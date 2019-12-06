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Как приготовить курник с мясом и картошкой. Ароматные, сочные и очень вкусные курники
Очень вкусные, сочные, сытные и несложные в приготовлении пирожки
курники с курицей, картошкой и луком.
Бездрожжевое тесто на сметане готовится просто и быстро,
с ним очень легко работать. Это проверенный вариант и очень удачный.
Ингредиенты:
Тесто:
мука – 450 гр
сода – 1/2 ч.л.
яйцо – 1 шт
сметана – 200 гр
масло сливочное – 100 гр
соль – 1 ч.л.
Начинка:
филе куриное – 500 гр
картофель – 350 гр (2 шт)
лук репчатый – 200 гр (2 шт)
перец черный – по вкусу соль – по вкусу
1. В глубокой миске смешать сметану, соду, яйцо, соль и мягкое сливочное масло;
2. Постепенно добавить просеянную муку и замесить мягкое, не липнущее к рукам тесто. Долго вымешивать тесто не нужно;
3. Накрыть тесто пищевой пленкой и убрать в холодильник на 20-30 минут;
4. Для начинки нарезать мелкими кубиками: картофель, лук и куриное филе.
Добавить соль, перец и все тщательно перемешать;
5. Тесто разделить на 12 равных частей и сформировать шарики. Каждый шарик раскатать в пласт диаметром примерно 15 см. В центр положить небольшое количество начинки (примерно 2 ст.л.), соединить края теста, хорошо защипнуть, формируя треугольники, в середине оставить отверстие;
6. Выложить курники на противень, выстеленный пергаментной бумагой;
7. Выпекать в духовке, разогретой до 180 градусов примерно 35-40 минут. За 10-15 минут до готовности по желанию смазать курники взбитым яйцом или желтком;
8. Готовые курники выложить на блюдо и горячими подать к столу.
Приятного аппетита!
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