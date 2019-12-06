



Только молоко и фрукты! Вкусный и полезный десерт без желатина и выпечки

за 5 минут. Это очень вкусный десерт с фруктами за 5 минут без выпечки и желатина! Этот быстрый и простой рецепт может приготовить каждый в домашних условиях, даже если у вас нет кулинарных навыков! Его вкус вас шокирует, а простота приготовления удивит! Так что смотрите это видео от начала до конца, чтобы узнать рецепт самого вкусного фруктового десерта за 5 минут без желатина!

► Рецепт приготовления и ингредиенты:

Форма ~ 1,5 литра

8 г агар-агара + 50 мл воды

Разогревать 350мл молока, 200 грамм сгущенного молока. Варить 1-2 минуты

200 г сметаны/йогурта добавить фрукты. Делайте все быстро, потому что агар-агар очень быстро твердеет. Охладить до полного остывания Готовый десерт хорошо держит форму Ммм... как вкусно!













Смешайте молоко, сгущенку и фрукты! Вкусный и полезный десерт без желатина и выпечки. Это очень вкусный десерт с фруктами за 5 минут без выпечки и желатина! Ингредиенты:

8 г агара

50 мл воды

150 мл молока

400 грамм йогурта

200 грамм сгущенного молока

Остудить в холодильнике 4-5 часов

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Лучший десерт, который я когда-либо ела! Рецепт за 5 минут!

Без выпечки, без желатина! Как приготовить вкусный фруктовый торт без желатина за 5 минут? Этот простой и быстрый рецепт может повторить каждый дома, даже если у вас нет кулинарных навыков!

Понадобится:

180 г печенья

70 грамм сливочного масла

15 г быстрорастворимого желатина + 100 мл воды 80°C

200 грамм сливочного сыра

100 мл сливок

500 мл сладкого йогурта

50 г сахарной пудры

желатиновый слой

30 г быстрорастворимого желатина + вода 150 мл 80°C

вода 450 мл 80 грамм сахара

2 г лимонной кислоты

30 мл лимонного сока

форма 7 дюймов

любимые фрукты







Никогда раньше не готовила молочные десерты с киви. На фотографиях и в видеороликах десерты с киви выглядят ну очень привлекательно. Десерт действительно получается красивый, готовится быстро, но ЕСТЬ его НЕЛЬЗЯ! Десерт из-за киви получился ОЧЕНЬ ГОРЬКИМ!!! Причиной является энзим, содержащийся в плодах киви, который превращает белок в горькую субстанцию. В сочетании с молочными продуктами, такими как творог, молоко или сливки, возникает такой же эффект

СОВЕТ: Замените КИВИ на виноград (другие фрукты или ягоды) и получится действительно вкусный и красивый десерт.

Ингредиенты:

Мандарины, Клубника, Киви - (виноград)

Молоко - 150 мл.

Сгущённое молоко - 150 мл.

Йогурт - 250 мл.

Вода - 70 мл.

Агар-агар - 10 гр.

Если есть вопросы по рецепту, пишите в комментариях, отвечу с удовольствием.