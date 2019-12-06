



Майонез в салаты добавляют практически все. Но медики и ученые в один голос твердят, что он вреден для здоровья, особенно покупной.

Я предлагаю испытать рецепты блюд без майонеза. На мой взгляд, такие/

блюда вкуснее, чем те, которые заправляют майонезом.

«Хорошее настроение»

8 яиц,

200 г свежих огурцов,

1 пучок зеленого лука,

2-3 плотных красных помидора,

1 пучок петрушки.

Приправа:

2 желтка,

2 ст. ложки растительного масла,

1 ст. ложка крепкой горчицы,

сок половинки лимона,

100 г сливок или сметаны,

щепотка сахара,

соль и перец – по вкусу.

Сваренные яйца нарезаем кружочками и укладываем в салатник, добавляем нарезанные кубиками свежие огурцы, ломтики помидоров, мелко измельченные зеленый лук и петрушку. Компоненты приправы перемешиваем до получения однородной массы, заправляем по вкусу солью, перцем и сахаром. Готовой приправой поливаем салат, слегка встряхиваем и ставим в холодное место до подачи на стол.

«Как в Новой Зеландии»

400 г крепких красных помидоров,

1 луковица,

1 пучок зелени петрушки,

3-4 листика базилика,

4-5 ядер миндаля,

4-5 ядер грецкого ореха.

Приправа:

1 ст. ложка растительного масла,

сок 1 лимона,

1 ст. ложка горчицы,

1 ст. ложка хлебной крошки,

соль – по вкусу.

Помидоры и репчатый лук нарезаем кружочками, выкладываем в салатницу, добавляем тонко нарезанную зелень петрушки и базилика. Тщательно перемешиваем все составные части приправы, поливаем салат и очень осторожно перемешиваем двумя ложками. Сверху посыпаем крупно измельченным миндалем и грецкими орехами. И сразу ставим на стол.

Мясной по-французски

250 г вареного мяса,

400 г картофеля,

сваренного в мундире,

400 г свежих помидоров,

1 вареное яйцо.

Заправка:

2 вареных желтка,

0,5 ч. ложки сухой горчицы,

3/4 ч. ложки соли,

1/4 ч. ложки молотого черного перца,

2 ч. ложки зелени укропа ,

2 ч. ложки рубленых каперсов,

0,5 ст. ложки 6-процентного уксуса

или разведенной лимонной кислоты,

1 ст. ложка растительного масла.

Картофель очищаем и нарезаем тонкими ломтиками, так же нарезаем вареное мясо и помидоры. В салатник выкладываем ровным слоем помидоры, солим и перчим. Сверху кладем слой мяса, на него – слой картофеля и так же солим и перчим. Поливаем заправкой и украшаем яйцом, разрезанным на четыре части.

Для заправки:

желтки протираем через сито, смешиваем с сухой горчицей, солью, перцем, луком, зеленью укропа и каперсами. Заливаем смесью уксуса и растительного масла, хорошо взбитой в отдельной посуде, перемешиваем. Салат готов.

«Цитрусовое чудо»

200 г капусты,

100 г апельсинов,

100 г мандаринов,

100 г груш,

100 г чернослива,

75 г апельсинового сока,

50 мл оливкового масла,

листовой салат, зелень.

Капусту мелко шинкуем и перетираем руками до появления сока. Апельсины и мандарины разделяем на дольки и очищаем от пленок. Крупные дольки апельсина разрезаем поперек. Свежие груши очищаем от кожуры, удаляем сердцевину и шинкуем дольками. Сушеный чернослив запариваем и освобождаем от косточек. Подготовленные продукты перемешиваем, заправляем апельсиновым соком, растительным маслом и добавляем лимонную кислоту. Готовый салат выкладываем горкой в салатник, украшаем черносливом, листьями салата и другой зеленью.