









Очень вкусные, сочные, сытные и несложные в приготовлении пирожки

курники с курицей, картошкой и луком.

Бездрожжевое тесто на сметане готовится просто и быстро,

с ним очень легко работать. Это проверенный вариант и очень удачный.



Ингредиенты:

Тесто:

мука – 450 гр

сода – 1/2 ч.л.

яйцо – 1 шт

сметана – 200 гр

масло сливочное – 100 гр

соль – 1 ч.л.

Начинка:

филе куриное – 500 гр

картофель – 350 гр (2 шт)

лук репчатый – 200 гр (2 шт)

перец черный – по вкусу соль – по вкусу

1. В глубокой миске смешать сметану, соду, яйцо, соль и мягкое сливочное масло;

2. Постепенно добавить просеянную муку и замесить мягкое, не липнущее к рукам тесто. Долго вымешивать тесто не нужно;

3. Накрыть тесто пищевой пленкой и убрать в холодильник на 20-30 минут;

4. Для начинки нарезать мелкими кубиками: картофель, лук и куриное филе.

Добавить соль, перец и все тщательно перемешать;

5. Тесто разделить на 12 равных частей и сформировать шарики. Каждый шарик раскатать в пласт диаметром примерно 15 см. В центр положить небольшое количество начинки (примерно 2 ст.л.), соединить края теста, хорошо защипнуть, формируя треугольники, в середине оставить отверстие;

6. Выложить курники на противень, выстеленный пергаментной бумагой;

7. Выпекать в духовке, разогретой до 180 градусов примерно 35-40 минут. За 10-15 минут до готовности по желанию смазать курники взбитым яйцом или желтком;

8. Готовые курники выложить на блюдо и горячими подать к столу.

Приятного аппетита!

