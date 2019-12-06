









Фаршированные перцы часто получаются слишком сухими, да и сама начинка начинает растекаться. Решить эту проблему просто: вместо привычного мяса лучше положить в перцы сыр фета и добавить ряд ярких приправ. Теперь перцы сохранят сочность даже после второго разогрева.

Ингредиенты:

5 крупных перцев

400 г греческого сыра фета

70 г твердого сыра

200 г йогурта

1 средний помидор

Немного оливкового масла

1 зубчик чеснока

черный перец

5 листьев мяты

Петрушка

Орегано

Перцы промываем, убираем семена внутри и надрезаем вдоль. Оставляем их пока в стороне. В отдельную миску кладем сыр фета, натираем к нему твердый сыр, мелко режем сюда же помидор, через пресс пропускаем чеснок, измельчаем мяту, петрушку и орегано.

Добавляем йогурт, перемешиваем все в однородную массу. Получившейся массой фаршируем перцы и перекладываем их в форму. Теперь поливаем перцы оливковым маслом, ставим в духовку на 40 минут при 200 градусах.













