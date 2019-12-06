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Курица по - адыгейски (чатлибж) и адыгейская соль

Среда, 20 Сентября 2023 г. 17:34 + в цитатник

Курица по-адыгейски и адыгейская соль




Наконец-то я поделюсь с вами этим простейшим рецептом адыгейской кухни.
Но простота его приготовления совершенно не означает то, что по вкусу оно
будет таким же простым. В нем есть все нотки специй, входящих в состав
адыгейской соли, поэтому мясо получается ароматным и нежным.
Курица по - адыгейски:

1тушка курицы
Лук репчатый 1-2 шт
Масло топленое 2-3 ст.л.
Масло растительное 2-3 ст.л.
Паприка молотая 3-4 ст.л.
Адыгейская соль по вкусу
Зелень по вкусу
Адыгейская соль:
Соль 3 ч.л.
Черный молотый перец 0,5 ч.л.
Красный молотый перец 0,5 ч.л.
Кориандр молотый 1 ч.л.
Чеснок 2 зубка
Укроп 1 ч.л.

В Адыгее гораздо чаще готовят именно курицу, а не баранину, как думают многие. Рецепт курицы по - адыгейски очень старинный, но совершенно не потерявший своей актуальности на кухне местных хозяек. А ещё он безумно простой, что, конечно, радует тех, кто с кулинарией пока на "вы".:)

Для начала куриную тушку разбираем на части. Если пока вам еще трудно это сделать, можно немного схитрить и купить бедра, голени или набор
"для чахохбили" например.

У адыгейцев разбирать тушку - целая древняя традиция. Каждый кусочек предназначается для особого человека. Но мы ведь в это вникать на данном этапе не будем, верно? Главное- сосредоточиться на приготовлении!:)

Как приготовить курицу по - адыгейски и адыгейскую соль

Пошаговое описание рецепта

Курица по-адыгейски и адыгейская соль - шаг 1 1. Приготовим секретный ингредиент: адыгейскую соль. Именно она выделяет эту курочку из всего разнообразия блюд. Нам нужно просто смешать все ингредиенты:
к обыкновенной соли добавить черный и красный молотый перец, кориандр,
продавить чеснок и не забыть про укроп. Здесь небольшое примечание: укроп,
конечно, лучше добавлять свежий, мелко рубленый. Но при условии, что эту соль вы используете за 2-3дня. Поэтому в составе я дала минимальное количество ингредиентов для этого. Но если вы хотите приготовить соль в большем количестве, то всыпать нужно сушёный укроп, хорошо перемешать всё, и хранить в плотно закрытой баночке. Использовать эту ароматную соль можно в супы, салаты и несладкую выпечку.
Курица по-адыгейски и адыгейская соль - шаг 2

2. Возвращаемся к нашей птичке. Нужно приготовить для нее нежную подушечку. Для этого лук нарезать кубиками средней величины.

Курица по-адыгейски и адыгейская соль - шаг 3 3. В сковороде растопить обожаемое адыгейскими хозяйками,
топленое масло, влить к нему растительное.
 
Курица по-адыгейски и адыгейская соль - шаг 4 4. На этом масле при среднем огне, продержать лук 2минуты до того, как он
начнет отдавать свой аромат. Добавить молотую паприку, перемешать и
уложить кусочки курочки на эту луковую подушку.
 
Курица по-адыгейски и адыгейская соль - шаг 5 5. Через 2 минуты перевернуть кусочки и посыпать адыгейской солью по вкусу.
Теперь не перемешивать. Убавить огонь и накрыть крышкой. Тушить 10минут.
 
Рубрики:  Птица, дичь/индейка, курица
Видиорецепты/повседневное


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