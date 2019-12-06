В Адыгее гораздо чаще готовят именно курицу, а не баранину, как думают многие. Рецепт курицы по - адыгейски очень старинный, но совершенно не потерявший своей актуальности на кухне местных хозяек. А ещё он безумно простой, что, конечно, радует тех, кто с кулинарией пока на "вы".:)

Для начала куриную тушку разбираем на части. Если пока вам еще трудно это сделать, можно немного схитрить и купить бедра, голени или набор

"для чахохбили" например.

У адыгейцев разбирать тушку - целая древняя традиция. Каждый кусочек предназначается для особого человека. Но мы ведь в это вникать на данном этапе не будем, верно? Главное- сосредоточиться на приготовлении!:)