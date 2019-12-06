



Когда ко мне приходят подруги, я всегда готовлю этот тортик!

Ингредиенты:

Масло сливочное — 200 гр

Сахар — 1,5-2 стакан

Сметана (жирность от 20%) — 500 гр

Мука — 2 стакан

Разрыхлитель теста — 1 ч. л.

Ванилин — 1 гр

Тертый шоколад для посыпки

Приготовление:

Растереть миксером масло с сахаром.

Добавить сметану и взбить до полного растворения сахара.

Разделить получившуюся массу на 2 части.

В одну добавляем ванилин – это будет наш крем.

Во вторую половину добавляем муку и разрыхлитель,

чтобы получилось легкое тесто.

Тесто выкладываем в форму и выпекаем 40 минут при 180 градусов.

Как только крем остынет, режем его на 2-3 части и промазываем кремом.

Сверху посыпаем тертым шоколадом.

Ставим торт в холодильник на ночь, чтобы пропитался.

Приятного аппетита!