









Сегодня приготовим простую и вкусную намазку на хлеб из кабачков.

Храниться в холодильнике, наверно может несколько дней,

но у нас пока не получалось, уходит сразу. Попробуйте!

Ингредиенты:

0,5 кг кабачков

1 большая луковица

1 средняя морковь

1 небольшой пучок петрушки или укропа

2 плавленых сырка (2*75 г)

2 ст. л. растительного масла

соль, перец

Приготовление:

1. Нарезаю кубиками лук и кабачки, натираю морковь на крупной терке

Обжариваю лук на растительном масле 1 минуту. Добавляю морковь и

готовлю еще 4 минуты.

2. Затем добавляю кабачки, солю и тушу под крышкой 10 минут,

периодически помешивая. Снимаю крышку и готовлю еще 5 минут.

Даю немного остыть.

3. Тем временем измельчаю петрушку, нарезаю на небольшие кусочки плавленые

сырки. В чашу блендера отправляю петрушку и сырки, выкладываю

немного остывшие кабачки.

4. Взбиваю до пюреобразного состояния. Солю и перчу по вкусу.

5. Даю постоять в холодильнике минут 20 и чудесная намазка на хлеб готова.

А можно есть как икру. Храниться в холодильнике, наверно может несколько

дней, но у нас пока не получалось. Попробуйте!