









Здравствуйте! Сегодня я приготовлю Волова́ны (фр. vol-au-vent, «полёт на ветру») — пикантная закуска французского происхождения, небольшого размера выпечка из слоёного теста в форме башенки с начинкой из мясного, рыбного или грибного рагу.

В качестве начинки я использовала сливочный творожный сыр, по желанию можно также добавить в него любую зелень. Безумно вкусно!

Продукты:

слоеное бездрожжевое тесто - 500 г

сливочный творожный сыр - 150 г

красная икра - 100 г

свежий чеснок - 1 крупный зубчик

зелень для украшения (укроп или петрушка)

1 небольшое яйцо (для смазки теста перед выпечкой)

Из этого количества получится 17 штук.

Выпекать в заранее разогретой до 180 градусов духовке 15-20 минут.

Наполнить начинкой, сверху раскладываем икру.

Украшаем зеленью и подаем! Блюдо с волованами затянуть пищевой пленкой и держать в холодильнике до подачи. Либо хранить испеченные в пакете, чтобы

не высохли, а перед подачей наполнить и украсить икрой.

Волованы можно наполнять разнообразными начинками – мясом, грибами, паштетом, фруктами и много чем другим. Из 250 г теста у меня получилось 14 штук.

Ингредиенты

250 г слоеного теста (бездрожжевого)

1 банка сливочного сыра (150 г)

полбаночки красной икры

яйцо для смазки

Как приготовить волованы с красной икрой