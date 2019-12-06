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Фаршированные перцы по-гречески. Берем привычные ингредиенты, но получается вдвое вкуснее обычного

Воскресенье, 27 Августа 2023 г. 22:21 + в цитатник

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Фаршированные перцы часто получаются слишком сухими, да и сама начинка начинает растекаться. Решить эту проблему просто: вместо привычного мяса лучше положить в перцы сыр фета и добавить ряд ярких приправ. Теперь перцы сохранят сочность даже после второго разогрева.

Ингредиенты:
5 крупных перцев
400 г греческого сыра фета
70 г твердого сыра
200 г йогурта
1 средний помидор
Немного оливкового масла
1 зубчик чеснока
черный перец
5 листьев мяты
Петрушка
Орегано

Перцы промываем, убираем семена внутри и надрезаем вдоль. Оставляем их пока в стороне. В отдельную миску кладем сыр фета, натираем к нему твердый сыр, мелко режем сюда же помидор, через пресс пропускаем чеснок, измельчаем мяту, петрушку и орегано.

Добавляем йогурт, перемешиваем все в однородную массу. Получившейся массой фаршируем перцы и перекладываем их в форму. Теперь поливаем перцы оливковым маслом, ставим в духовку на 40 минут при 200 градусах.







Рубрики:  Из фарша/фаршированные блюда
Видиорецепты/повседневное


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