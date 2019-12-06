









Ингредиенты :

мини паприка - 400 гр.

сливочный сыр - 200 гр.

сыр фета - 80 гр.

лук - 1шт.

уксус 25% - 5 ст.л

чеснок - 1 - 2 зубчика

черный перец,

соль - 1ст.л

+ укроп, петрушка

+ вода - 1л.







Этот ролик о том как я фарширую антипасти из мини сладких перчиков

и мини помидорок

рецепт:

300 г - Сл.сыр с зеленью

200 г Творога

200 г Брынзы

700 г Мини Помидор

400 г Мини Паприка

Чеснок 3-5 зубчиков

1/4 ч.л Кр. пикантного перца

1/4 ч.л Черного перца

Чеснок 3 зубца

Зелень:

Петрушка, Укроп, Базилик

Рас.масло 1000- 1300 мл

Уксус 2 ст.л 5%

Чеснок 2-3 зубца







Друзья, всем привет) Приготовим сегодня закуску - маленькие перчики с сыром.

Готовиться не сложно, получается очень вкусно и красиво. Такую закуску можно приготовить и на праздничный стол.

Рецепт:

Мини-Перчики – 8 штук

Сыр Голландский – 100 грамм

Чеснок свежий – 1 зубчик ( по вкусу)

Укроп – по вкусу

Сыр Фетакса – 100 грамм

Греческий йогурт (или сметана) – 2 стол. л.

Зелень для украшения ( петрушка)

