука ( 400 г.)
3-4 моркови (400 г.)
3-4 маринованных огурца
~ 300 г. майонеза
растительное масло для обжаривания (~70 г.)
соль, чёрный молотый перец по вкусу



Ингредиенты:
  0,5 кг говяжьей или телячьей печени
  2 морковки
  2 луковицы
 3 средние соленые огурцы (200 г)
  1 банка консервированного зеленого горошка
  соль, перец, майонез по вкусу.
Приготовление:
Печень отварить в подсоленной воде, охладить и натереть на крупной терке.
Лук порезать четверть кольцами, поджарить на растительном масле до прозрачности, добавить потертую на крупной терке морковь и потушить пока морковь не станет мягче. Снять с огня, охладить. Огурцы порезать тонкой соломкой или натереть на крупной терке. Открыть банку горошка, сцедить жидкость. Соединить все ингредиенты, посолить, поперчить по вкусу, заправить майонезом, перемешать.
Выложить в глубокий салатник, украсить зеленью, подать к столу. Совет: если есть время и терпение, все ингредиенты порезать очень тонкой соломкой. Лучше салат с печенью подходит теплым (по крайней мере не холоднее комнатной температуры), поэтому перед подачей на стол его следует заранее достать из холодильника.
Приятного аппетита!

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Рубрики:  Видиорецепты/про салаты
Салаты/мясные, с креветками


Процитировано 15 раз
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