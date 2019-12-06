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Мягкий, нежный и очень вкусный пирог 12 ложек
Сегодня готовлю замечательный пирог 12 ложек.
Весы нам не понадобятся, только столовая ложка.
Пирог вкусный, нежный, слегка влажный - полное наслаждение.
Рецепт:
3 яйца
12 ст.л. сахара
щепотка соли
12 ст.л. раст. масла
12 ст.л. молока
цедра 1 лимона
сок пол. лимона
12 ст.л. муки
10 гр. разрыхлителя
Рецепт
яйца 3 шт
сахар 12 ст.л
раст.масло 12 ст.л
молоко 12 ст.л
мука 12 ст.л
цедра и сок половины лимона
разрыхлитель 10 гр
по желанию сахарная пудра
форма 20 см
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|Сладкая выпечка/сладкие пироги, рулеты
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