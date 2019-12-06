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Рис с овощами и куриными ножками в духовке
Быстрое и вкусное блюдо для ленивых. Мы очень любим рис с овощами.
Но сегодня к традиционному своему рецепту я добавила куриные ножки.
Получилось праздничное яркое блюдо из обычных продуктов.
О вкусе я ничего не скажу. Скажу только, что это стоит попробовать.
Рис в духовке рецепт:
Рис - 2 стакана
Теплая вода - 4 стакана
Куриная голень - 8 шт.
Лук - 1-2 шт.
Морковь - 2-3 шт.
Перец сладкий - 2 шт.
Горошек зеленый - по вкусу
Помидоры черри - по вкусу
Соль
Специи
Твердый сыр
Подсолнечное масло
|Рубрики:
|Мясные блюда/мясо в духовке
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