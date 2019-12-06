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Простой в приготовлении, невероятно вкусный тортик для моих самых близких подруг
Когда ко мне приходят подруги, я всегда готовлю этот тортик!
Ингредиенты:
Масло сливочное — 200 гр
Сахар — 1,5-2 стакан
Сметана (жирность от 20%) — 500 гр
Мука — 2 стакан
Разрыхлитель теста — 1 ч. л.
Ванилин — 1 гр
Тертый шоколад для посыпки
Приготовление:
Растереть миксером масло с сахаром.
Добавить сметану и взбить до полного растворения сахара.
Разделить получившуюся массу на 2 части.
В одну добавляем ванилин – это будет наш крем.
Во вторую половину добавляем муку и разрыхлитель,
чтобы получилось легкое тесто.
Тесто выкладываем в форму и выпекаем 40 минут при 180 градусов.
Как только крем остынет, режем его на 2-3 части и промазываем кремом.
Сверху посыпаем тертым шоколадом.
Ставим торт в холодильник на ночь, чтобы пропитался.
Приятного аппетита!
|Рубрики:
|Сладкая выпечка/торты, бисквиты
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