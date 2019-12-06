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Четыре салата без майонеза - вся изюминка в заправке
Майонез в салаты добавляют практически все. Но медики и ученые в один голос твердят, что он вреден для здоровья, особенно покупной.
Я предлагаю испытать рецепты блюд без майонеза. На мой взгляд, такие/
блюда вкуснее, чем те, которые заправляют майонезом.
«Хорошее настроение»
8 яиц,
200 г свежих огурцов,
1 пучок зеленого лука,
2-3 плотных красных помидора,
1 пучок петрушки.
Приправа:
2 желтка,
2 ст. ложки растительного масла,
1 ст. ложка крепкой горчицы,
сок половинки лимона,
100 г сливок или сметаны,
щепотка сахара,
соль и перец – по вкусу.
Сваренные яйца нарезаем кружочками и укладываем в салатник, добавляем нарезанные кубиками свежие огурцы, ломтики помидоров, мелко измельченные зеленый лук и петрушку. Компоненты приправы перемешиваем до получения однородной массы, заправляем по вкусу солью, перцем и сахаром. Готовой приправой поливаем салат, слегка встряхиваем и ставим в холодное место до подачи на стол.
400 г крепких красных помидоров,
1 луковица,
1 пучок зелени петрушки,
3-4 листика базилика,
4-5 ядер миндаля,
4-5 ядер грецкого ореха.
Приправа:
1 ст. ложка растительного масла,
сок 1 лимона,
1 ст. ложка горчицы,
1 ст. ложка хлебной крошки,
соль – по вкусу.
Помидоры и репчатый лук нарезаем кружочками, выкладываем в салатницу, добавляем тонко нарезанную зелень петрушки и базилика. Тщательно перемешиваем все составные части приправы, поливаем салат и очень осторожно перемешиваем двумя ложками. Сверху посыпаем крупно измельченным миндалем и грецкими орехами. И сразу ставим на стол.
250 г вареного мяса,
400 г картофеля,
сваренного в мундире,
400 г свежих помидоров,
1 вареное яйцо.
Заправка:
2 вареных желтка,
0,5 ч. ложки сухой горчицы,
3/4 ч. ложки соли,
1/4 ч. ложки молотого черного перца,
2 ч. ложки зелени укропа ,
2 ч. ложки рубленых каперсов,
0,5 ст. ложки 6-процентного уксуса
или разведенной лимонной кислоты,
1 ст. ложка растительного масла.
Картофель очищаем и нарезаем тонкими ломтиками, так же нарезаем вареное мясо и помидоры. В салатник выкладываем ровным слоем помидоры, солим и перчим. Сверху кладем слой мяса, на него – слой картофеля и так же солим и перчим. Поливаем заправкой и украшаем яйцом, разрезанным на четыре части.
Для заправки:
желтки протираем через сито, смешиваем с сухой горчицей, солью, перцем, луком, зеленью укропа и каперсами. Заливаем смесью уксуса и растительного масла, хорошо взбитой в отдельной посуде, перемешиваем. Салат готов.
200 г капусты,
100 г апельсинов,
100 г мандаринов,
100 г груш,
100 г чернослива,
75 г апельсинового сока,
50 мл оливкового масла,
листовой салат, зелень.
Капусту мелко шинкуем и перетираем руками до появления сока. Апельсины и мандарины разделяем на дольки и очищаем от пленок. Крупные дольки апельсина разрезаем поперек. Свежие груши очищаем от кожуры, удаляем сердцевину и шинкуем дольками. Сушеный чернослив запариваем и освобождаем от косточек. Подготовленные продукты перемешиваем, заправляем апельсиновым соком, растительным маслом и добавляем лимонную кислоту. Готовый салат выкладываем горкой в салатник, украшаем черносливом, листьями салата и другой зеленью.
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