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Антипасти - традиционная итальянская закуска. Рецепт мини - перчики, мини - томаты с сыром
Ингредиенты :
мини паприка - 400 гр.
сливочный сыр - 200 гр.
сыр фета - 80 гр.
лук - 1шт.
уксус 25% - 5 ст.л
чеснок - 1 - 2 зубчика
черный перец,
соль - 1ст.л
+ укроп, петрушка
+ вода - 1л.
Этот ролик о том как я фарширую антипасти из мини сладких перчиков
и мини помидорок
рецепт:
300 г - Сл.сыр с зеленью
200 г Творога
200 г Брынзы
700 г Мини Помидор
400 г Мини Паприка
Чеснок 3-5 зубчиков
1/4 ч.л Кр. пикантного перца
1/4 ч.л Черного перца
Чеснок 3 зубца
Зелень:
Петрушка, Укроп, Базилик
Рас.масло 1000- 1300 мл
Уксус 2 ст.л 5%
Чеснок 2-3 зубца
Друзья, всем привет) Приготовим сегодня закуску - маленькие перчики с сыром.
Готовиться не сложно, получается очень вкусно и красиво. Такую закуску можно приготовить и на праздничный стол.
Рецепт:
Мини-Перчики – 8 штук
Сыр Голландский – 100 грамм
Чеснок свежий – 1 зубчик ( по вкусу)
Укроп – по вкусу
Сыр Фетакса – 100 грамм
Греческий йогурт (или сметана) – 2 стол. л.
Зелень для украшения ( петрушка)
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