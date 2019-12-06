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Волованы с красной икрой - классический вариант
Здравствуйте! Сегодня я приготовлю Волова́ны (фр. vol-au-vent, «полёт на ветру») — пикантная закуска французского происхождения, небольшого размера выпечка из слоёного теста в форме башенки с начинкой из мясного, рыбного или грибного рагу.
В качестве начинки я использовала сливочный творожный сыр, по желанию можно также добавить в него любую зелень. Безумно вкусно!
Продукты:
слоеное бездрожжевое тесто - 500 г
сливочный творожный сыр - 150 г
красная икра - 100 г
свежий чеснок - 1 крупный зубчик
зелень для украшения (укроп или петрушка)
1 небольшое яйцо (для смазки теста перед выпечкой)
Из этого количества получится 17 штук.
Выпекать в заранее разогретой до 180 градусов духовке 15-20 минут.
Наполнить начинкой, сверху раскладываем икру.
Украшаем зеленью и подаем! Блюдо с волованами затянуть пищевой пленкой и держать в холодильнике до подачи. Либо хранить испеченные в пакете, чтобы
не высохли, а перед подачей наполнить и украсить икрой.
Волованы можно наполнять разнообразными начинками – мясом, грибами, паштетом, фруктами и много чем другим. Из 250 г теста у меня получилось 14 штук.
Ингредиенты
250 г слоеного теста (бездрожжевого)
1 банка сливочного сыра (150 г)
полбаночки красной икры
яйцо для смазки
Тесто раскатать до 3-4 мм по высоте. Вырезать кружки диаметром примерно 5 см (я вырезала перевернутым бокалом, если есть - можно вырезать специальными формочками для теста).
Половину полученных кружков выложить на противень,
застеленный пекарской бумагой. Смазать взбитым яйцом.
Из второй половины кружков сделать кольца. Для этого вырезать формочкой диаметром 3 см маленькие кружки (я использовала крышку от пластиковой бутылки).
Полученные кольца выложить поверх цельных кружков, слегка прижать.
Поставить в разогретую до 200 градусов духовку.
Выпекать примерно 20 минут. Кстати, обрезки можно выпечь вместе с
волованами, потом просто посыпать их сахарной пудрой и съесть.
Готовые волованы полностью остудить.
Серединку в воловане немного примять.
Вложить чайную ложечку сливочного сыра.
Сверху выложить пол чайной ложечки икры.
Готово.
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|Закуски, перекус/с икрой, консервой, рыбой
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