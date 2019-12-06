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Самые вкусные острые помидоры с головокружительным ароматом!
ЭТО самые вкусные помидоры, которые я пробовала! А маринуются очень моментально! ЧУДО РЕЦЕПТ!!! Такая закуска из помидоров разнообразит ваше повседневное меню!. Очень хороши такие помидорки будут к шашлыку на природе. Пикантные закусочные помидоры готовятся очень быстро и просто, а получаются такими ароматными и вкусными!
*** Маринад:
Растительное масло - 60 мл
Уксус - 1,5 - 2 ст.ложки
Соевый соус - 1 ст. ложка
Мед жидкий - 1 ч. ложка
перец черный молотый - щепотка
перец красный молотый (острый) - щепотка
соль - 1 ст. л.
сахар - 1,5 - 2 ст. ложки
Горчица - 1 ч. ложка
*** Основные ингредиенты
Помидоры - 800 грамм
Чеснок - 3- 5 зубчиков
лук репчатый - 1 шт маленькая
базилик свежий - 6-8 веточек
петрушка - 6-10 веточек
Для приготовления необходимо:
помидоры - 3-4 шт.
лук репчатый - 1-2 шт.
чеснок - 2 зубч.
масло растительное - 3 ст. л.
мед - 1 ч. л.
сок лимона - 1 ст. л.
сушеный базилик - 1 ч. л.
перец красный молотый (жгучий) - 0,5 ч. л.
соль по вкусу
Помидоры по - корейски – очень вкусные острые помидоры
с головокружительным ароматом! Потрясающая закуска на все случаи жизни!
Рецепт помидоров по-корейски:
1 кг помидоров
6 зубчиков чеснока
1 ст.л. соли
2 ст.л. сахара
Зелень: петрушка, укроп, кинза
0.5 ч.л. молотого перца
50 гр растительного масла (у меня подсолнечное, без запаха)
2 ст.л. 9% уксуса
1 ч.л. кориандра
1 шт. жгучего перца
Очень вкусные маринованные помидоры.
Очень рекомендую приготовить в сезон, когда помидоры вкусные и сочные.
Ингредиенты:
Помидоры - 500 г
Для маринада:
Растительное масло (нерафинированное) - 3 ст. л.
Уксус 9% - 2 ч.л. или по вкусу
Укроп и базилик
Чеснок - 4 зубчика
Соль - 1/2 ч.л. или по вкусу
Сахар - 2 ч.л.
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