









Этот необычный десерт имеет все шансы стать вашим любимым новогодним десертом. Уж так эффектно смотрится он, так ярко! Особенно порадует такой десерт детей, которые уже наверное устали от покупных сладостей. Их глаза обязательно загорятся при виде "Мандаринов в снегу". Сладкая сметанная заливка идеально сочетается с легкой кислинкой мандаринов!

Ингредиенты:

желатин — 30 гр;

вода — 200 мл.л;

сметана 18% — 800 гр;

сахар — 200 гр;

мандарины — 10 шт.

пластиковая бутылка 1,5 л - 1 шт

деревянная шпажка - 1 шт

Способ приготовления:

Фото: https://cpykami.ru