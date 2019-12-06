









Сегодня готовлю замечательный пирог 12 ложек.

Весы нам не понадобятся, только столовая ложка.

Пирог вкусный, нежный, слегка влажный - полное наслаждение.

Рецепт:

3 яйца

12 ст.л. сахара

щепотка соли

12 ст.л. раст. масла

12 ст.л. молока

цедра 1 лимона

сок пол. лимона

12 ст.л. муки

10 гр. разрыхлителя







Рецепт

яйца 3 шт

сахар 12 ст.л

раст.масло 12 ст.л

молоко 12 ст.л

мука 12 ст.л

цедра и сок половины лимона

разрыхлитель 10 гр

по желанию сахарная пудра

форма 20 см