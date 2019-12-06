|
Вот как нужно готовить минтай - вкусное и простое блюдо за копейки
Минтай в соусе – это не только вкусное и простое в приготовлении блюдо,
но и совсем недорогое. Как приготовить минтай – самый простой способ
в этом видео. Рыба с овощами отлично подойдет на второе.
Ингредиенты:
0,5 кг. минтая
растительное масло
1 луковица
1 стакан муки
0,5 литра холодной воды
1 ч.л. соли (перец по желанию)
Диетический рецепт для лечебного и профилактического питания:
запеченный минтай, с картофелем и йогуртом. Просто, вкусно и полезно!
Для этого блюда подойдет любая рыба небольшой жирности.
Порции: 4-5 На 100 г блюда: Белки - 8,9 Жиры - 0,7 Углеводы - 9,9 Ккал - 81,3 Ингредиенты
1. Минтай (филе) – 500 г
2. Картофель – 500 г
3. Йогурт – 150 г
4. Соль по вкусу
Диетическое, низкокалорийное блюдо из рыбы для лечебного и профилактического питания при болезнях органов пищеварения: запеченное филе минтая с морковью, яичными белками и молоком. Очень вкусно и полезно!
Блюдо от моего подписчика, выражаю ему огромную благодарность!
Ингредиенты
1. Минтай (филе) – 600 г
2. Морковь – 400 г
3. Лук – 80 г (необязательный ингредиент)
4. Молоко(нежирное) – 200 мл
5. Яйца (куриные) – 2 шт.
Рыбка получается сочной и нежной благодаря овощам.
Готовить минтая очень просто.
Прекрасно сочетается с любыми гарнирами.
Для приготовления понадобится:
свежемороженный минтай - 500 г
(можно заменить на хек или треску)
лук - 2 шт
морковь - 2шт
растительное масло - 2 ст.л
томатная паста - 2 ст.л
вода 70 мл
черный молотый перец, паприка, соль - по вкусу.
|Рубрики:
|Рыбные блюда/в духовке
Видиорецепты/повседневное
|« Пред. запись — К дневнику — След. запись »
|Страницы: [1] [Новые]