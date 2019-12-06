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Фаршированные перцы по-гречески. Берем привычные ингредиенты, но получается вдвое вкуснее обычного
Фаршированные перцы часто получаются слишком сухими, да и сама начинка начинает растекаться. Решить эту проблему просто: вместо привычного мяса лучше положить в перцы сыр фета и добавить ряд ярких приправ. Теперь перцы сохранят сочность даже после второго разогрева.
Ингредиенты:
5 крупных перцев
400 г греческого сыра фета
70 г твердого сыра
200 г йогурта
1 средний помидор
Немного оливкового масла
1 зубчик чеснока
черный перец
5 листьев мяты
Петрушка
Орегано
Перцы промываем, убираем семена внутри и надрезаем вдоль. Оставляем их пока в стороне. В отдельную миску кладем сыр фета, натираем к нему твердый сыр, мелко режем сюда же помидор, через пресс пропускаем чеснок, измельчаем мяту, петрушку и орегано.
Добавляем йогурт, перемешиваем все в однородную массу. Получившейся массой фаршируем перцы и перекладываем их в форму. Теперь поливаем перцы оливковым маслом, ставим в духовку на 40 минут при 200 градусах.
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|Из фарша/фаршированные блюда
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