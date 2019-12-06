Записи Друзья Комментарии
Guten appetit
Аватар Guten_appetit

 -Рубрики

 -Подписка по e-mail

 

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 06.12.2019
Записей: 7296
Комментариев: 7415
Написано: 15325


Вот как нужно готовить минтай - вкусное и простое блюдо за копейки

Суббота, 14 Октября 2023 г. 13:42 + в цитатник

31 (700x393, 345Kb)





Минтай в соусе – это не только вкусное и простое в приготовлении блюдо,
но и совсем недорогое. Как приготовить минтай – самый простой способ
в этом видео. Рыба с овощами отлично подойдет на второе.
 Ингредиенты:
  0,5 кг. минтая
 растительное масло
 1 луковица
  1 стакан муки
 0,5 литра холодной воды
 1 ч.л. соли (перец по желанию)
30 (700x393, 288Kb)



Диетический рецепт для лечебного и профилактического питания:
запеченный минтай, с картофелем и йогуртом. Просто, вкусно и полезно!
Для этого блюда подойдет любая рыба небольшой жирности.
Порции: 4-5 На 100 г блюда: Белки - 8,9 Жиры - 0,7 Углеводы - 9,9 Ккал - 81,3 Ингредиенты
1. Минтай (филе) – 500 г
2. Картофель – 500 г
3. Йогурт – 150 г
4. Соль по вкусу
РјРёРЅС‚Р°Р№ (700x393, 226Kb)



Диетическое, низкокалорийное блюдо из рыбы для лечебного и профилактического питания при болезнях органов пищеварения: запеченное филе минтая с морковью, яичными белками и молоком. Очень вкусно и полезно!
Блюдо от моего подписчика, выражаю ему огромную благодарность!
 Ингредиенты
1. Минтай (филе) – 600 г
2. Морковь – 400 г
3. Лук – 80 г (необязательный ингредиент)
4. Молоко(нежирное) – 200 мл
5. Яйца (куриные) – 2 шт.



Рыбка получается сочной и нежной благодаря овощам.
Готовить минтая очень просто.
Прекрасно сочетается с любыми гарнирами.
Для приготовления понадобится:
свежемороженный минтай - 500 г
(можно заменить на хек или треску)
лук - 2 шт
морковь - 2шт
растительное масло - 2 ст.л
томатная паста - 2 ст.л
вода 70 мл
черный молотый перец, паприка, соль - по вкусу.
 

Рубрики:  Рыбные блюда/в духовке
Видиорецепты/повседневное


Процитировано 21 раз
Понравилось: 21 пользователям
Нравится

К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

О проекте