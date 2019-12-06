Наконец-то я поделюсь с вами этим простейшим рецептом адыгейской кухни.
Но простота его приготовления совершенно не означает то, что по вкусу оно
будет таким же простым. В нем есть все нотки специй, входящих в состав
адыгейской соли, поэтому мясо получается ароматным и нежным. Курица по - адыгейски:
1тушка курицы Лук репчатый 1-2 шт
Масло топленое 2-3 ст.л.
Масло растительное 2-3 ст.л.
Паприка молотая 3-4 ст.л.
Адыгейская соль по вкусу Зелень по вкусу Адыгейская соль: Соль 3 ч.л.
В Адыгее гораздо чаще готовят именно курицу, а не баранину, как думают многие. Рецепт курицы по - адыгейски очень старинный, но совершенно не потерявший своей актуальности на кухне местных хозяек. А ещё он безумно простой, что, конечно, радует тех, кто с кулинарией пока на "вы".:)
Для начала куриную тушку разбираем на части. Если пока вам еще трудно это сделать, можно немного схитрить и купить бедра, голени или набор
"для чахохбили" например.
У адыгейцев разбирать тушку - целая древняя традиция. Каждый кусочек предназначается для особого человека. Но мы ведь в это вникать на данном этапе не будем, верно? Главное- сосредоточиться на приготовлении!:)
Как приготовить курицу по - адыгейски и адыгейскую соль
Пошаговое описание рецепта
1. Приготовим секретный ингредиент: адыгейскую соль. Именно она выделяет эту курочку из всего разнообразия блюд. Нам нужно просто смешать все ингредиенты: к обыкновенной соли добавить черный и красный молотый перец, кориандр, продавить чеснок и не забыть про укроп. Здесь небольшое примечание: укроп, конечно, лучше добавлять свежий, мелко рубленый. Но при условии, что эту соль вы используете за 2-3дня. Поэтому в составе я дала минимальное количество ингредиентов для этого. Но если вы хотите приготовить соль в большем количестве, то всыпать нужно сушёный укроп, хорошо перемешать всё, и хранить в плотно закрытой баночке. Использовать эту ароматную соль можно в супы, салаты и несладкую выпечку.
2. Возвращаемся к нашей птичке. Нужно приготовить для нее нежную подушечку. Для этого лук нарезать кубиками средней величины.
3. В сковороде растопить обожаемое адыгейскими хозяйками, топленое масло, влить к нему растительное.
4. На этом масле при среднем огне, продержать лук 2минуты до того, как он начнет отдавать свой аромат. Добавить молотую паприку, перемешать и уложить кусочки курочки на эту луковую подушку.