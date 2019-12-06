









Простые в приготовлении и супер вкусные ПИРОГИ из ЯБЛОК!

Будем готовить ВСЮ ОСЕНЬ!

Ингредиенты:

(форма 25 см, вес пирога 900 г)

Для крема:

1 яйцо С1 50 грамм

сахара (2 ст.л сахара)

15 г кукурузного крахмала (1,5 ч.л)

250 мл молока (1 стак. V - 250 мл)

1 ч.л ван. сахара

Для теста:

2 яйца С1

100 г сахара (4 ст.л с горкой)

100 мл молока (6 ст.л)

200 г муки ( 8 ст.л без горки)

1 п (10 г) г разрыхлителя

(можно добавить и 5 г разрыхлителя)

1 п (10 г) ван. сахар

2 крупных яблока (400 г со шкурой)

по желанию: сахарная пудра

Выпекаем при 180 *С 30 мин)



Пирог "Невидимка"

Ингредиенты:

Яблоки и груши – 800 гр

(вес неочищенных; можно использовать

только яблоки, или только груши)

Молоко – 100 гр.

Растопленное сливочное масло – 30 гр

Мука – 70 гр.

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Яйцо – 2 шт.

Сахар – 50 гр.

Ванильный сахар – 10 гр.

Соль – 1 щепотка

Штрейзель:

Мука – 80 гр

Сахар – 30 гр

Ванильный сахар – 10 гр

Мягкое сливочное масло – 40 гр

Соль – 1 щепотка



Пирог "Цветаевский"

Ингредиенты (форма 25 см низкая или 22 см разъемная)

Выход пирог весом 1340 г, высота бортиков 4-4,5 см):

Песочное тесто 250 г муки

1 ч.л разрыхлителя

100 г сливочного масла

50 г сметаны

1 яйцо

60 г сахара

щепотка соли

Сметанная заливка

350 г сметаны

100 г сахара

20 кукурузного крахмала

(картофельного или муки)

2 яйца

1ч.л ванильный сахар

Начинка

4-5 шт (500-600 г) яблоки

лимонный сок

Выпекаем пирог в заранее разогретой духовке при 180 *С 50 мин.

Если вверх сильно подгорает, накройте его фольгой