







Одним из самых простых пирогов стоит считать яблочный пирог.

Дело в том, что рецепты этого пирога есть в кухнях большинства стран.

Их можно приготовить из простых ингредиентов и довольно быстро.

Есть специальные мгновенные рецепты яблочного пирога.

Ингредиенты для яблочного пирога:

Яйца — 3 шт.;

Соль — щепотка;

Сахар — 130 г;

Ванильный сахар — 1 ч.л.;

Мука — 300 г;

Разрыхлитель — 10 г;

Сливочное масло — 70 г;

Молоко — 180 мл;

Яблоки — 3 шт.

Приготовление яблочного пирога:

В миску с яйцами высыпаем ванильный и классических сахара, соль.

При помощи миксера взбиваем яйца до появления пышной белой массы.

Соединяем муку с разрыхлителем, просеиваем ½ часть в яичную массу.

Лопаткой аккуратно замешиваем тесто для пирога.

В сотейник выкладываем сливочное масло, вливаем молоко. На умеренном

огне растапливаем сливочное масло в молоке, выливаем в тесто.

Просеиваем в тесто вторую часть муки с разрыхлителем, продолжаем

замешивать густое тесто. Застилаем форму для выпечки пергаментом —

стенки и дно.

Первую часть теста выкладываем на поверхность ровным слоем. Нарезаем маленькими тонкими дольками яблоки, кладем внахлест на верхушку теста.

Второй частью теста накрываем яблочный слой, выравниваем.

Выпекаем пирог при 180 градусах 40 минут.

По желанию перед запеканием можно посыпать пирог миндальной крошкой. После приготовления выпечку украшают ванильным сахаром.