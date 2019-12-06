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Рис с овощами и куриными ножками в духовке

Среда, 13 Сентября 2023 г. 20:41 + в цитатник

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Быстрое и вкусное блюдо для ленивых. Мы очень любим рис с овощами.
Но сегодня к традиционному своему рецепту я добавила куриные ножки.
Получилось праздничное яркое блюдо из обычных продуктов.
О вкусе я ничего не скажу. Скажу только, что это стоит попробовать.
Рис в духовке рецепт:
 Рис - 2 стакана
 Теплая вода - 4 стакана
  Куриная голень - 8 шт.
 Лук - 1-2 шт.
  Морковь - 2-3 шт.
  Перец сладкий - 2 шт.
 Горошек зеленый - по вкусу
 Помидоры черри - по вкусу
  Соль
  Специи
  Твердый сыр
 Подсолнечное масло


Рубрики:  Мясные блюда/мясо в духовке
Видиорецепты/повседневное


Процитировано 4 раз
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