









Быстрое и вкусное блюдо для ленивых. Мы очень любим рис с овощами.

Но сегодня к традиционному своему рецепту я добавила куриные ножки.

Получилось праздничное яркое блюдо из обычных продуктов.

О вкусе я ничего не скажу. Скажу только, что это стоит попробовать.

Рис в духовке рецепт:

Рис - 2 стакана

Теплая вода - 4 стакана

Куриная голень - 8 шт.

Лук - 1-2 шт.

Морковь - 2-3 шт.

Перец сладкий - 2 шт.

Горошек зеленый - по вкусу

Помидоры черри - по вкусу

Соль

Специи

Твердый сыр

Подсолнечное масло





