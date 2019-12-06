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Замечательный, пышный яблочный пирог "Заливные яблочки"
Предлагаю рецепт замечательного, пышного яблочного пирога
под названием "Заливные яблочки".
На мой взгляд, он во много схож с самым популярным
яблочным пирогом - шарлоткой, но вместе с тем имеет свои нюансы.
Нам потребуется:
- 1 ст. муки
(я всегда использую стакан объемом 250 мл)
- 2/3 ст. сахара
- 3 яйца
- 2-3 яблока
- 1 ст.л. сметаны
- 1 ч.л. ванильного сахара
- 1/2 ч.л. разрыхлителя
- 1/3 ч.л. соли
- цедра лимона или апельсина
(корица) по желанию
- сахарная пудра (для украшения)
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