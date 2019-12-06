









Предлагаю рецепт замечательного, пышного яблочного пирога

под названием "Заливные яблочки".

На мой взгляд, он во много схож с самым популярным

яблочным пирогом - шарлоткой, но вместе с тем имеет свои нюансы.

Нам потребуется:

- 1 ст. муки

(я всегда использую стакан объемом 250 мл)

- 2/3 ст. сахара

- 3 яйца

- 2-3 яблока

- 1 ст.л. сметаны

- 1 ч.л. ванильного сахара

- 1/2 ч.л. разрыхлителя

- 1/3 ч.л. соли

- цедра лимона или апельсина

(корица) по желанию

- сахарная пудра (для украшения)



