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Теперь это наши фавориты среди всех пирогов - осенние яблочные пироги. Мягкие, нежные и очень вкусные
Простые в приготовлении и супер вкусные ПИРОГИ из ЯБЛОК!
Будем готовить ВСЮ ОСЕНЬ!
Ингредиенты:
(форма 25 см, вес пирога 900 г)
Для крема:
1 яйцо С1 50 грамм
сахара (2 ст.л сахара)
15 г кукурузного крахмала (1,5 ч.л)
250 мл молока (1 стак. V - 250 мл)
1 ч.л ван. сахара
Для теста:
2 яйца С1
100 г сахара (4 ст.л с горкой)
100 мл молока (6 ст.л)
200 г муки ( 8 ст.л без горки)
1 п (10 г) г разрыхлителя
(можно добавить и 5 г разрыхлителя)
1 п (10 г) ван. сахар
2 крупных яблока (400 г со шкурой)
по желанию: сахарная пудра
Выпекаем при 180 *С 30 мин)
Пирог "Невидимка"
Ингредиенты:
Яблоки и груши – 800 гр
(вес неочищенных; можно использовать
только яблоки, или только груши)
Молоко – 100 гр.
Растопленное сливочное масло – 30 гр
Мука – 70 гр.
Разрыхлитель – 1 ч.л.
Яйцо – 2 шт.
Сахар – 50 гр.
Ванильный сахар – 10 гр.
Соль – 1 щепотка
Штрейзель:
Мука – 80 гр
Сахар – 30 гр
Ванильный сахар – 10 гр
Мягкое сливочное масло – 40 гр
Соль – 1 щепотка
Пирог "Цветаевский"
Ингредиенты (форма 25 см низкая или 22 см разъемная)
Выход пирог весом 1340 г, высота бортиков 4-4,5 см):
Песочное тесто 250 г муки
1 ч.л разрыхлителя
100 г сливочного масла
50 г сметаны
1 яйцо
60 г сахара
щепотка соли
Сметанная заливка
350 г сметаны
100 г сахара
20 кукурузного крахмала
(картофельного или муки)
2 яйца
1ч.л ванильный сахар
Начинка
4-5 шт (500-600 г) яблоки
лимонный сок
Выпекаем пирог в заранее разогретой духовке при 180 *С 50 мин.
Если вверх сильно подгорает, накройте его фольгой
|Рубрики:
|Сладкая выпечка/сладкие пироги, рулеты
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