



Очень воздушный и нежный ангельский торт с заварным кремом непременно придется вам по душе. Кокосовые стружки придают торту ангельский вид и превосходный вкус.







Более подробно, как приготовить ангельский торт с заварным кремом, я расскажу далее. Белый шоколад, для украшения торта, можно заменить теми же кокосовыми стружками. Также можно украсить торт ягодами или консервированными фруктами. На мой взгляд этот рецепт ангельского торта с заварным кремом

один из самых удачных.

Ингредиенты:

яйца - 6 шт

сахар - 220 гр

ванильный сахар - 5 гр

мука - 90 гр

сметана - 300 гр

лимонный сок - 1 ч.л.

сахарная пудра - 80 гр

сливочное масло - 100 гр

кокосовая стружка - для украшения

белый шоколад - для украшения



Сначала займемся кремом. Отделяем желтки от белков и складываем желтки в глубокую миску. Белки убираем в сторону. Добавляем к желткам 150 грамм сахара, 5 грамм ванильного сахара. Перемешиваем все венчиком до однородного состояния.

Далее добавляем 20 грамм муки, сметану и еще раз все перемешиваем.

Ставим емкость с будущим кремом на огонь и постоянно помешивая доводим крем до загустения.

Перекладываем готовый заварной крем в подходящую емкость, закрываем пищевой пленкой и отправляем его остывать.

Займемся бисквитом для торта. В яичные белки добавляем щепотку соли и взбиваем миксером до воздушности.

После этого, всыпаем 70 грамм сахара, вливаем лимонный сок и взбиваем белки миксером, примерно 7 минут, до устойчивого, густого состояния.

Затем, добавляем к взбитым белкам 70 грамм просеянной муки, просеянную сахарную пудру и все аккуратно перемешиваем.

Форму диаметром 20 сантиметров застилаем бумагой для выпечки или пергаментом. Выкладываем нашу основу для бисквита и аккуратно разравниваем лопаткой. Отправляем в разогретую до 170 градусов духовку на 35-40 минут. По истечению времени достаем наш бисквит и оставляем остывать.

100 грамм сливочного масла взбиваем блендером 3-4 минуты. Затем, постепенно, по ложке вводим остывшую желтковую массу, не переставая взбивать до однородного состояния. Заварной крем для торта готов.

Достаем из формы остывший бисквит и делим его на 2 части. На одну часть выкладываем чуть меньше половины крема и разравниваем его лопаткой. Сверху накрываем второй половинкой бисквита и тоже обмазываем кремом. Не забываем обмазать бока.

Кокосовой стружкой обсыпаем бока нашего торта, а сверху украшаем, натертым на крупной терке или наструганным ножом, белым шоколадом.