







Минтай в соусе – это не только вкусное и простое в приготовлении блюдо,

но и совсем недорогое. Как приготовить минтай – самый простой способ

в этом видео. Рыба с овощами отлично подойдет на второе.

Ингредиенты:

0,5 кг. минтая

растительное масло

1 луковица

1 стакан муки

0,5 литра холодной воды

1 ч.л. соли (перец по желанию)









Диетический рецепт для лечебного и профилактического питания:

запеченный минтай, с картофелем и йогуртом. Просто, вкусно и полезно!

Для этого блюда подойдет любая рыба небольшой жирности.

Порции: 4-5 На 100 г блюда: Белки - 8,9 Жиры - 0,7 Углеводы - 9,9 Ккал - 81,3 Ингредиенты

1. Минтай (филе) – 500 г

2. Картофель – 500 г

3. Йогурт – 150 г

4. Соль по вкусу









Диетическое, низкокалорийное блюдо из рыбы для лечебного и профилактического питания при болезнях органов пищеварения: запеченное филе минтая с морковью, яичными белками и молоком. Очень вкусно и полезно!

Блюдо от моего подписчика, выражаю ему огромную благодарность!

Ингредиенты

1. Минтай (филе) – 600 г

2. Морковь – 400 г

3. Лук – 80 г (необязательный ингредиент)

4. Молоко(нежирное) – 200 мл

5. Яйца (куриные) – 2 шт.







Рыбка получается сочной и нежной благодаря овощам.

Готовить минтая очень просто.

Прекрасно сочетается с любыми гарнирами.

Для приготовления понадобится:

свежемороженный минтай - 500 г

(можно заменить на хек или треску)

лук - 2 шт

морковь - 2шт

растительное масло - 2 ст.л

томатная паста - 2 ст.л

вода 70 мл

черный молотый перец, паприка, соль - по вкусу.

