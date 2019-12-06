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Вкуснейшая намазка на хлеб. Завтрак, перекус, закуска
Сегодня приготовим простую и вкусную намазку на хлеб из кабачков.
Храниться в холодильнике, наверно может несколько дней,
но у нас пока не получалось, уходит сразу. Попробуйте!
Ингредиенты:
0,5 кг кабачков
1 большая луковица
1 средняя морковь
1 небольшой пучок петрушки или укропа
2 плавленых сырка (2*75 г)
2 ст. л. растительного масла
соль, перец
Приготовление:
1. Нарезаю кубиками лук и кабачки, натираю морковь на крупной терке
Обжариваю лук на растительном масле 1 минуту. Добавляю морковь и
готовлю еще 4 минуты.
2. Затем добавляю кабачки, солю и тушу под крышкой 10 минут,
периодически помешивая. Снимаю крышку и готовлю еще 5 минут.
Даю немного остыть.
3. Тем временем измельчаю петрушку, нарезаю на небольшие кусочки плавленые
сырки. В чашу блендера отправляю петрушку и сырки, выкладываю
немного остывшие кабачки.
4. Взбиваю до пюреобразного состояния. Солю и перчу по вкусу.
5. Даю постоять в холодильнике минут 20 и чудесная намазка на хлеб готова.
А можно есть как икру. Храниться в холодильнике, наверно может несколько
дней, но у нас пока не получалось. Попробуйте!
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|Закуски, перекус/намазки для бутербродов
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