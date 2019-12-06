









ЭТО самые вкусные помидоры, которые я пробовала! А маринуются очень моментально! ЧУДО РЕЦЕПТ!!! Такая закуска из помидоров разнообразит ваше повседневное меню!. Очень хороши такие помидорки будут к шашлыку на природе. Пикантные закусочные помидоры готовятся очень быстро и просто, а получаются такими ароматными и вкусными!

*** Маринад:

Растительное масло - 60 мл

Уксус - 1,5 - 2 ст.ложки

Соевый соус - 1 ст. ложка

Мед жидкий - 1 ч. ложка

перец черный молотый - щепотка

перец красный молотый (острый) - щепотка

соль - 1 ст. л.

сахар - 1,5 - 2 ст. ложки

Горчица - 1 ч. ложка

*** Основные ингредиенты

Помидоры - 800 грамм

Чеснок - 3- 5 зубчиков

лук репчатый - 1 шт маленькая

базилик свежий - 6-8 веточек

петрушка - 6-10 веточек







Для приготовления необходимо:

помидоры - 3-4 шт.

лук репчатый - 1-2 шт.

чеснок - 2 зубч.

масло растительное - 3 ст. л.

мед - 1 ч. л.

сок лимона - 1 ст. л.

сушеный базилик - 1 ч. л.

перец красный молотый (жгучий) - 0,5 ч. л.

соль по вкусу







Помидоры по - корейски – очень вкусные острые помидоры

с головокружительным ароматом! Потрясающая закуска на все случаи жизни!

Рецепт помидоров по-корейски:

1 кг помидоров

6 зубчиков чеснока

1 ст.л. соли

2 ст.л. сахара

Зелень: петрушка, укроп, кинза

0.5 ч.л. молотого перца

50 гр растительного масла (у меня подсолнечное, без запаха)

2 ст.л. 9% уксуса

1 ч.л. кориандра

1 шт. жгучего перца







Очень вкусные маринованные помидоры.

Очень рекомендую приготовить в сезон, когда помидоры вкусные и сочные.

Ингредиенты:

Помидоры - 500 г

Для маринада:

Растительное масло (нерафинированное) - 3 ст. л.

Уксус 9% - 2 ч.л. или по вкусу

Укроп и базилик

Чеснок - 4 зубчика

Соль - 1/2 ч.л. или по вкусу

Сахар - 2 ч.л.

