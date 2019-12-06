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Самые вкусные острые помидоры с головокружительным ароматом!

Суббота, 26 Августа 2023 г. 15:38 + в цитатник

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ЭТО самые вкусные помидоры, которые я пробовала! А маринуются очень моментально! ЧУДО РЕЦЕПТ!!! Такая закуска из помидоров разнообразит ваше повседневное меню!. Очень хороши такие помидорки будут к шашлыку на природе. Пикантные закусочные помидоры готовятся очень быстро и просто, а получаются такими ароматными и вкусными!
*** Маринад:
Растительное масло - 60 мл
Уксус - 1,5 - 2 ст.ложки
Соевый соус - 1 ст. ложка
Мед жидкий - 1 ч. ложка
перец черный молотый - щепотка
перец красный молотый (острый) - щепотка
соль - 1 ст. л.
сахар - 1,5 - 2 ст. ложки
Горчица - 1 ч. ложка
*** Основные ингредиенты
 Помидоры - 800 грамм
Чеснок - 3- 5 зубчиков
лук репчатый - 1 шт маленькая
базилик свежий - 6-8 веточек
петрушка - 6-10 веточек



Для приготовления необходимо:
помидоры - 3-4 шт.
лук репчатый - 1-2 шт.
чеснок - 2 зубч.
масло растительное - 3 ст. л.
мед - 1 ч. л.
сок лимона - 1 ст. л.
сушеный базилик - 1 ч. л.
перец красный молотый (жгучий) - 0,5 ч. л.
соль по вкусу



Помидоры по - корейски – очень вкусные острые помидоры
с головокружительным ароматом! Потрясающая закуска на все случаи жизни!
Рецепт помидоров по-корейски:
  1 кг помидоров
  6 зубчиков чеснока
  1 ст.л. соли
 2 ст.л. сахара
  Зелень: петрушка, укроп, кинза
  0.5 ч.л. молотого перца
  50 гр растительного масла (у меня подсолнечное, без запаха)
 2 ст.л. 9% уксуса
  1 ч.л. кориандра
 1 шт. жгучего перца



Очень вкусные маринованные помидоры.
Очень рекомендую приготовить в сезон, когда помидоры вкусные и сочные.
Ингредиенты:
 Помидоры - 500 г
 Для маринада:
 Растительное масло (нерафинированное) - 3 ст. л.
 Уксус 9% - 2 ч.л. или по вкусу
 Укроп и базилик
 Чеснок - 4 зубчика
 Соль - 1/2 ч.л. или по вкусу
 Сахар - 2 ч.л.
 

Рубрики:  Заготовки/быстрые, для закуски
Салаты/без майонеза
Видиорецепты/про салаты


Процитировано 11 раз
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