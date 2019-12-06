









Друзья, если Вы любите выпечку с яблоками, то этот рецепт точно для Вас!

Сегодня приготовим очень быстрый, вкусный пирог с яблоками "Подушки".

Такой яблочный пирог получается очень пышный, воздушный, мягкий, вкусный.

Яблоки идеально сочетаются с тестом и получается самая вкусная домашняя

выпечка. Готовится из простых ингредиентов. Всех ингредиентов нужно по

одному стакану, поэтому запомнить рецепт очень просто. Попробуйте!

Ингредиенты (стакан объемом 250 мл.):

1 стакан манки

1 стакан кефира

2 яйца

1 стакан сахара

1 стакан муки

1 ст. л. разрыхлителя

3 яблока