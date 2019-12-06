







Рецепт

~ 800 г. говяжьей печени

2 крупных лука ( 400 г.)

3-4 моркови (400 г.)

3-4 маринованных огурца

~ 300 г. майонеза

растительное масло для обжаривания (~70 г.)

соль, чёрный молотый перец по вкусу







Ингредиенты:

0,5 кг говяжьей или телячьей печени

2 морковки

2 луковицы

3 средние соленые огурцы (200 г)

1 банка консервированного зеленого горошка

соль, перец, майонез по вкусу.

Приготовление:

Печень отварить в подсоленной воде, охладить и натереть на крупной терке.

Лук порезать четверть кольцами, поджарить на растительном масле до прозрачности, добавить потертую на крупной терке морковь и потушить пока морковь не станет мягче. Снять с огня, охладить. Огурцы порезать тонкой соломкой или натереть на крупной терке. Открыть банку горошка, сцедить жидкость. Соединить все ингредиенты, посолить, поперчить по вкусу, заправить майонезом, перемешать.

Выложить в глубокий салатник, украсить зеленью, подать к столу. Совет: если есть время и терпение, все ингредиенты порезать очень тонкой соломкой. Лучше салат с печенью подходит теплым (по крайней мере не холоднее комнатной температуры), поэтому перед подачей на стол его следует заранее достать из холодильника.

Приятного аппетита!