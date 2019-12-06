Укроп - по вкусу

Приготовление

Разогрейте духовку до 200 °С.

Противень застелите пергаментной бумагой.

В небольшой кастрюле соедините воду, сливочное масло и щепотку соли.

Помешивая, доведите до кипения.

Снимите кастрюлю с огня и всыпьте в неё муку, хорошенько перемешайте.

Верните на огонь и варите тесто, постоянно помешивая, 2–3 минуты.

Когда оно соберётся в шар и будет отставать от дна и стенок кастрюли, выключите огонь. Переложите тесто в миску и оставьте на 5–10 минут.

В остывшее тесто поочерёдно добавьте яйца, перемешивая массу лопаткой.

Вводите следующее яйцо только после того, как предыдущее

хорошо смешалось с тестом.

Выложите тесто в кондитерский мешок и выдавите на противень небольшие шарики, оставляя между ними расстояние в 3–4 см.

Выпекайте профитроли 5 минут. Затем снизьте температуру до

165 °С и готовьте ещё 15–20 минут до золотистого цвета.

Затем полностью остудите.

Ни в коем случае не открывайте духовку во время приготовления!

Выжмите сок из лимона и смешайте его с сыром, сливками,

хреном, солью и перцем.

Сёмгу нарежьте тонкими ломтиками. Срежьте верхушки с профитролей,

наполните их сыром, сверху положите рыбу и веточки укропа.

Накройте срезанными «крышечками».