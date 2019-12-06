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Яблочный пирог "Подушка". Самый вкусный и простой рецепт домашнего пирога

Четверг, 07 Сентября 2023 г. 15:29 + в цитатник

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Друзья, если Вы любите выпечку с яблоками, то этот рецепт точно для Вас!
Сегодня приготовим очень быстрый, вкусный пирог с яблоками "Подушки".
Такой яблочный пирог получается очень пышный, воздушный, мягкий, вкусный.
Яблоки идеально сочетаются с тестом и получается самая вкусная домашняя
выпечка. Готовится из простых ингредиентов. Всех ингредиентов нужно по
одному стакану, поэтому запомнить рецепт очень просто. Попробуйте!
  Ингредиенты (стакан объемом 250 мл.):
1 стакан манки
1 стакан кефира
2 яйца
1 стакан сахара
1 стакан муки
1 ст. л. разрыхлителя
3 яблока

Рубрики:  Сладкая выпечка/сладкие пироги, рулеты
Видиорецепты/про выпечку


Процитировано 14 раз
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