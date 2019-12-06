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Профитроли с сёмгой - простая, но изысканная закуска для праздничного стола
Профитроли с разнообразными начинками – прекрасный вариант закуски для фуршетной вечеринки. Вы можете испечь их накануне. Приготовление начинки и раскладывание ее по профитролям не отнимет у вас много времени, а значит, этим можно заняться незадолго до прихода гостей.
Приготовьте эти миниатюрные корзинки из воздушного теста
с тонкими ломтиками рыбы и пикантным сырным кремом.
Укроп - по вкусу
Приготовление
Разогрейте духовку до 200 °С.
Противень застелите пергаментной бумагой.
В небольшой кастрюле соедините воду, сливочное масло и щепотку соли.
Помешивая, доведите до кипения.
Снимите кастрюлю с огня и всыпьте в неё муку, хорошенько перемешайте.
Верните на огонь и варите тесто, постоянно помешивая, 2–3 минуты.
Когда оно соберётся в шар и будет отставать от дна и стенок кастрюли, выключите огонь. Переложите тесто в миску и оставьте на 5–10 минут.
В остывшее тесто поочерёдно добавьте яйца, перемешивая массу лопаткой.
Вводите следующее яйцо только после того, как предыдущее
хорошо смешалось с тестом.
Выложите тесто в кондитерский мешок и выдавите на противень небольшие шарики, оставляя между ними расстояние в 3–4 см.
Выпекайте профитроли 5 минут. Затем снизьте температуру до
165 °С и готовьте ещё 15–20 минут до золотистого цвета.
Затем полностью остудите.
Ни в коем случае не открывайте духовку во время приготовления!
Выжмите сок из лимона и смешайте его с сыром, сливками,
хреном, солью и перцем.
Сёмгу нарежьте тонкими ломтиками. Срежьте верхушки с профитролей,
наполните их сыром, сверху положите рыбу и веточки укропа.
Накройте срезанными «крышечками».
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|Закуски, перекус/с икрой, консервой, рыбой
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