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Только молоко и фрукты! Вкусный и полезный десерт без желатина и выпечки за 5 минут
Только молоко и фрукты! Вкусный и полезный десерт без желатина и выпечки
за 5 минут. Это очень вкусный десерт с фруктами за 5 минут без выпечки и желатина! Этот быстрый и простой рецепт может приготовить каждый в домашних условиях, даже если у вас нет кулинарных навыков! Его вкус вас шокирует, а простота приготовления удивит! Так что смотрите это видео от начала до конца, чтобы узнать рецепт самого вкусного фруктового десерта за 5 минут без желатина!
► Рецепт приготовления и ингредиенты:
Форма ~ 1,5 литра
8 г агар-агара + 50 мл воды
Разогревать 350мл молока, 200 грамм сгущенного молока. Варить 1-2 минуты
200 г сметаны/йогурта добавить фрукты. Делайте все быстро, потому что агар-агар очень быстро твердеет. Охладить до полного остывания Готовый десерт хорошо держит форму Ммм... как вкусно!
Смешайте молоко, сгущенку и фрукты! Вкусный и полезный десерт без желатина и выпечки. Это очень вкусный десерт с фруктами за 5 минут без выпечки и желатина! Ингредиенты:
8 г агара
50 мл воды
150 мл молока
400 грамм йогурта
200 грамм сгущенного молока
Остудить в холодильнике 4-5 часов
Спасибо за просмотр!
Лучший десерт, который я когда-либо ела! Рецепт за 5 минут!
Без выпечки, без желатина! Как приготовить вкусный фруктовый торт без желатина за 5 минут? Этот простой и быстрый рецепт может повторить каждый дома, даже если у вас нет кулинарных навыков!
Понадобится:
180 г печенья
70 грамм сливочного масла
15 г быстрорастворимого желатина + 100 мл воды 80°C
200 грамм сливочного сыра
100 мл сливок
500 мл сладкого йогурта
50 г сахарной пудры
желатиновый слой
30 г быстрорастворимого желатина + вода 150 мл 80°C
вода 450 мл 80 грамм сахара
2 г лимонной кислоты
30 мл лимонного сока
форма 7 дюймов
любимые фрукты
Никогда раньше не готовила молочные десерты с киви. На фотографиях и в видеороликах десерты с киви выглядят ну очень привлекательно. Десерт действительно получается красивый, готовится быстро, но ЕСТЬ его НЕЛЬЗЯ! Десерт из-за киви получился ОЧЕНЬ ГОРЬКИМ!!! Причиной является энзим, содержащийся в плодах киви, который превращает белок в горькую субстанцию. В сочетании с молочными продуктами, такими как творог, молоко или сливки, возникает такой же эффект
СОВЕТ: Замените КИВИ на виноград (другие фрукты или ягоды) и получится действительно вкусный и красивый десерт.
Ингредиенты:
Мандарины, Клубника, Киви - (виноград)
Молоко - 150 мл.
Сгущённое молоко - 150 мл.
Йогурт - 250 мл.
Вода - 70 мл.
Агар-агар - 10 гр.
Если есть вопросы по рецепту, пишите в комментариях, отвечу с удовольствием.
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