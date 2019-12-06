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Новогодний десерт "Мандарины в снегу"

Пятница, 08 Сентября 2023 г. 16:04 + в цитатник

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Этот необычный десерт имеет все шансы стать вашим любимым новогодним десертом. Уж так эффектно смотрится он, так ярко! Особенно порадует такой десерт детей, которые уже наверное устали от покупных сладостей. Их глаза обязательно загорятся при виде "Мандаринов в снегу". Сладкая сметанная заливка идеально сочетается с легкой кислинкой мандаринов! 

Ингредиенты:
желатин — 30 гр;
вода — 200 мл.л;
сметана 18% — 800 гр;
сахар — 200 гр;
мандарины — 10 шт.
пластиковая бутылка 1,5 л - 1 шт
деревянная шпажка - 1 шт

Способ приготовления: 

Фото: https://cpykami.ru

  1. Залить желатин кипяченой водой комнатной температуры и
    оставить для набухания.
  2. Смешать сметану с сахаром.
  3. Набухший желатин растворить на водяной бане либо в микроволновке.
  4. Тонкой струйкой влить желатин в сметану с сахаром и хорошо перемешать.
  5. Срезать верхнюю часть пластиковой бутылки в месте сужения. Поместить в бутылку несколько ложек сметанной массы и убрать в холодильник до застывания.
  6. Очищенные мандарины надеть на деревянную шпажку и
    поместите в бутылку. 
  7. Заполнить сметанной массой всю бутылку и оставьть в холодильнике
    на 3-4 часа до полного застывания.
  8. Застывший десерт извлечь из бутылки, удалить шпажку,
    нарезать на кусочки и подавать к столу.


Рубрики:  Десерты/торты без выпечки
Видиорецепты/к праздникам


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